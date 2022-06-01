Эмомали Рахмон прибыл с визитом в Узбекистан

13:05 02.06.2022

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Узбекистан с официальным визитом, в международном аэропорту Ташкента его встретил президент Шавкат Мирзиеев.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 2 июня прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзиеева.



В международном аэропорту Ташкента его встретил президент Шавкат Мирзиеев. Лидеры провели короткую беседу.



Затем лидер Таджикистана прибыл в парк "Янги Узбекистон" и возложил цветы к Монументу независимости. Он осмотрел комплекс, подробно ознакомился с содержанием и архитектурными особенностями ансамбля.