Кыргызка Айсулуу Аширалиева стала депутатом горсовета... Сеула

10:44 02.06.2022

2 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Уроженка Кыргызстана стала депутатом горсовета Сеула



Уроженка Кыргызстана Айсулуу Аширалиева стала депутатом горсовета Сеула. Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол КР в Корее Аида Исмаилова.



Она отметила, что 1 июня в Республике Корея прошли местные и дополнительные парламентские выборы. Айсулуу Аширалиева избрана на должность депутата городского совета Сеула.



"Айсулуу является одним из патриотов нашей родины, которая всегда поддерживала и участвовала в культурно-массовых мероприятиях, проводимых посольством. Мы желаем ей крепкого здоровья, благополучия и успехов в новой деятельности", - написала Аида Исмаилова.