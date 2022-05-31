Газпром завершил перевод Европы на газо-рубли

08:59 02.06.2022 Газпром празднует рублевую победу в Европу

2 июня 2022, Ольга Самофалова

Определился список европейских компаний, которые отказались от предложенного Россией варианта оплаты газовых поставок. Переходить на рубли не стали шесть компаний и по сути пять стран ЕС. Сроки оплаты подошли к концу. Значит, можно констатировать, что большинство европейцев все-таки приняли новые правила игры от России. Кто потеряет от этой истории, а кто, наоборот, сможет на этом заработать?



На 1 июня 2022 года число европейских компаний, которым Газпром прекратил поставки газа, выросло до шести. Причина – в отказе этих компаний проводить платежи по рублевой схеме.



Ранее с 27 апреля поставки российского газа прекращены болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. 21 мая к этому списку присоединилась финская Gasum, которая также была основным покупателем газпромовского газа в Финляндии. Наконец, 31 мая перестали получать газ из России нидерландская GasTerra, а с 1 июня – датская компания Orsted Salg & Service и компания Shell Energy Europe.



"Полагаю, что это максимальное число компаний, которые отказались переходить на расчеты на рубли. Наш институт и другие эксперты прогнозировали как раз такой список. Датское и голландское правительства еще в апреле официально запретили своим компаниям переходить на рублевую схему расчетов за газ, предложенную Россией. Поэтому ожидать других действий от этих европейских компаний было сложно. Потом к ним присоединилась и Финляндия", – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.



По его словам,



новых "отказников" уже не должно быть, потому что все сроки оплаты за новые поставки газа прошли. Можно ожидать, что все остальные покупатели газа в Евросоюзе перешли на предложенную Россией новую схему оплаты и уже провели необходимую оплату.



Почти все компании-отказники были основными покупателями российского газа для своих стран. Особняком стоит компания Shell Energy Europe, которая является одним из многих трейдинговых компаний, которые закупают газ у Газпрома для немецкого рынка. Причем эта компания закупала у России небольшой объем – всего 1,2 млрд кубометров газа в год. Тогда как Германия – крупнейший покупатель российского газа в ЕС и покупает ежегодно более 40 млрд кубометров у Газпрома.



Сколько же газа потеряли европейцы? Болгария лишилась 3,3 млрд кубометров газа, которые покупала у Газпрома в течение года, Польша – почти 10 млрд кубометров газа, Финляндия – 1,8 млрд кубометров, Дания – 2 млрд кубометров. Нидерланды в 2020 году купили у России почти 12 млрд кубометров газа. Однако в самой нидерландской компании GasTerra уверяют, что лишатся до октября лишь 2 млрд кубометров. По данным западных СМИ, Нидерланды продолжают покупать газ у России – но только через других трейдеров.



Получается, что в сумме Газпром теряет контракты на поставку в Европу от 20 до 30 млрд кубометров газа в год. Это означает минус 13–20% от общего объема экспорта Газпрома в ЕС, который в 2021 году составил 155 млрд кубометров.



Основной удар будет нанесен по "Северному потоку – 1". Голландский, датский и британский трейдеры получали российский газ как раз по этой трубе. Это значит, что газопровод потеряет контракты на 6–15 млрд кубометров в год.



Болгария свои 3,3 млрд кубов качала через "Турецкий поток", а Польша свои 10 млрд кубов – через газопровод "Ямал – Европа", идущий через Белоруссию прямиком в Польшу. Теперь Газпром не может использовать "Ямал – Европа" из-за контрсанкций России.



Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

До сих пор "Северный поток – 1" был загружен по максимуму и даже сверх своей проектной мощности на 10%. То есть вместо 55 млрд кубометров по трубе прокачивали почти 60 млрд кубометров газа в год.

"Конечно, эта ситуация приведет к снижению поставок по "Северному потоку". Однако радикально загрузка трубы не изменится. Скорее всего, Газпром постарается перенаправить часть уже оплаченных контрактных объемов с украинского маршрута на "Северный поток – 1". Украина фактически оставила только один канал поставок газа – через ГИС "Суджа", перекрыв другой путь. График загрузки станции "Суджа" показывает, что она не обеспечивает транспортировку всего объема заказов", – говорит Алексей Громов.



Стоимость газа на европейских биржах, конечно, сразу подскочила на негативных новостях, однако эта ситуация, с точки зрения газоснабжения той же Дании или Нидерландов, не является критической для них, указывает эксперт.



Во-первых, Нидерланды получают норвежский газ. Во-вторых, голландцы рассчитывают на приход "британского" газа по интерконнектеру. "Это совершенно не значит, что газ приходит с британских месторождений, где добыча падает. Речь идет о том, что в Британию приходит сжиженный природный газ (СПГ), который британцы могут газифицировать и направить в Нидерланды по интерконнектеру", – объясняет Громов.



Эксперт замечает, что в апреле наблюдался беспрецедентный приток СПГ в Европу (сейчас поток стал меньше), и в основном все эти дополнительные объемы приходили на терминалы Британии. Самому королевству так много СПГ не нужно было. Судя по всему, Великобритания нашла "золотую" жилу, как ударить по России и заодно самой подзаработать на дорогом газе. "Речь идет о перепродаже Британией СПГ европейским партнерам и получении дополнительной прибыли. Голландцы и датчане получат этот газ по более высокой цене. Но они, судя по всему, к этому готовы", – говорит Громов.



Дания также рассчитывает на Норвегию и СПГ. Финляндия полагается на газопровод из Эстонии, по которому можно получить альтернативный газ, тот же СПГ. Кроме того, финны надеются также использовать плавучий терминал для приема СПГ сразу на своем берегу.



Что касается Польши и Болгарии, то контракты с Газпромом у них заканчивались в этом году. Варшава вообще давно мечтала отказаться от российского газа, и она планомерно к этому готовилась. Польские власти рассчитывают на свой СПГ-терминал, а также на норвежский газ, который должен прийти в страну по газопроводу Baltic Pipe. Достроят его, правда, только осенью. Понимая эти сложности, Польша активно скупала российский газ в этом году и чуть ли не единственная в Европе закачала серьезные объемы в свои подземные хранилища.



Наконец, у Польши остается возможность покупать российский газ из "Северного потока – 1" через посредника в лице Германии (реверсом по "Ямал – Европе").



Болгария смело отмела предложение Газпрома по новой схеме оплаты, потому что рассчитывает получать азербайджанский газ по интерконнектеру через Грецию. Кроме того, у Греции есть терминал по приемке СПГ, и этот сжиженный газ она опять же может поставлять по трубе болгарам.



"Понятно, что все это будет по более высоким ценам, чем газ, который поступал бы из России. Это понимают и сами болгары. Неслучайно недавно болгары запросили разъяснение у Европейской комиссии. По-видимому, они поняли, что погорячились со своим решением отказаться от российского газа. Я не исключаю, что Болгария еще вернется в пул стран, которым Россия продолжит поставлять газ", – заключает эксперт. Источник - взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654149540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- "Шоковая терапия неуместна"

- Уполномоченные по правам ребенка появятся в акиматах областей

- Глава ОБСЕ назвал амбициозными политические реформы Казахстана

- Инфляция в Республике Казахстан

- О нажиме на Казахстан

- Развитие отечественного туризма обсудили в Правительстве РК

- Государственный секретарь встретился со специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Казахстан и Ватикан подписали ряд двусторонних документов

