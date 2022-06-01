|Алматинский БалБес Сагинтаев теперь у нас министр экономики и финансов ЕЭК
10:32 02.06.2022
Новым министром по экономике ЕЭК назначен бывший премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев
Министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев
Tazabek - Решением Высшего Евразийского экономического совета с 1 июня новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бакытжан Сагинтаев.
В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.
Ранее должность министра ЕЭК по экономике и финансовой политики занимал Руслан Бекетаев.
Новый министр ЕЭК Б.Сагинтаев имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана.
Он занимал должности заместителя акима Жамбыльской области, председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, руководителя Канцелярии премьер-министра Казахстан, акима Павлодарской области, министра экономического развития и торговли Республики Казахстан, первого заместителя премьер-министра Казахстана, премьер-министра Казахстана, Государственного секретаря Казахстан, руководителя Администрации президента Казахстана, акима города Алматы.