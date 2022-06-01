Негр расстрелял больных в больнице американской Талсы - 5 трупов

16:55 02.06.2022

Новая бойня в США: беспорядочный огонь в больнице унес множество жизней (ФОТО)



Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая самого подозреваемого в преступлении.



По словам представителя местной полиции, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.



"Убиты четверо ни в чем не поивнных людей. Сам стрелявший скончался от нанесенных себе ранений", - рассказал полицейский на пресс-конференции.



Как сообщала "Русская Весна", менее чем две недели назад в Баффало (штат Нью-Йорк) вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, также в мае случилась стрельба в Ювальде (Техас), где жертвами стали 19 школьников и двое учителей.



Примечательно, что город Талса в среду 1 июня отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами. Президент Байден едва успел опубликовать твит в память о годовщине этих погромов, как случилась очередная бойня, но на этот раз стрелок был черным.