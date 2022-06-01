Кто контролирует хаос в кыргызских банках и обменниках? - "ВБ"

12:11 02.06.2022

Кто контролирует этот хаос? Разница курса доллара в банках и обменках



Наталья Крайнова



В Кыргызстане граждане жалуются на разницу в курсе доллара в банках и обменных бюро. Свое недовольство происходящим кыргызстанцы выражают в социальных сетях.



"Хочу пожаловаться на банковский беспредел. Народ стал заложником системы. Я работаю на "Дордое". За проданный товар нам отправляют с Узбекистана и России через банк в долларах. В банках не дают доллары, а в сомах дают по заниженному курсу. В обменках курс 81,5 - покупка, а в банках 79. Разница до 2,5 сома выходит. С 10 тысяч долларов мы теряем 25 тысяч сомов. Можно холодильник купить! Мы просто вынуждены закрывать глаза на эту разницу. Но на кассе стоят бабушки, дедушки, которые получают переводы детей мигрантов. И на фоне этого появляются новости, что Ширшов выводит миллионами эти доллары из страны. Донесите эту проблему до власти", - пишет один из пользователей.



"На каком основании вообще так запредельно падает курс доллара в банках, когда на Моссовете 82. Банки решили нажиться на народе, кто контролирует этот хаос?" - возмущается другой пользователь.