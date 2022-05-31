Шли на Одессу и вышли к Херсону: Новороссия снова войдет в состав Большой России, - "СП"

07:57 02.06.2022 Таврическая губерния возрождается безо всяких "потемкинских деревень"

Юрий Енцов

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Алексей Анпилогов Богдан Безпалько



Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, сенатор Андрей Турчак заявил, что Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики с освобожденными территориями войдут в состав России. Конечно, решение должны принять сами жители.



У Турчака никаких сомнений в том, что регион, некогда называвшийся Таврической губернией снова будет в составе Российской Федерации. По его мнению, люди хотят защиты, стабильности, чтобы, наконец, после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора, наступил долгожданный и прочный мир. Освобожденные территории станут частью России "как только к этому будет готова ситуация", "прекратятся обстрелы и появится зона безопасности", цитирует слова политика РИА "Новости".



Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что вхождение в состав России причерноморских областей соответствует их предназначению, а также этнокультурному составу населения:



- Что касается России, то она получит плодородные земли, а самое главное - возможность снабжать Крым водой и обеспечивать полуострову безопасность. Ведь Херсонская область использовалась для блокирования Крыма во всех аспектах: энергетическом, водном и всех прочих, что мы видели на протяжении последних восьми лет.



То, что области будут интегрироваться - это хорошо. Не нужно этого стесняться. На мой взгляд, неважно, будет ли это после референдума или решение примет парламент - не имеет значения - совершенно очевидно, что все нормы международного права сейчас не работают. Но если решат, что нужно проводить референдум, пусть так и будет.



"СП": - В любом случае наши "западные партнеры" будут возражать.



- Да, с референдумом или без - все рано будут говорить, что все "было организовано Путиным", "под дулом автоматов" и так далее, и тому подобное. Если на Украине сейчас судят бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова за договоренности 2010 года, то почему бы нам не осудить украинских чиновников, допустивших развал Советского Союза, а заодно и российских?



Медлить нельзя. Местные жители, без четкого понимания, что Россия им предлагает, ни на референдум не пойдут, ни вообще не будут проявлять никакой активности. Зачем им ее проявлять, если завтра вернется Украина, и опять начнут простреливать колени и какой-нибудь националист с позывным "Торнадо" будет их насиловать в подвалах?



А сейчас есть четкое понимание: Херсон - это Россия, как Крым. Теперь наша страна защитит Херсон, Запорожье и все, что войдет в ее состав.



"СП": - С чем придет Херсонская область в состав России? Там ведь есть все: и сельское хозяйство и какая-то промышленность?



- В основном Херсонская область - это чернозем, курорты, легкая и пищевая промышленность. Это ранние овощи, ягоды к столу россиян. Это пшеница. Но Херсонская область - это также ключ к Николаевской и Одесской областям, которые имеют очень важное геостратегическое и промышленное значение. Без Херсонской области включить эти области в перспективе в состав России будет непросто.



"СП": - С этим можно не спешить, дожидаясь, вдобавок к нашим друзьям: Армии и Флоту, помощи еще одного друга, Генерала Мороза?



- Стратегическая задача - те области, которые закроют Украине выход к Черному морю. Это чисто русские территории: Николаев, названный в честь русского царя Николая Первого. Одесса, основанная российской императрицей Екатериной Второй. Далее может последовать очередь Днепропетровской области…



В этих освобожденных регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.



Вот и заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремусов считает, что регион вскоре может стать полноценным субъектом России.



По мнению политолога Алексея Анпилогова эта позиция, хотя и озвучена секретарем генсовета партии власти, но не обрела вид не только закона, но даже законодательной инициативы:



- Пока это лишь декларация. Декларация важная, дающая очень хорошую перспективу жителям Херсонской области. Я так понимаю, что, учитывая географию, такое же решение будет принято и для Запорожской области. Такова логика замыкания единого "моста" между Херсоном, Запорожьем, Луганском, Донецком и Крымом, что позволяет спокойно развивать эти территории, какой бы статус они не имели.



Еще раз подчеркиваю, что заявленное в декларации может быть конечной целью. А путь к ней мы видим на примере Южной Осетии и Абхазии. Они начали его в 90-е годы, с первого конфликта с Грузией. Потом случился конфликт 2008 года, который перевел Южную Осетию из непризнанной, в статус частично признанного государства. Сейчас мы видим, что такой же путь проходят ЛНР и ДНР. Они были непризнанными, после 24 февраля получили статус, чуть раньше президент Владимир Путин подписал указы об их признании.



