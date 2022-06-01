Главарю ОПГ "Фонд "Сорос - Кыргызстан" Шамилю И. шьют дело за аферу с "малиной"

10:46 02.06.2022

2 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Глава Фонда "Сорос - Кыргызстан" рассказал, зачем его вызывали на допрос



Допрос директора Фонда "Сорос - Кыргызстан" Шамиля Ибрагимова связан с покупкой здания организацией. Об этом он сообщил журналистам, выйдя из здания ГКНБ.



По словам Шамиля Ибрагимова, в интернете появляются анонимные видео, очерняющие фонд. Спецслужбы решили отреагировать на одну из них.



"В одном из видео сказали, что Фонд "Сорос - Кыргызстан" незаконно приобрел свое здание 23 года назад. Я надеюсь, мы прояснили ситуацию. За все время работы претензий не было, и сделка купли-продажи здания прошла законно. С вопросом, что все здания, которые находятся в муниципальной собственности, должны вернуть государству, к нам никто не приходил. Я считаю, что это постановление больше относится к тем, кто незаконно приобрел здания. После 2012-го различные государственные структуры, как прокуратура и Налоговая служба, до сих пор занимают здания детских садов и к ним претензий нет", - сказал директор Фонда "Сорос - Кыргызстан".