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Эпоха Эрдогана может закончиться в 2023 году, - Д.Моисеев
00:27 02.06.2022

Выдвижение единого кандидата от оппозиции грозит президенту Турции поражением во втором туре выборов
Данила Моисеев

Бывший премьер-министр Турции, лидер "Партии будущего" Ахмет Давутоглу высказался в пользу идеи выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции для участия в президентских выборах 2023 года. Это могло бы существенно уменьшить шансы президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на очередное переизбрание. Многолетний лидер страны испытывает кризис доверия из-за тяжелой экономической ситуации, и внешнеполитические шаги вроде начавшейся операции в Сирии вряд ли помогут ему спасти рейтинги в условиях массовой безработицы и инфляции. По опросам, на победу в выборах президента страны в 2023 году претендуют как минимум два политика – оппозиционные мэры Анкары и Стамбула.

"Новым президентом станет либо лидер одной из шести партий, либо кандидат извне", – приводит слова экс-премьера газета Karar. Давутоглу заявил, что, кем бы ни был единый кандидат, ему придется следовать определенным принципам, которые выработает оппозиция. В случае же победы этого кандидата ему придется считаться с тем блоком, который его поддержал. Словосочетание "парламентская республика" Давутоглу не произнес. Но по смыслу его речи следует, что правление победителя Эрдогана будет скорее похоже на нее, чем на нынешнюю систему, где у президента большие полномочия. За парламентскую республику выступает в целом и турецкая оппозиция. Дело осталось за малым: убедить избирателей в том, что смена главы стране необходима.

Президентские и парламентские выборы запланированы на июнь 2023 года. Правящий блок "Народный альянс", в который входят Партия справедливости и развития (ПСР) и ультраправая Партия националистического движения, предсказуемо объявили, что их кандидатом будет Эрдоган.

У него положение сейчас незавидное. По опросам центра исследований общественного мнения MetroPOLL, которые приводил в мае Financial Times, в случае выхода во второй тур мэра Анкары Мансура Яваша и Эрдогана первый набрал бы примерно 53,9% голосов, второй – лишь 36,5% (оставшиеся 9,6% – неопределившиеся). Похожая ситуация произошла бы и в случае выхода во второй тур мэра Стамбула Экрема Имамоглу: он бы получил 49,7% голосов, а Эрдоган – порядка 40,8%. Для действующего лидера страны это очень тревожный показатель. Никогда еще не бывало, чтобы за год до выборов он был менее популярен, чем каждый из его основных соперников.

Основная причина падения рейтингов Эрдогана – экономическое положение. Оно в стране пока удручающее. Годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70%. Правда, к концу года по прогнозу Центрального банка страны она все же замедлится, но всего лишь на отметке 42,8%. Турецкая лира в декабре 2021 года стала дешевле почти на треть по сравнению с другими валютами. Это стало результатом политики самого Эрдогана, настаивавшего на том, что Центробанк страны снизил ключевую ставку, составляющую сейчас 14%. Наиболее сильно это бьет по турецкому среднему классу. Не случайно у действующего президента Турции поддержка выше в провинции, чем в крупных городах.

Впрочем, под вопросом остается то, сумеет ли оппозиция воспользоваться складывающейся ситуацией и хотя бы договориться о едином кандидате, преодолев свои разногласия.

"Силы, настроенные против Эрдогана, часто имеют разную идеологию. Например, левые движения и партии несколько марксистского толка, такие как, например, Рабочая партия Турции, точно имеют не так много точек соприкосновения с националистами. То есть для выдвижения единого кандидата кому-то точно придется поступиться своими принципами, что сделать весьма непросто", – поясняет ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

В разговоре с "НГ" он подчеркнул, что многих достойных оппозиционеров Эрдоган уже сумел "зачистить". Это касается как бывшего лидера страны Абдуллаха Гюля, так и проповедника Фетхуллаха Гюлена, укрывающегося сейчас в США. Впрочем, и это вряд ли поможет Эрдогану. Положение в экономике действительно тяжелое. Среди молодежи безработица достигает 40%, говорит Надеин-Раевский. И этот слой населения скорее всего проголосует против Эрдогана.

Ситуацию с его рейтингами несколько спасают успешные внешнеполитические шаги, которые нравятся обывателю: требования к Швеции и Финляндии, незаконное бурение скважин в Средиземном море и, наконец, операция против курдских формирований в Сирии, о начале которой турецкий президент объявил в среду.

Но проблемы с экономикой могут перевесить все внешнеполитические успехи, учитывая, что уберечь туристический сектор от больших убытков Эрдогану этим летом скорее всего не удастся, считает эксперт. Это выльется в то, что как минимум второго тура президенту Турции не избежать. В нем добиться победы Эрдогану будет весьма проблематично.

1.06.22

Источник - независимая газета
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