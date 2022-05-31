 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.06.2022
08:59  Газпром завершил перевод Европы на газо-рубли
08:07  Рос-демо-олигарх Прохоров оказался тайным иудеем и с концами сбежал в Израиль
07:57  Шли на Одессу и вышли к Херсону: Новороссия снова войдет в состав Большой России, - "СП"
07:52  Данияр Ашимбаев: Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана
00:35  Wall Street Journal: США против Китая: чья гиперзвуковая ракета эффективнее?
00:33  Как эмбарго Евросоюза на российскую нефть может раскачать мировые рынки, - Financial Times
00:29  Шанхай возвращает себе свободу. Самый большой город Китая избавился от локдауна

00:27  Эпоха Эрдогана может закончиться в 2023 году, - Д.Моисеев
Среда, 01.06.2022
22:37  Ташкент продает госдолю в "Узгазлойиха" почти за $2 млн
22:35  Поддержат ли арабские монархии соглашение ОПЕК+ с Россией
22:30  Новый подкоп под Путина: Запад атаковал Кремль с неожиданной стороны, - М.Ростовский
22:14  Мутный ошский бизнесмен Султанов вновь назначен постпредом Киргизии в ООН
21:56  Чем грозят России греко-иранские танкерные войны
21:52  Давим курдов. Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии
21:25  США ждут потрясений в ОПЕК+, - А.Башкатова
15:12  Сорос и Киссинджер: две линии в глобализме, - А.Елисеев
15:10  Дефицит мозгов, азиатский передел и самоубийственная жадность глобализма, - И.Нагаев
14:13  Санкционная война – индульгенции российским олигархам, - В.Катасонов
12:33  США борются с влиянием России в Африке. Самих африканцев никто не спросил, - Али Маскан
12:32  Какие территории Украины должны стать российскими, - Геворг Мирзаян
12:06  Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России, - адмирал Киефуми Ивата
12:05  Польша берет на себя функции властей Украины
12:02  У сотрудников ДУМ Кыргызстана появилась единая форма (фото)
11:47  The Spectator: Нефтяные и газовые санкции Запада никогда не сокрушат Россию
10:35  Ничтожного бездельника экс-каз-премьера Сагинтаева пристроили на теплую должность в ЕЭК
10:25  Турция обостровила греческий вопрос
10:19  Свой Восток ближнее к телу. Монархии Персидского залива дистанцируются от украинского кризиса, - "Къ"
09:13  В Хорватии задержана туркменская "активистка" от Pussy Riot Айсолтан Ниязова
09:10  "Талибан" планирует перенести столицу Афганистана из Кабула в Кандагар
08:50  В наше время такой единой воли нет: советский централизм распался, - А.Проханов
08:20  Турция официально сменила свое название
08:13  Казахстан продолжил ставить палки в колеса России: блокируют фуры, - "МК"
07:57  На фронтах Донбасса создается новый образ России, - Ольга Андреева
07:50  NYT: США выходят из украинской игры
07:32  Европа вымучивает шестой пакет санкций, - В.Катасонов
00:17  Баба с мудями... Запад начал выпуск куклы барби-трансгендера
00:14  Семейный каганат Виктории Нуланд, Ю.Нерсесов
00:10  Новая станция метро в Алматы уже рассыпается
00:04  США, Китай и остров Тайвань – конец двусмысленности, - Елена Пустовойтова
00:02  Проблемы энергетики Центральной Азии и Россия, - В.Прохватилов
00:00  Хунта против Зеленского: на Украине созрел военный переворот, - "МК"
Вторник, 31.05.2022
21:05  В Алматы проходит Международная книжная ярмарка
21:02  Древний город Империи Миттани найден на дне обмелевшего водохранилища в Ираке
21:01  Манамский канал: зачем Лавров прибыл с визитом в Бахрейн
20:56  П.В. Густерин: Хамза аль-Куфи, разделивший Коран на манзили
20:33  Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций, - "Взгляд"
20:22  В Андижане откроют "госинститут иностранных языков"
14:52  Уволенный глава СБУ Харькова рассказал, как создают фейки для Зеленского
14:32  Россия дала Болгарии преференции на нефть. Награда за предательство?
13:56  В кыргызском Нарыне сооружен памятник Герою Великой Отечественной генералу Даиру Асанову
13:52  Daily Express: Путин добивается успеха на Украине. На очереди - Китай и Тайвань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Данияр Ашимбаев: Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана
07:52 02.06.2022

