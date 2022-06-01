Аркадаг продолжает активную общественную жизнь - встречи с земледельцами и студентами

12:43 02.06.2022

В Дашогузе Гурбангулы Бердымухамедов встретился с земледельцем и студентами сельхозинститута



01 июня 2022



31 мая председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Дашогузском велаяте, посетил Туркменский сельскохозяйственный институт, сообщает госинформагентство ТДХ.



До встречи со студентами экс-президент побеседовал с арендатором Губадагского этрапа Тазебаем Атаевым. У дайханина трое сыновей и дочь, которые также занимаются земледелием. Семья арендует 3,5 тысячи гектаров земли, на которой выращивает пшеницу, хлопок и кукурузу, сообщает издание. Бердымухамедову-старшему Атаев рассказал об использовании в земледелии микроудобрений и птицеводстве.



В свою очередь, председатель Халк Маслахаты рассказал арендатору о проводимом по поручению президента централизованном приеме продукции и улучшению водоснабжения сельхозземель.



Накануне Сердар Бердымухамедов высказал недовольство работой хякима Дашогузского велаята Назармырата Назармырадова. Президент отметил низкие темпы ведущихся в сельском хозяйстве региона работ и выразил недовольство уровнем их организации. За несколько дней до совещания президент побывал в Дашогузском велаяте, где объявил строгий выговор председателю Госкомитета водного хозяйства Гуйзгелди Байджанову за проблемы в сфере водоснабжения. Регион уже третий год страдает от дефицита воды для полива полей.



Затем экс-президент встретился со студентами, которые рассказали, что регулярно участвуют в международных конкурсах и олимпиадах. Они заверили его, что станут востребованными для страны, в том числе для АПК, специалистами.



Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в связи с использованием в сфере образования информационных технологий и электронных средств необходимо пересмотреть нормативно-правовые акты обучения и управления образовательной работой. Он также посоветовал студентам изучать иностранные языки, в том числе английский, что "позволит развиваться в ногу со временем".