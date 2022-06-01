Дикари-с. Глава КырГКНБ Ташиев пригрозил депутату Мадумарову сломать руку и заявил, что тот готовит госпереворот

13:27 02.06.2022

Глава ГКНБ Ташиев пригрозил депутату Мадумарову сломать руку и заявил, что тот готовит госпереворот



В Жогорку Кенеше 2 июня произошла перепалка между депутатом Адаханом Мадумаровым ("Бүтүн Кыргызстан") и заместителем председателя Кабинета министров - главой ГКНБ Камчыбек Ташиевым.



Ташиев обвинил Мадумарова в "крышевании" контрабандистов в Баткенской области.



Мадумаров попросил дать ему выступить с трибуны, но при голосовании депутаты не дали ему возможность ответить Ташиеву.



"Хорошо, не дали возможность. Что будет? Все ложные обвинения, крики Камчы останутся, а слова Мадумарова никто не услышит. Правильно?" - сказал депутат.



"Во-первых, я не кричал на вас. Знайте это. Я вам не Камчы", - ответил Ташиев.



"Я еще не говорил, что вы некультурный и невоспитанный. Сейчас выйду и скажу. Что будем делать, Талант Турдумаматович?" - обратился депутат к спикеру ЖК.



Спикер ЖК Талант Мамытов посоветовал записаться на обсуждение.



"Поэтому не нужно просто говорить только из-за того, что у вас есть язык. За все ответишь. Хорошо, спасибо. Не указывай на меня пальцем. Порежу этот палец. Руку сломаю", - обратился глава ГКНБ к депутату, который обращался к нему из зала.



"Хорошо еще депутаты не дали согласие на привлечение к ответственности и тебя не задержали. Если бы я был генпрокурором, то давно бы тебя арестовал. Еще не поздно", - продолжил Ташиев.



Мадумаров сделал замечание спикеру ЖК: "Приглашенным можно без разрешения отвечать? У него все время микрофон включенным будет оставаться?".



Мамытов призвал стороны быть сдержанными и придерживаться порядка.



Депутат ответил, что тоже "покажет" Ташиеву.



Глава ГКНБ попросил спикера дать ему слово: "Извините, пожалуйста, дайте мне слово. Я отвечаю на его "я ему покажу". Депутаты, вы думаете, что он просто так говорит "покажу тебе". У нас есть оперативная информация. Они готовят беспорядки в стране и намереваются провести государственный переворот. Власть в государстве вы никогда не сможете сменить. Родственники ваши говорят, что "скоро Адахан ака придет к власти и они всем покажут". Вся оперативная информация есть. Если скоро задержим ваших родственников, вы снова будете кричать. Тогда не сможете ничего показать. Люди, которым вы могли показать, уже умерли".



Ташиев особенный что ли, возмутился Мадумаров из-за того, что главе ГКНБ дали возможность отвечать. "В привычку вошло, что по телеканалам только свое обвинение показываете. Такие времена тоже прошли. Если решили показывать, то не искажайте слова. Все равно вы не поймете сказанное. Чтобы понять, много лет нужно", - ответил депутат.



"Знаем, что вы образованный. Вижу твое понимание. Ничего хорошо за счет страны не скажешь", - сказал Ташиев.



"Про "крышевание" тут сказали. По одному задерживай всех, кто "крышует". Я буду аплодировать", - сообщил Мадумаров.



"Скоро и тебя задержим", - заявил Ташиев.



Не сможешь, говорите о том, что сможете сделать, ответил депутат.



"Видимо, кое о чем забыл. Посмотрим, сможем или нет", - напомнил глава ГКНБ.



Мамытов призвал стороны не устраивать перепалку.



"Вы, оказывается, привыкли кричать на всех", - продолжил Мадумаров.



Перед госпереворотом сам исчезнешь, сказал Ташиев.



"Не я перепрыгивал с Белого дома, чтобы устроить переворот. Я придерживался Конституции. Переворот сделали вы и будете отвечать сами", - сказал депутат.



"Ты тоже будешь отвечать", - ответил зампред Кабмина.



После их перепалки депутат Мирлан Самыйкожо (Кочкорский округ) призвал коллег переголосовать, чтобы дать возможность ответить Мадумарову на трибуне.



"Мадумаров тоже человек, он тоже депутат. По отношениям друг к другу они сами решат, но ему нужно дать возможность ответить. Мы не должны стать причиной того, что Мадумарову "отрезали язык" и не дали возможности ответить. Пусть выскажет свою позицию. Давайте будем справедливыми", - предложил он.



41 депутат согласился с предложением коллеги, 14 депутатов проголосовали против. "Предложение прошло", - сказал спикер ЖК и Мадумаров вышел на трибуну ответить на обвинения Ташиева.



Ранее А.Мадумаров сообщил об установке постов в Лейлекском районе. По словам депутата из-за наличия постов в села не доставляются удобрения. Затем К.Ташиев рассказал о причинах установки поста между двумя селами в Баткенской области.

Также Ташиев обвинил Мадумарова в крышевании контрабанды в Баткене.