"О ненависти", - Дм.Медведев

13:13 02.06.2022

"О ненависти". Новая публикация Дмитрия Анатольевича



Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия".



31.05.2022. "О ненависти"



"В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они все-таки направлены. Кого все-таки хотели наказать их авторы?



Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать.



Крупный бизнес из России? Да, они, конечно, понесли значительные по суммам издержки. Лишились заграничного имущества. Но признаемся по-честному - для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам.



Тогда - против кого это все?



Вывод напрашивается отвратительный - эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, - это брехня чистой воды. Арест активов Центрального банка России и иных государственных активов какую цель преследует? Простую. Сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина. Эмбарго на покупку нефти и газа из России? То же самое: уменьшить доходы бюджета и вынудить государство отказаться от социальных обязательств, включая индексацию доходов. Ударить по налогоплательщику в городе и деревне. Запрет на полеты наших самолетов, на поездки во многие страны, запрет на использование платежных инструментов - против кого? Опять же, против обычных граждан, чтобы именно им сделать неприятно. Не мифическим начальникам, не толстосумам, а именно им!



Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России - к русским, ко всем ее жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую Православную Церковь и ввести санкции против ее Патриарха. И так было практически всегда. И в период Александра Невского. И в Смутное время. И во время Отечественной войны 1812 года. И конечно, в XX веке, когда СССР постоянно жил под многочисленными санкциями. Я уж не говорю, что западный мир в конце тридцатых желал, чтобы Союз сгинул в схватке с Гитлером.



Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда".



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Отныне Медведев высказывается ежедневно. Популярность его Telegram-канала растет с космической скоростью, медведевские интернет-реплики сразу разбирают на цитаты.



Добавим немного вчерашнего Дмитрия Анатольевича.



"Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж. Можно сделать два вывода:



1. Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах.



2. Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей".



Или вот:



"Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России.



Разумно!



Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо..."