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Экс-командир херсонской теробороны Кузьменко захотел получить российское гражданство
10:29 02.06.2022

2 июня 2022,Александра Юдина
Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.

"На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали", – передает РИА "Новости" его слова.

Кузьменко рассказал, как украинские офицеры "обрекли его необученных бойцов на смерть", прикрывая собственное отступление.

По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.

Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. "Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах", – вспоминает он.

Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.

Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.

"После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек", – сообщил он.

По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.

Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.

Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

Источник - взгляд
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