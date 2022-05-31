Данияр Ашимбаев: Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана

07:52 02.06.2022

О нажиме на Казахстан

Данияр Ашимбаев: Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана с требованиями занять откровенно проантироссийскую позицию и выйти из всех интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ. Речь дошла уже до прямых оскорблений в адрес президента Токаева и его команды



Данияр Ашимбаев, 1 июня



Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана с требованиями занять откровенно проантироссийскую позицию и выйти из всех интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ. Речь дошла уже до прямых оскорблений в адрес президента Токаева и его команды.

Проблема в том, что в решении социально-экономических вопросов и противодействии геополитическим рискам союз с Россией критически важен для Казахстана.

Это касается и проблемы Афганистана, которую в нынешних виде создали сами США, и в паритете сфер влияния в Центральной Азии (Западу принципиально важно, чтобы Казахстан стал проблемой безопасности для России и Китая, несмотря на наше стратегическое сотрудничество).

Вопрос в том, что казахстанская экономика критически уязвима перед возможными санкциями, а США и ЕС кроме деклараций нечего предложить.

Пример Украины - блестящий тому пример: страну подтолкнули к войне, но об интеграции в европейские структуры речи не идет. Есть поставки оружия, есть явно коррупционные финансовые вливания, есть санкции, но по факту мы имеем чисто колониальную политику стравливания соседей.

Казахстан, чтобы не рисковать социальной сферой, вынужден затягивать следствие по январским событиям, ибо обнародование информации о причастности западных спецслужб к попытке госпереворота сделает страну стороной глобального конфликта.

Касым-Жомарт Токаев как опытный политик и дипломат прекрасно эти риски понимает и аккуратно, но решительно отводит Казахстан от прямого конфликта, поддерживая беспрецентно высокий уровень политического и экономического сотрудничества со всеми партнерами страны.

Вопреки истеричным требованиям руководство страны сохранило принципиальный курс на евразийскую интеграцию, но с естественными корректировками на санкционное противостояние и его негативное воздействие.

Токаев и его команда активизировались при этом на всех ключевых направлениях, занимая четкую позицию приоритета государственных интересов.

Большие усилия вкладываются в минимизацию негативного воздействия на внутриполитическое пространство, что сильно осложнено последствиями январских событий и социально-экономической обстановкой.

Активизация партийного строительства четко показывает при этом отсутствие сколько-нибудь серьезной оппозиции политике Токаева и персон, способных претендовать на роль альтернативы.

Намеченный на воскресенье референдум призван - по факту - стать не квинтэссенцией реформ, а обеспечить всенародную поддержку политики президента Токаева, в том числе и по тем вопросам, которые на референдум не выносятся.

Как мы видим, выступления против президента есть (по большей части анонимные), но реальной критики ни референдума, ни выносимых на него вопросов особенно не наблюдается. Сами аспекты конституционной реформе на экспертном уровне хорошо отработаны и аллергии ни у кого не вызывают. В этом, кстати, есть определенный риск - массовое сознание нуждается в своего рода конфликте, интриге - для лучшего восприятия. Это может повлиять на явку, но не на результат.

Вместе с тем, представляется, что явка будет на уровне не ниже 70% (что подтверждают и итоги недавних соцопросов).

Это позволит обеспечить и устойчивость системы в целом, и подтвердить легитимность проводимого президентом Токаевым курса, в том числе и для внешних игроков, которым этот курс явно не дает покоя.