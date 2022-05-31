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Как эмбарго Евросоюза на российскую нефть может раскачать мировые рынки, - Financial Times
00:33 02.06.2022

Financial Times
Великобритания

Как эмбарго Евросоюза на российскую нефть может раскачать мировые рынки

Страны ЕС запретили импорт российской нефти по морю, но сделали исключение для трубопроводов, пишет Financial Times. По мнению авторов статьи, выгоду от этого получат только заводы, имеющие доступ к трубопроводу "Дружба" – и то ненадолго.

Дэвид Шеппард (David Sheppard), Гарри Демпси (Harry Dempsey), Сэм Флеминг (Sam Fleming)

Рано утром во вторник, 31 мая, лидеры 27 стран-членов Евросоюза согласовали эмбарго на поставки российской нефти по морю.

Чтобы успокоить страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия, было принято решение, что поставки по трубопроводам пока продолжатся. Между тем готовность Германии и Польши в ближайшее время уменьшить объемы такого импорта в сочетании с запретом на поставки по морю должны привести к тому, что уже к концу 2022 года экспорт российской нефти в страны Евросоюза сократится на 90%.

Хотя план постепенного отказа от российских энергоносителей позволит немного смягчить те трудности, которые повлечет за собой введение эмбарго, Флориан Талер (Florian Thaler), глава аналитической компании OilX, считает, что его воздействие все равно окажется чрезвычайно существенным.

Хотя в краткосрочной перспективе этот план принесет выгоду некоторым игрокам, таким как нефтеперерабатывающие предприятия, подключенные к трубопроводу "Дружба", стремление избавить Европу от российской нефти приведет к потрясениям внутри европейской углеводородной отрасли и на глобальных рынках.

"Конкуренция за оставшиеся баррели на мировом рынке, где уже наблюдается дефицит, будет жесткой, и возможности для снижения цен на нефть будут очень ограниченными", – объяснил Талер.

Как эмбарго повлияет на нефтяные рынки?

Цены на импорт из других стран вырастут, поскольку европейские нефтеперерабатывающие заводы постараются быстро найти замену российскому сырью.

По данным аналитической компании Vortexa, в мае в северо-западную Европу все еще поступало около 500 тысяч баррелей российской нефти в день. Хотя это заметное снижение по сравнению с теми 1,4 миллиона баррелей, которые, как сообщает Vortexa, ежедневно поступали до начала специальной операции России на Украине, в действительности поставки в средиземноморские страны, такие как Италия, с 26 февраля выросли – хотя часть этих поставок идет в Турцию.

Между тем, России, которая до начала кризиса обеспечивала более 10% мировых поставок нефти, придется найти новых покупателей, иначе, как считают аналитики, на мировых рынках может сформироваться опасный дефицит предложения.

Индия уже увеличила закупки российской нефти, и ожидается, что Китай тоже будет импортировать больше, поскольку его крупные города постепенно выходят из ковидного карантина. Но остаются большие вопросы по поводу того, сколько именно сырья они могут купить. Здесь вступают в игру такие факторы, как неспособность некоторых заводов перерабатывать российские сорта нефти, а также нежелание некоторых игроков диверсифицировать поставщиков.

Миллионы баррелей российской нефти плывут на кораблях, пункт назначения которых "неизвестен". Можно предположить, что у России возникают сложности с поисками покупателей для этих грузов.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что добыча в России может снизиться на целых 3 миллиона баррелей в сутки. Некоторые аналитики считают, что снижение добычи составит 1–1,5 миллиона баррелей в сутки. Но даже этого может быть достаточно, чтобы цены на нефть подскочили.

Остались ли еще какие-то проблемы, которые членам Евросоюза придется преодолевать?

Одной из важнейших проблем в данный момент является вопрос о том, что делать с принадлежащими России нефтеперерабатывающими предприятиями, на долю которых приходится около 10% мощностей блока. Потоки западного финансирования этих предприятий, которые обрабатывают в общей сложности 1,2 миллиона баррелей в сутки, иссякли из-за угрозы санкций. В результате эти заводы теперь могут получать сырую нефть только от своих материнских компаний, включая "Роснефть" и "Лукойл".

В отсутствие морских поставок возникает серьезный риск того, что эти нефтеперерабатывающие заводы скоро остановятся, что еще больше усугубит топливный кризис в Евросоюзе. В этом регионе уже наблюдается дефицит дизельного топлива, что оборачивается рекордно высокими ценами на заправках во многих странах блока.

"Правительствам придется вмешаться, возможно, даже пойти путем национализации, чтобы обеспечить работу заводов, гарантировать энергетическую безопасность и сохранить рабочие места", –сказал Симон Тальяпьетра (Simone Tagliapietra), старший научный сотрудник аналитического центра "Брейгель" в Брюсселе.

Тем не менее, пока власти не поднимают тему возможных действий в этой плоскости, а в законах Евросоюза нет ничего о подобной передаче прав собственности.

Кто извлечет выгоду из эмбарго на российскую нефть?

В краткосрочной перспективе выгоду сумеют извлечь нефтеперерабатывающие заводы, имеющие доступ к трубопроводу "Дружба", по которому поставляется сырье из России, в таких странах, как Венгрия.

Нефть марки Urals, основной российский экспортный сорт, во вторник торговалась на уровне 95 долларов за баррель – почти на 30 долларов дешевле, чем Brent. Поскольку дизельное топливо и бензин сейчас продаются по международным ценам, нефтеперерабатывающие заводы, которые смогут пользоваться доступом к российскому сырью, поставляемому по трубопроводу, будут получать сногсшибательную прибыль.

По подсчетам FT, венгерская государственная компания MOL, которая является оператором единственного нефтеперерабатывающего завода в стране, за 12 месяцев может заработать более 2 миллиардов долларов только за счет более низкой цены на Urals.

Что будет дальше?

Сделка, согласованная на саммите в Брюсселе, оставляет открытыми целый ряд вопросов об особенностях нового режима, которые предстоит проработать в ближайшие дни и недели.

Одним из наиболее спорных является вопрос о том, как сделать так, чтобы все государства-члены договорились о дате прекращения действия временного исключения для поставок по трубопроводу. Членам Евросоюза придется внимательно следить за Венгрией, учитывая весьма агрессивный подход премьер-министра Виктора Орбана к запрету на российскую нефть.

Страны ЕС могли бы также рассмотреть вопрос о санкциях в отношении других ключевых экспортных товаров из России, хотя официальные лица стараются пока не поднимать тему возможного введения запрета на российский природный газ.

Те представители блока, которые выступают за запрет на газ – в частности премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas), – признают, что им придется решить чрезвычайно трудную задачу, учитывая те издержки, которыми запрет обернется для экономики Евросоюза. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, Каллас сказала следующее: "Я считаю, что газ должен оказаться в седьмом пакете санкций, но я смотрю на вещи реалистично, и я не думаю, что это произойдет".

Ранее в мае Еврокомиссия посчитала, что резкое сокращение поставок газа из России приведет к тому, что в 2022 году темпы экономического роста Евросоюза снизятся с 2,5% до всего 0,2%.

Во вторник, 31 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "значительная часть" энергетических санкций уже введена и действует, и что теперь комиссии, возможно, придется в большей степени сосредоточиться на устранении лазеек и обходных путей.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654119180


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