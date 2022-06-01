Wall Street Journal: Антироссийский фронт на Западе трещит по швам

12:33 02.06.2022 The Wall Street Journal

США



Западный антироссийский фронт трещит по швам



Западный антироссийский фронт трещит по швам, пишет The Wall Street Journal. Западная Европа не сошлась во мнениях с Вашингтоном, Лондоном и собственными соседями. Страны не могут договориться о степени "угрозы" со стороны России и шансах Киева на победу.



Боян Панчевски (Bojan Pancevski), Дрю Хиншоу (Drew Hinshaw)



Среди союзников появились разногласия по поводу дальнейшей отправки тяжелого оружия на Украину.



В западном антироссийском фронте наметился раскол: европейские союзники США все больше расходятся во мнениях по поводу дальнейших поставок мощных видов оружия на Украину. Некоторые опасаются, что конфликт может затянуться, и вреда для экономики будет еще больше.



Причиной раскола между странами Западной Европы и группой, в которую входят США и Великобритания и государства Центральной и Северной Европы, стали разные представления о долгосрочной угрозе со стороны России, а также мнения о том, сможет ли Украина одержать победу на поле боя.



Первый блок, во главе которого стоят Франция и Германия, все неохотнее поставляет Украине наступательное вооружение, оружие большой дальности, необходимое для того, чтобы отбить у России завоеванные территории на юге и востоке страны. Государства сомневаются, что Россия может напрямую угрожать НАТО.



В свою очередь, Вашингтон, Лондон и группа, в которую входят в основном страны Центральной и Северной Европы, в том числе и некоторые бывшие члены советского блока, считают, что российское наступление - это только начало экспансии, а Украина - линия фронта в более масштабной войне России против Запада.



Европейские представители говорят, что разногласия нарастали в последние недели, по мере того как Украина теряла контроль над Донбассом. Подобные заявления зазвучали громче на этой неделе, во время саммита глав правительств ЕС по Украине.



В целом, они смогли договориться по поводу немыслимой доселе меры по изоляции российской экономики, включая эмбарго на большую часть нефти, которую Европа покупает у России. Однако мнения разделились, когда речь зашла о конфликте и шансах Украины на победу.



Публичные заявления лидеров Франции и Германии и комментарии представителей этих стран говорят о скептическом настрое относительно шансов Киева прогнать россиян со своей территории, поэтому они призвали начать переговоры о прекращении огня. Украина после этого пожаловалась на то, что ее заставляют пойти на территориальные уступки.



Лидеры стран Балтии, Польши и других государств, напротив, считают, что снабжение Украины современным тяжелым вооружением важно не только для обороны, но и для того, чтобы вынудить Россию уйти с завоеванных позиций и нанести Москве такой удар, который заставит Путина отказаться от дальнейших военных действий.



"Это беспрецедентная атака на Украину, - заявил латвийский министр обороны Артис Пабрикс (Artis Pabriks). - Исходя из нашего большого опыта взаимодействия с Россией, мы не можем надеяться на то, что Россия сжалится. Мы воспринимаем российскую операцию на Украине как прелюдию к дальнейшей империалистической экспансии России".



Некоторые страны Западной Европы с каждым разом все меньше хотят поддерживать конфликт, в котором, по их мнению, невозможно одержать победу. К тому же ситуация зашла в кровавый тупик, конфликт высасывает европейские ресурсы и увеличивает вероятность рецессии. Польша и страны Балтии, которые не понаслышке знают, что значит жить под сапогом Кремля, считают, что российская империалистическая экспансия скоро доберется до них.



Из-за наплыва миллиона украинских беженцев в эти страны конфликт подобрался ближе к обычным гражданам, в то время как в Германии, Австрии и Италии на его существование указывает в основном рост цен на энергоносители.



"Министры из Северной и Центральной Европы злятся все больше и больше с каждым телефонным звонком, - говорит чешский представитель. - Это разрушает единство. Это именно то, чего хочет Путин, а немцы и французы ему это дают".



