Шанхай возвращает себе свободу. Самый большой город Китая избавился от локдауна

00:29 02.06.2022

Владимир Скосырев



1.06.22



После жесткого карантина и других ограничений, которые длились два месяца, мегаполис постепенно возвращается к нормальной жизни. Открываются магазины, учреждения, фирмы, на улицах машины и велосипедисты. Но радость горожан омрачают опасения, как бы строгие порядки не вернулись. Ведь в других странах преобладает мнение, что с вирусом можно сосуществовать, а Пекин придерживается курса нулевой терпимости к вспышкам заразы. Поэтому полицейские и работники учреждений, куда ходят посетители, по-прежнему носят маски и защитные костюмы. Поскольку пандемия ударила по логистике и потреблению, правительство решило стимулировать экономику.

Агентство Reuters, опросившее обывателей и бизнесменов, утверждает, что они испытывают смешанные чувства. С одной стороны, шанхайцы теперь могут выйти из дома, вернуться на работу, ездить на общественном транспорте, водить машины. Многим казалось, что это уже никогда не случится.



И когда власти объявили, что рестрикции 1 июня частично снимаются, накануне в некоторых районах бывшей французской концессии случились небольшие "тусовки". Пенсионеры танцевали, дети носились на велосипедах по дорогам, еще свободным от машин. Кое-кто устраивал на лужайках пикники. Предприимчивые парикмахеры под открытым небом начали стричь и брить клиентов, обросших за время карантина.



Но молодая женщина по фамилии Дун, которая потягивала пиво в кафе, сказала репортерам: "Я счастлива, что встретилась наконец с другом. Но это не Новый год. Сидя одна дома, я часто плакала".



Деловые люди тоже не были уверены в том, полностью ли восстановится экономика страны. Правда, в мае некоторые фабрики возобновили производство. Тем не менее экономика пережила самое большое падение за месяц с февраля 2020 года, то есть с того времени, когда пандемия только начала наступление.



Многие аналитики ожидают, что во втором квартале ВВП сократится, а восстановление пойдет со скрежетом. Тем не менее всплеск потребления был очевиден. Люди покупали свежие овощи и фрукты, о которых они тосковали во время локдауна. Тогда им приходилось полагаться на совместные заказы с соседями, ограничивая себя самыми необходимыми продуктами.



Не все спокойно пережили тяготы. Иногда горожане били кастрюлями и сковородками по подоконникам. Это властям не понравилось: Коммунистическая партия готовится к съезду, намеченному на осень. Власти пригрозили принять меры против критиков курса партии на борьбу с COVID-19. Этот курс ставит целью избежать миллионов смертей, вызванных вирусом. Ведь в одних только США было зарегистрировано около 1 млн умерших.



Правительство Шанхая опубликовало благодарственное письмо, обращенное к жителям, медицинским работникам, полицейским, военным, журналистам и низовым кадрам. В письме говорится: "Под сильным руководством ЦК КПК и товарища Си Цзиньпина в тяжелом бою за защиту Шанхая достигнут важный перелом. Мы хотели бы поблагодарить его граждан за поддержку". Но в социальных сетях некоторые пользователи написали, что властям следовало бы попросить извинения у жителей.



Как видно из сообщения агентства Bloomberg, Китай не собирается отказываться от суровой линии борьбы с вирусом. В самых больших и ключевых центрах экономического развития, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Ханчжоу, создается сеть пунктов тестирования на вирус. Они должны находиться на расстоянии 15 минут ходьбы от места проживания пациентов. Жители должны будут сдавать тесты каждые 48 часов и получить негативный результат для поездки на метро или посещения магазина.



Впрочем, многие россияне, живущие в Китае, не жалуются на бездушие и строгость властей. Например, Ирина Кли, фотограф, рассказала, что запустила над домами в туристическом районе Шанхая дрон для съемок. К ее авто сразу подъехали несколько полицейских. Стали задавать вопросы, созваниваться с начальством. Подъехал офицер, говоривший по-английски. И тут выяснилось, что никаких секретных объектов в этом месте нет, Ирину отпустили без штрафа или взыскания.



В минувший вторник госсовет (правительство) объявил о 33 мерах, направленных на укрепление экономики, подвергшейся воздействию пандемии. Они охватывают налоговую, финансовую, инвестиционную, промышленную политику. Пекин приказал местным властям не расширять ограничения на приобретение автомобилей. Было также сказано, что будет уменьшен наполовину налог на покупку авто с двигателями малой мощности. Задача состоит в том, чтобы обеспечить рост ВВП на 5,5% в нынешнем году.