Мне кажется, Херсонская и Запорожская области Украины пройдут такой же путь. В начале - какой-то промежуточный статус, потом - провозглашение некоего суверенитета, либо, как в случае Крыма, прямое обращение о вхождении в состав Российской Федерации. Только после этого мы сможем говорить, что процесс завершен в юридическом поле.



"СП": - Фактически он уже начался. Мы видим, что Херсон и южные районы Запорожской области входят в рублевую зону.



- Пока это бивалютная зона, разрешено хождение и украинской гривны, и российского рубля. Области переходят на российский телефонный код, перекладываются линии связи, взамен отрезанных Украиной.



Ну и экономическая жизнь поворачивается в другом направлении. Если прежде Крым находился в водной, энергетический и транспортной блокаде, то сейчас уже Херсон и Запорожье имеют на своих северных границах серьезную линию фронта, на которой из-за боестолкновений невозможна никакая экономическая жизнь. А на юге областей - уже началась активная интеграция в единое экономическое пространство с Россией.



Конечно, без проблем не обходится: есть очереди на Перекопе и на Чонгаре, поскольку существуют юридически значимые границы на этих пограничных переходах. Учитывая, что пока ДНР и ЛНР обладают собственным статусом, существует граница в Ростовской области, которая отделяет от России Херсон и Запорожье. Но это эволюционный, длительный, но однонаправленный процесс, разворачивание которого во времени мы обязательно увидим.



Заявление Андрея Турчака - очень важно. Оно показывает политическую волю крупнейшей думской фракции. Но оно должно получить форму политического консенсуса, когда все ветви власти Российской Федерации придут к единому мнению и в этом случае добрая воля жителей Херсонской и Запорожской областей может быть реализована в политические и государственные изменения.



"СП": - Сколько времени это займет: месяцы, годы или десятилетия, как в случае с Абхазии и Южной Осетии?



- Можно еще добавить Приднестровье. Я считаю, что здесь, скорее, все зависит не только от прошлых аналогичных случаев, а от меняющейся обстановки в мире и внутри самой России. Все-таки события начала 90-х годов - это первые годы после развала СССР. Тогда на постсоветском пространстве преобладали центробежные тенденции, дезинтеграционные процессы. У России не было возможности как-то перебороть эту инерцию распада.



Сейчас ситуация поменялась. Опыт и пример Южной Осетии и Абхазии - можно рассматривать как некие "ограничения сверху". Через 8−10 лет, с учетом прерывания связей с Украиной, и интеграционных процессов с Россией - это уже будут территории с российскими гражданами, начали выдаваться российские паспорта. Граница станет формальной, с упрощенным досмотром.



Но эти интеграционные процессы неизбежно пойдут быстрее, речь может идти не о нескольких годах, а о сроке в полгода-год, после чего жизнь в Херсоне, Запорожье, Донецке и Луганске ничем не будет отличаться от жизни в Симферополе, Ростове-на-Дону. Думаю, что напрашивается такой логичный вывод.



"СП": - А экономически воссоединение станет выгодно?



- Основной принцип экономики - чем больше система, тем выгоднее в ней каждой из составных частей. Это принцип масштаба - жизнь маленького существа полна проблем и неожиданностей. В современном мире Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР, Южная Осетия и Абхазия и, конечно, Приднестровье не могут в полной мере реализоваться. Они слишком маленькие, чтобы существовать независимо.



Даже на примере немаленькой Украины мы видим, что страна не смогла найти свой национальный проект. Фактически она стала протекторатом и колонией западных стран, в первую очередь США. Бесславный ее конец мы сейчас с болью наблюдаем.



А в случае если ее южные территории будут политически, экономически, государственно связаны с Российской Федерацией - это создаст совсем другую ситуацию. Такое объединение людей получит свое место в глобальном мире и оно будет достойным.



Не надо смеяться над херсонской редиской, арбузами и клубникой. Там есть промышленность. В Херсоне существуют верфи - это центр судостроения - сухие доки, причальные стенки, и, конечно, специалисты. Есть Запорожская атомная станция с шестью энергоблоками, которая считалась жемчужиной энергосистемы Украины.



Там много чего такого, что придется к месту. И люди трудолюбивые, заработают себе на хлеб - ведь это наши люди. Они будут работать во славу той общности, которая сейчас лишь формируется, как она будет называться, сейчас сказать трудно - это, скорее вопрос, исторической перспективы. Источник - svpressa.ru

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