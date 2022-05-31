Ташкент продает госдолю в "Узгазлойиха" почти за $2 млн

22:37 01.06.2022

Государство продает госдолю в "Узгазлойиха" почти за $2 млн



Компания Prime Tower Group покупает за 21,5 млрд сумов ($1,95 млн) госдолю в проектном институте "Узгазлойиха", где учредителем указан хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.



Агентство по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана договорилось о продаже 63,4% государственной доли в уставном капитале проектной организации "Узгазлойиха", сообщила пресс-служба АУГА.



В рамках публичного конкурса покупателем выбрана компания Prime Tower Group, которая предложила 21,5 млрд сумов (около 1,95 млн долларов по курсу Центробанка на 1 июня).



В качестве консультанта по приватизации выступила компания Grant Thornton, а международная юридическая фирма Dentons оказала юридическую помощь.



Объект был выставлен на торги 29 декабря 2021 года. Консультант направил инвестиционные тизеры 28 местным и иностранным компаниям в сфере проектирования, строительства и транспортировки газа и нефтепродуктов.



По данным ЕГРПО, ООО "Prime Tower Group" зарегистрировано в марте 2016 года. Компания с уставным фондом в 314 млн сумов работает в сфере архитектуры. Учредителями указаны Нодирбек Ибрагимов (60%) и Махсуд Худаяров (40%).



Prime Tower Group участвовала в нескольких крупных проектах в Ташкенте: выступала генпроектировщиком ряда лотов в Tashkent City, Ташкентского цифрового ситуационного центра, президентских школ, президентского университета "Новый Узбекистан", 72 домов в махалле "Чоштепа" и других. Практически во всех этих проектах компания была выбрана проектировщиком без тендера.



Вторая по размеру доля в "Узгазлойиха" принадлежит хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву (34,5%).