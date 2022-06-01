Мировое негодяйство, - А.Мезяев

12:05 02.06.2022

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ



Мировое негодяйство

Негодяи не могут давать никаких гарантий



Одним из критериев правильного, научного понимания происходящих в мире процессов является точность терминологии, отражающей содержание того или иного предмета, явления. При этом важны и образы. Если образы также адекватно отражают реальность, они помогают в формировании истинной картины мира, а подчас они даже более точны, чем научные термины.



Одним из таких образов стало определение современного Запада, данное известным советским философом Александром Александровичем Зиновьевым. Судьба А. А. Зиновьева чрезвычайно интересна. Автор нашумевших "Зияющих высот" и "Коммунизма как реальности", он был выслан за эти книги (и иную диссидентскую деятельность) из СССР. Однако жизнь на Западе повлекла радикальное изменение его позиции. Его книга "Запад" стала одним из важнейших научных исследований многих существенных сторон сути западного феномена в отечественной литературе. При этом А. А. Зиновьев превосходно сочетал строго научные методы и выводы с яркими образами, которые при этом абсолютно точны, отражая суть весьма сложных предметов и явлений.



В 2006 году вышла моя книга о судебном процессе против президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале(Мезяев А.Б. Процесс против Слободана Милошевича в Гаагском трибунале: запись из зала суда / Александр Мезяев; предисл. Александра Зиновьева. – Казань, 2006). Предисловие к книге написал Александр Александрович Зиновьев. В этом предисловии он дал формулировку, о которой стоит вспомнить именно сейчас.



Говоря о коллективном Западе, А. Зиновьев назвал эту международную совокупность "мировым негодяйством". На первый взгляд, термин эмоциональный и вряд ли справедлив по отношению ко всему Западу, во всей его целостности и во всех его проявлениях. Однако это только на первый взгляд…



В своем тексте А.А. Зиновьев убедительно доказывает, что термин не эмоциональный, а абсолютно точный. Вот небольшая цитата из Зиновьева:



История человечества богата негодяйствами всякого рода. Еще живы представители поколений, бывших свидетелями и жертвами грандиозных негодяйств, учиненных руководителями гитлеровской Германии. Но похоже на то, что все рекорды в этом отношении начали побивать руководители США и подвластных им стран НАТО. Характерным примером тому может служить агрессия США и стран НАТО в Югославию, похищение ее бывшего президента Слободана Милошевича и организация судебного процесса над ним в Гаагском трибунале. Не говоря уже о том, что само похищение Милошевича было бандитской операцией, сам этот трибунал и все, что связано с его деятельностью, было и продолжает быть вопиющим нарушением признанных юридических и моральных норм. Это достаточно ясно и убедительно показано в книге А.Б. Мезяева, предлагаемой вниманию читателя. Особое внимание в книге уделяется одному аспекту рассматриваемого процесса, который не планировался организаторами операции, оказался неожиданным и нежелательным для них. Он угрожает перерасти в явление огромного исторического значения, дискредитирующее весь процесс американизации планеты. Этот аспект – личность самого обвиняемого Слободана Милошевича. […] В условиях, когда перед наглой, циничной, попирающей нормы морали и права, можно сказать – негодяйской американизацией капитулируют даже целые страны и народы, Слободан Милошевич создает прецедент личностного сопротивления мировому негодяйству, причем – прецедент огромного масштаба. …



Последние годы показали, насколько А. А. Зиновьев был прав, определяя Запад как "негодяйство". Если Гитлер говорил о "жизненном пространстве" и необходимости уничтожения "низших рас" откровенно, то современный Запад, уничтожал миллионы людей под флагами самых лучших идеалов. Оттенки этих флагов были разными – от "бремени белого человека" до "обеспечения свободы и демократии".



Сущностью западного негодяйства стало сознательное искажение высших смыслов, которые составляют сущность человека как мыслящего субъекта (в светском сознании) или как Создания Божиего (в сознании религиозном). Эта тотальная ментальная война, [не]объявленная человечеству – самая важная составляющая сегодняшней "гибридной" войны.



Бомбардировки НАТО Югославии 1999 года ради "демократии" – проявление именно негодяйства. Негодяйства, не связанного с отдельными негодяями. Негодяйства осознанного, кичащегося своим негодяйством. Отсюда и название натовской операции – "Милосердный ангел"…



В 2018 году, выступая перед студентами университета в Белграде, генсек НАТО Й. Столтенберг, глядя в глаза тем, чьих родителей и бомбила авиация этого военного блока, заявил, что делалось это для их же блага. В 1999 году генсеком был Х. Солана, и в 2018 году перед сербскими студентами выступал другой человек. И дело не в том, что один негодяй сменил другого, а в том, что негодяйство как система воспроизводит негодяев.



Мировое негодяйство имеет свойство не только воспроизводить себя, но и институционализироваться. Агрессия НАТО против Югославии 1999 года была негодяйством, так как провозглашала жертву преступником, а преступника – спасителем. Создание Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) было попыткой юридического закрепления этого извращения правды. Агрессия НАТО против Ливии 2022 года была негодяйством того же рода: для юридического (священного для западного типа мышления) закрепления извращения правды уже новый трибунал – Международный уголовный суд – издает ордер на арест М. Каддафи.



Для понимания сущности происходящих сегодня на территории Украины событий нам нужны и точные научные термины, и точные образы. Россия оказалась сегодня один на один с мировым негодяйством. Не с партнерами, не с противниками, даже не с врагами, ибо и враг может быть достойным. Мы сегодня столкнулись именно с негодяйством.



Осознание данного обстоятельства не означает, что мы можем презирать Запад или позволять себе недооценивать его. Скорее наоборот. Точность зиновьевского образа исключительно важна в отношении неких "гарантий безопасности", о которых так много говорят в последнее время. Негодяи не могут давать никаких гарантий. Отсюда – объективный характер всех событий, последовавших после 24 февраля 2022 года.