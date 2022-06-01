Президент Сердар Бердымухамедов и его сын совершили малый хадж

12:16 02.06.2022

1 июня начался двухдневный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Саудовскую Аравию для выполнения обряда умра (малое паломничество), сообщает госинформагентство ТДХ.



Хадж и умра – паломничество в исламе. Однако хадж является одним из обязательных столпов ислама, то есть его раз в жизни должен совершить каждый мусульманин, если есть на это возможность. Умра – малое паломничество, которое не является обязанностью и совершается в любое время года, кроме месяца, когда проводится хадж. Они отличаются продолжительностью и количеством обрядов.



Это первый зарубежный визит главы государства с момента его вступления в должность президента Туркменистана. Провожали его отец – председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов, председатель Меджлиса, вице-премьеры и муфтий страны.



ТДХ отмечает, что вместе с президентом в Саудовскую Аравию отправились пожилые люди Туркменистана. В самолете "почетные старейшины и седовласые матери выразили сердечную признательность за оказанную честь и пожелали, чтобы паломничество главы государства было принято Всевышним".



В аэропорту Джидды главу государства встречали губернатор провинции Мекка и советник короля Саудовской Аравии Халид бин Фейсал Аль Сауд. Судя по опубликованным саудовским информагентством SPA фотографиям, в поездке Сердара Бердымухамедова сопровождал его сын Керимгулы.



Президент Туркменистана и члены делегации посетили мечеть, где совершили намаз, а затем совершили необходимые для умры обряды.



ТДХ напоминает, что в мае 2016 года умру совершил отец президента – Гурбангулы Бердымухамедов (после этого госСМИ стали добавлять к его имени приставку хаджи), которому подарили теперрик – высокопочитаемый дар-благословение. По поручению президента его выставляли в мечетях Туркменистана, чтобы жители всех регионов могли преклониться перед святыней.



В этот раз теперрик из Каабы подарили Сердару Бердымухамедову.



3 мая Сердар Бердымухамедов одобрил предложения хякимов велаятов о строительстве в административных центрах областей мечетей и помещений для садака. Однако деньги на их строительство решили собрать с населения путем благотворительного сбора.