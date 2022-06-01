Задержан министр здравоохранения Киргизии "аконит" Бейшеналиев

16:50 02.06.2022

Министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева задержали. Об этом 2 июня АКИpress сообщили источники.



Пока неизвестно, по какому вопросу задержан министр.



Задержание проводила Генеральная прокуратура.



В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что руководство Минздрава организовало способ отмывания денег.



"С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций России, Китая, Азербайджана и Казахстана. Несмотря на договоренность о том, что более 6 млн доз вакцин будут предоставляться бесплатно, по поручению министра здравоохранения А.Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний было безосновательно закуплено 2 млн 460 тыс. доз вакцины за 1 млрд 581 млн 474 тыс. 315 сомов. Стало известно, что эти средства были переведены в офшорную зону", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Ранее министр Бейшеналиев заявил, что его пытаются задержать уже второй раз. По его словам, его хотели подставить, чтобы открытие реабилитационного центра "Алтын балалык" не состоялось.



Вчера, 1 июня, состоялось открытие центра, в котором принял участие президент Садыр Жапаров и члены Кабмина.