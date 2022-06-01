Алматинский БалБес Сагинтаев теперь у нас министр экономики и финансов ЕЭК

10:32 02.06.2022

Новым министром по экономике ЕЭК назначен бывший премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев



Министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев

Tazabek - Решением Высшего Евразийского экономического совета с 1 июня новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бакытжан Сагинтаев.



В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.



Ранее должность министра ЕЭК по экономике и финансовой политики занимал Руслан Бекетаев.



Новый министр ЕЭК Б.Сагинтаев имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана.



Он занимал должности заместителя акима Жамбыльской области, председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, руководителя Канцелярии премьер-министра Казахстан, акима Павлодарской области, министра экономического развития и торговли Республики Казахстан, первого заместителя премьер-министра Казахстана, премьер-министра Казахстана, Государственного секретаря Казахстан, руководителя Администрации президента Казахстана, акима города Алматы.