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Алматинский БалБес Сагинтаев теперь у нас министр экономики и финансов ЕЭК
10:32 02.06.2022

Новым министром по экономике ЕЭК назначен бывший премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев

Министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев
Tazabek - Решением Высшего Евразийского экономического совета с 1 июня новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бакытжан Сагинтаев.

В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.

Ранее должность министра ЕЭК по экономике и финансовой политики занимал Руслан Бекетаев.

Новый министр ЕЭК Б.Сагинтаев имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана.

Он занимал должности заместителя акима Жамбыльской области, председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, руководителя Канцелярии премьер-министра Казахстан, акима Павлодарской области, министра экономического развития и торговли Республики Казахстан, первого заместителя премьер-министра Казахстана, премьер-министра Казахстана, Государственного секретаря Казахстан, руководителя Администрации президента Казахстана, акима города Алматы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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