О нажиме на Казахстан
Данияр Ашимбаев: Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана с требованиями занять откровенно проантироссийскую позицию и выйти из всех интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ. Речь дошла уже до прямых оскорблений в адрес президента Токаева и его команды

Данияр Ашимбаев, 1 июня

Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана с требованиями занять откровенно проантироссийскую позицию и выйти из всех интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ. Речь дошла уже до прямых оскорблений в адрес президента Токаева и его команды.
Проблема в том, что в решении социально-экономических вопросов и противодействии геополитическим рискам союз с Россией критически важен для Казахстана.
Это касается и проблемы Афганистана, которую в нынешних виде создали сами США, и в паритете сфер влияния в Центральной Азии (Западу принципиально важно, чтобы Казахстан стал проблемой безопасности для России и Китая, несмотря на наше стратегическое сотрудничество).
Вопрос в том, что казахстанская экономика критически уязвима перед возможными санкциями, а США и ЕС кроме деклараций нечего предложить.
Пример Украины - блестящий тому пример: страну подтолкнули к войне, но об интеграции в европейские структуры речи не идет. Есть поставки оружия, есть явно коррупционные финансовые вливания, есть санкции, но по факту мы имеем чисто колониальную политику стравливания соседей.
Казахстан, чтобы не рисковать социальной сферой, вынужден затягивать следствие по январским событиям, ибо обнародование информации о причастности западных спецслужб к попытке госпереворота сделает страну стороной глобального конфликта.
Касым-Жомарт Токаев как опытный политик и дипломат прекрасно эти риски понимает и аккуратно, но решительно отводит Казахстан от прямого конфликта, поддерживая беспрецентно высокий уровень политического и экономического сотрудничества со всеми партнерами страны.
Вопреки истеричным требованиям руководство страны сохранило принципиальный курс на евразийскую интеграцию, но с естественными корректировками на санкционное противостояние и его негативное воздействие.
Токаев и его команда активизировались при этом на всех ключевых направлениях, занимая четкую позицию приоритета государственных интересов.
Большие усилия вкладываются в минимизацию негативного воздействия на внутриполитическое пространство, что сильно осложнено последствиями январских событий и социально-экономической обстановкой.
Активизация партийного строительства четко показывает при этом отсутствие сколько-нибудь серьезной оппозиции политике Токаева и персон, способных претендовать на роль альтернативы.
Намеченный на воскресенье референдум призван - по факту - стать не квинтэссенцией реформ, а обеспечить всенародную поддержку политики президента Токаева, в том числе и по тем вопросам, которые на референдум не выносятся.
Как мы видим, выступления против президента есть (по большей части анонимные), но реальной критики ни референдума, ни выносимых на него вопросов особенно не наблюдается. Сами аспекты конституционной реформе на экспертном уровне хорошо отработаны и аллергии ни у кого не вызывают. В этом, кстати, есть определенный риск - массовое сознание нуждается в своего рода конфликте, интриге - для лучшего восприятия. Это может повлиять на явку, но не на результат.
Вместе с тем, представляется, что явка будет на уровне не ниже 70% (что подтверждают и итоги недавних соцопросов).
Это позволит обеспечить и устойчивость системы в целом, и подтвердить легитимность проводимого президентом Токаевым курса, в том числе и для внешних игроков, которым этот курс явно не дает покоя.

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654145520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Шоковая терапия неуместна"
- Уполномоченные по правам ребенка появятся в акиматах областей
- Глава ОБСЕ назвал амбициозными политические реформы Казахстана
- Инфляция в Республике Казахстан
- О нажиме на Казахстан
- Развитие отечественного туризма обсудили в Правительстве РК
- Государственный секретарь встретился со специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Казахстан и Ватикан подписали ряд двусторонних документов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  