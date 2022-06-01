Задержаны экс-глава Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов и его заместитель

11:06 02.06.2022

01 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



Задержаны бывшие руководители Федерации профсоюзов Кыргызстана, сообщает пресс-центр ГКНБ.



Они подозреваются в растрате 5 миллионов 756 тысяч 700 сомов.



"По фактам многочисленных нарушений на основании собранных материалов и результатов аудита Счетной палаты было возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Установлены коррупционный сговор бывшего председателя ФПК М.А. с должностными, физическими и иными неустановленными лицами, направленный на растрату вверенного имущества на сумму 5 миллионов 756 тысяч 700 сомов, а также другие факты незаконных действий с объектами недвижимости и финансовыми ресурсами с целью личного обогащения", - говорится в сообщении.



Следствием также установлено, что бывший председатель Федерации профсоюзов подделал записи в своей трудовой книжке, чтобы избираться на пост.



"При обыске в подвальном помещении его дома обнаружены электронные устройства - майнинг-ферма, законность использования которой также будет проверена в рамках следствия", - уточнили в ведомстве.



Отмечается, что бывший председатель федерации и его заместитель с инициалами В.М. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Расследование продолжается.



Напомним, скандал в профсоюзах длится почти два года. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель федерации, продолжаются до сих пор. 5 февраля 2020-го на заседании совета высшего органа управления федерации принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении с его стороны.



В качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции был зарегистрирован Сагын Бозгунбаев. Однако это назначение приняли не все.