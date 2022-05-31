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Wall Street Journal: США против Китая: чья гиперзвуковая ракета эффективнее?
00:35 02.06.2022

The Wall Street Journal
США

Соперничество США и Китая в создании гиперзвуковых ракет

США и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, которое, в отличие от баллистических ракет, совмещает в себе высокую скорость и маневренность, сообщает WallStreet Journal. Против подобных систем сегодня нет защиты. Автор видеоролика предлагает сравнительный анализ разработок двух стран.

Скорость и маневренность не дают системам ПРО уничтожать их

США и Китай разрабатывают гиперзвуковые ракеты – трудно обнаруживаемое оружие, которое может развивать скорость как минимум в пять раз превышающую скорость звука. WSJсравнивает конструктивные различия ракет на фоне изменения глобального баланса военной мощи из-за конкуренции в контексте их испытаний и развертывания.

США разработали гиперзвуковую ракету в основе результатов исследований, которые продолжаются на протяжении вот уже 70 лет. Цель заключается в достижении скорости, которая превысит скорость звука по меньшей мере впятеро, и способности легко менять курс.

Первая известная китайская модель, можно сказать новичок в области данных технологий, была представлена общественности совсем недавно, в 2019 году. Данный тип ракет считается одним из наиболее передовых из существующих военных средств и трудно обнаруживаемым оружием, которое весьма проблематично уничтожить с помощью современных систем.

Мы сравним различия в конструкции моделей, произведенных в США и Китае, чья конкуренция за возможность первыми включить в свои арсеналы гиперзвуковые ракеты меняет глобальный баланс военной мощи.

Чтобы разобраться в силе и эффективности гиперзвукового оружия, сначала нужно вспомнить о том, что существует две основные категории ракет. Большинство маневренных крылатых ракет летит в атмосфере со скоростью от 650 до 950 км/ч. Но ввиду относительной медлительности и способности осуществлять полеты лишь на малых высотах их легко обнаружить радарами и сбить системами ПРО. Баллистические ракеты, в свою очередь, летят намного быстрее благодаря технологии запуска, но следуют лишь по заданной дугообразной траектории, которую средства ПВО могут легко рассчитать и перехватить цель. Что касается гиперзвуковых ракет, ее конструкция учитывает недостатки двух упомянутых классов.

Брайан Кларк: Скорость и маневренность гиперзвукового оружия позволяет ему уклоняться от средств защиты.

Брайан Кларк – старший научный сотрудник Гудзоновского института, аналитического центра правового толка со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия. Он служил подводником в ВМС США и более 20 лет изучает военные технологии.

Брайан Кларк: Для защиты от гиперзвукового оружия нужно принимать во внимание как его скорость, которая превышает скорость крылатых ракет, так и ту непредсказуемость, что отличает его от баллистических.

США еще с середины 1950-х годов пытаются разработать такое оружие, которое совмещало бы в себе скорость и маневренность. Один из первых образцов был разработан во время холодной войны и мог нести ядерный заряд. Однако Кларк говорит, что по окончании холодной войны разработка данного типа оружия отошла на второй план, поскольку в 90-х ядерная угроза существенно снизилась.

Ситуация изменилась после терактов 11 сентября 2001 года, а также вследствие наращивания такими странами, как Северная Корея и Иран, темпов создания новых ракет и разработки ядерных технологий. Также рос военный потенциал Китая.

Тимоти Хит: В Пентагоне кое-кто решил выдвинуть идею создания такого оружия, которое позволило бы американским военным наносить быстрые удары по целям, квалифицированным как угроза.

Тимоти Хит – старший научный сотрудник корпорации Rand, некоммерческой организации, которая занимается стратегическими исследованиями по заказу Министерства обороны США. Он более 20 лет изучает китайскую военную стратегию.

Истинные мотивы, побудившие Китай к изучению вопроса гиперзвуковых ракет, неясны, однако, по словам Хита, отчасти это стремление вызвано высокой заинтересованностью в данном вопросе Соединенных Штатов Америки, а также опасениями, что страна не обладает достаточным количеством средств сдерживания против военного потенциала противников. И Китай принял оперативные меры.

Тимоти Хит: Китайское гиперзвуковое оружие не просто прошло успешные испытания, но и получило зеленый свет на серийное производство. Его создали и развернули в подразделениях ВС.

Речь идет о ракетах DF-17. Аббревиатура расшифровывается как Dōngfēng или Дунфэн, в переводе с китайского буквально "Восточный ветер".

Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), по заверениям Пентагона, станет первым гиперзвуковым оружием США, несколько испытаний которого оказались неудачными, после чего правительство страны заявило, что на вооружение данная модель поступит не раньше следующего года.

Образцы обеих стран состоят из стартового ускорителя и расположенного сверху гиперзвукового планирующего боевого блока, который удерживает боеголовку. Процесс запуска у них, однако, разный. Китайская DF-17 запускается с земли с транспортировщика, который должен сперва поднять ее перпендикулярно земле. Затем стартовый ускоритель отправляет ее в околоземное космическое пространство, после чего выпускается управляемый боевой блок. Китай уверяет, что на пути к цели его максимальная скорость составляет более 11 000 км/ч.

Ракета ARRW работает аналогичным образом, но сбрасывает ее с высоты самолет-бомбардировщик. Затем ракета сама поднимается выше, управляемый блок отделяется от носителя и скользит по направлению к цели. В ВВС говорят, что максимальная скорость данного оружия составляет 24 000 км/ч, что в 20 раз выше скорости звука.

Специалисты по вопросам обороны говорят, что различия двух пусковых систем в основном сводятся к тому, каким образом США и Китай планируют использовать данный вид оружия.

Тимоти Хит: США преследуют глобальные интересы и ищут способ наносить удары по целям, расположенным в максимально возможном количестве стран. Поэтому наиболее оптимальным вариантом является именно авиационная ракета.

В США заявили, что собираются оснастить ракеты неядерными боеголовками. По словам Хита, Китай, между тем, фокусируется скорее на угрозах по периферии страны.

Тимоти Хит: Они по-прежнему сосредоточены на миссиях вроде разгрома противника на Тайване в Южно-Китайском море. Для выполнения задания после поступления соответствующего приказа им необходимо лишь достаточное количество расположенного вдоль границ военного снаряжения.

По словам Министерства обороны США, в процессе развертывания этих систем Китай может использовать ядерные боеголовки. Информационное бюро Государственного совета Китая отказалось как-либо комментировать данный вопрос.

Однако прежде, чем это оружие станет полностью боеспособным, ключевым фактором станут испытания. На гиперзвуковых скоростях вокруг ракеты накапливается тепло, молекулы воздуха начинают изменяться – все это может затруднять прохождение электромагнитного сигнала.

Тимоти Хит: Если вы хотите, чтобы управляемый боевой блок был способен поражать движущиеся цели, то вам нужен радар или камера, некая система самонаведения, способная сохранить функциональность в таких условиях. А для создания нужных скоростей необходима аэродинамическая труба.

Именно в данном вопросе Китай может оказаться на шаг впереди Соединенных Штатов. В 2017 году его специалисты показали крупнейшую в мире аэродинамическую трубу, способную помочь с испытаниями полноразмерной гиперзвуковой ракеты. Также там идет строительство совершенно нового туннеля, где можно будет производить симуляцию полетов на скорости, превышающей скорость звука в 30 раз. Такое заявление сделал главный научно-исследовательский центр страны.

Между тем, США вынуждены довольствоваться старыми туннелями, большинство которых было построено между 50-ми и 60-ми годами прошлого века. Военные эксперты считают, что Китай в данном вопросе вырвался вперед, и поэтому Америка решила сделать ввод в эксплуатацию данного оружия одним из главных приоритетов.

Джон Кирби: С нашей стороны стремление создать гиперзвуковое оружие реально и осязаемо.

В этом году Пентагон запросил из бюджета 3,8 миллиарда долларов на программу гиперзвукового оружия. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Также американские военные работают и над другими передовыми гиперзвуковыми технологиями. Несколько исследовательских институтов задействовано в строительстве новых аэродинамических труб. Но если США действительно хотят обойти главного конкурента, им следовало бы сосредоточить усилия в основном на оборонном секторе и способах противодействия китайским гиперзвуковым ракетам.

Тимоти Хит: Китай способен создать ракеты, против которых нет защиты, и использовать их в качестве сдерживания и запугивания любой из соседних стран. А в случае кризиса – даже США.

Китай расширяет арсенал не только посредством гиперзвуковых ракет, но и внедрением других военных технологий. Раз Вашингтон чувствует необходимость соответствовать китайским возможностям, ему предстоит проявить бдительность для предотвращения любых потенциальных угроз со стороны противника, советуют специалисты в области обороны.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654119300


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