В отличие от лидеров Великобритании, Польши, стран Балтии и нескольких стран Центральной Европы, представители Франции и Германии пока не посещали Киев. Немецкий канцлер Олаф Шольц неоднократно предупреждал, что конфликт может привести к третьей мировой войне и ядерному уничтожению. Шольц отметил, что цель западных усилий - не дать России победить.



Германия не отправляла Украине танки, но согласилась поставить семь единиц тяжелой артиллерии. По подсчетам правительства, до настоящего момента страна с крупнейшей экономикой в Европе и населением более 83 миллионов человек оказала военную помощь примерно на 200 миллионов евро - меньше, чем Эстония, численность населения которой составляет более одного миллиона. Франция отправила Киеву 12 гаубиц. Никаких танков или систем противовоздушной обороны.



Польша отправила Украине более 240 советских танков Т-72, а также беспилотники, ракетные установки, десятки БМП и грузовики с боеприпасами. Чехия снабдила боевыми вертолетами, танками и авиационными запчастями.



Обычные граждане Литвы и Чехии пожертвовали десятки миллионов евро, чтобы купить Украине турецкие беспилотники и оружие советских времен.



"Мы отправляем все, что можем, все, что у нас есть, и как только у нас появляется такая возможность", - заявил польский президент Анджей Дуда. Он уже два раза приезжал к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он общается с ним большую часть времени. "Почему? Потому что мы считаем, что это война против цивилизации. Речь идет об обороне Европы".



Германия пока еще не заменила польские и чешские танки своей техникой в рамках договоренностей об обмене. Пресс-секретарь немецкого правительства заявил, что это связанно с долгими процедурами, в том числе и техническим обслуживанием, в то время как некоторые представители министерства обороны осудили отсутствие политической воли действовать более рационально.



"Очень жаль, что ни у федерального правительства, ни у самого канцлера не хватает смелости говорить о победе Украины и поддерживать Украину современным тяжелым вооружением", - сказал Андрей Мельник, посол Украины в Германии.



По словам посла, Германия десятилетиями пыталась выстроить дружественную политику в отношении России, и ее экономика очень зависит от российских поставок газа, а сейчас Берлин по-прежнему придерживается подхода, который провалился, после того как Путин вошел в Украину.



Около 70% немцев поддерживает осторожную политику Шольца, следует из результатов майского опроса института статистического анализа Forsa. Опрос показал, что 46% немцев опасается, что поставка тяжелого вооружения увеличит риск выхода конфликта за пределы Украины. По результатам других опросов, подобные опасения существуют во Франции и в Италии.



Представители Франции и Германии отвергают обвинения в том, что они делают слишком мало или заставляют Зеленского пойти на уступки. Французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Шольц, которые регулярно общаются с Путиным и Зеленским, неоднократно говорили, что это Киев будет решать, какими должны быть условия мирного договора.



Глава канцелярии ФРГ Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt), занимающий также должность министра в правительстве Шольца, говорит, что Германия и Франция согласны с мнением США, Канады и Западной Европы по поводу конфликта на Украине. По его словам, разногласия связаны с разным подходом Берлина и других стран Центральной и Восточной Европы, а не с оценкой угрозы, которую представляет Путин.



"Если мы не будем противостоять путинским амбициям решительно и сплоченно, конфликт дойдет до Молдавии, Грузии и Западных Балкан", - предупредил Шмидт в ходе недавней панельной дискуссии в Берлине.



В субботу Шольц и Макрон говорили с Путиным более 80 минут. Шмидт сказал, что долгие разговоры Шольца с Путиным нужны были для того, чтобы объяснить реальную геостратегическую ситуацию лидеру, который получает неполную информацию от своих подчиненных.



"Когда канцлер говорит с Путиным, он ему объясняет, что на самом деле происходит", - заявил Шмидт. Немецкий лидер говорит Путину: "Все идет не по плану… Господин Путин, вы должны подумать, как выйти из этого положения, сейчас вы еще глубже закапываете себя в яму". Источник - ИноСМИ

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