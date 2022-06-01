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Рос-демо-олигарх Прохоров оказался тайным иудеем и с концами сбежал в Израиль
08:07 02.06.2022

1 июня 2022,
Текст: Алексей Дегтярев
Российский бизнесмен Михаил Прохоров получил израильское гражданство, утверждают СМИ со ссылкой на снимок нового паспорта предпринимателя.

Михаил Прохоров стал гражданином Израиля в конце марта, утверждает "СтарХит" со ссылкой на документы.

При этом сообщения о получении израильского гражданства бизнесменом поступали еще в начале апреля, но фонд предпринимателя ОНЭКСИМ опровергал их. По данным фонда, Прохоров уезжал за границу для медицинского обследования.

Источник - взгляд
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