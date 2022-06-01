Почему казахстанцы любят старые праздники и равнодушны к новым?

17:21 02.06.2022 QMonitor

Казахстан



Сердцу не прикажешь. Почему казахстанцы любят старые праздники и равнодушны к новым?



В Казахстане наиболее популярными и любимыми в народе остаются старые праздники, тогда как к новым граждане относятся равнодушно – просто как к выходным дням, пишет QMonitor. Несмотря на призывы национал-популистов, центральным по своей значимости остается День Победы.



Сауле Исабаева



При должном подходе праздники, появившиеся после обретения Казахстаном независимости, могли бы стать серьезным инструментом формирования национального сознания, сохранения исторической памяти и культуры народа, а также нести важную воспитательную и консолидирующую функцию.



К примеру, не так давно в стране с размахом отметили День Победы. Особенно многочисленной была акция "Поклонись героям" в Алма-Ате, которая, вопреки усиливающимся с каждым годом призывам так называемых национал-популистов отказаться от празднования 9 мая, собрала, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч участников. Или возьмите Новый год, который затмевает Наурыз. А еще есть 23 февраля, по популярности, как минимум, не уступающий 7 мая – Дню защитника отечества. Мы уже не говорим о Дне единства народа Казахстана, Дне столицы, Дне Конституции, Дне первого президента, даже Дне независимости, отношение к которым со стороны большинства жителей страны можно назвать индифферентным. И тем более не прижились праздники вроде Ұлттық ғашықтар күнi – на их фоне так называемые импортированные Хэллоуин и День всех влюбленных выглядят в глазах молодежи куда более привлекательными.



Чем можно объяснить невостребованность новых казахстанских праздников и сохраняющуюся популярность старых, доставшихся нам в наследие от советской эпохи? Можно ли заставить людей забыть о последних? И как сделать так, чтобы новые "красные даты" заняли достойное место в нашей жизни?



Зира Наурызбаева, культуролог:



"Необходимо усиливать идеологическую работу"



– Да, ко многим казахстанским праздникам в нашем обществе сложилось формальное отношение. К примеру, ко Дню столицы, ассоциирующемуся с первым президентом, и соответственно у граждан нет желания отмечать его день рождения. Или ко Дню Конституции, которую сто раз переписали, и теперь праздник этот выглядит как насмешка. Его, кстати, и в советское время особо не жаловали. Двойственные чувства сформировались и ко Дню независимости, который, во-первых, переносили, а, во-вторых, на него отбрасывают тень декабрьские события 1986 года.



Другое дело – праздники, являющиеся неотъемлемой частью культуры народа. К ним, прежде всего, относятся Наурыз и Айт, которые, к примеру, в моем кругу общения гораздо более популярны, чем даже Новый год или День Победы. Хотя назвать их новыми нельзя. Помню из своего детства, что в Алма-Ате, тогда столице республике, Айт праздновали в основном бабушки (дедушек-казахов в городе практически не было), а мы помогали им накрывать на стол. У меня есть эссе "Я помню другой Айт", в комментариях к которому многие читатели рассказывают, как ходили (айттап) по гостям, пели Жарапазан. Но, скорее всего, они жили в отдаленных от столицы местах, где были менее жесткие порядки. Сегодня же Айт активно празднуют люди всех возрастов, в том числе молодежь, которая нынче чересчур религиозная. А еще очень быстро набирает силу Амал, или Көрісу (буквальный перевод – "свидеться"), который отмечают 14 марта, пусть даже это не выходной день. Раньше он существовал во многих регионах Казахстана, но помнили его в основном только на западе. Сейчас он вновь к нам возвращается.



Как мне кажется, причина популярности этих праздников заключается в том, что они не связаны с какими-то туманными политическими делами, не придуманы, а входили в нашу жизнь естественным образом. Любовь к ним не есть результат какой-то целенаправленной идеологической работы. Тогда как невостребованность некоторых государственных праздников объясняется, на мой взгляд, недостатками последней. Если вы, к примеру, хоть раз бывали в Турции на день рождения Ататюрка, то наверняка понимаете, о чем идет речь. Даже находясь на курорте, ощущаешь, насколько сильно люди там гордятся своей страной, историей, властью.



Большую роль в продвижении праздников играет также маркетинг. По этому поводу политолог Айдос Сарым однажды высказал интересную мысль, что Наурыз, Амал или Ұлттық ғашықтар күнi не приобретут настоящего размаха, пока им не придадут такого содержания, ради которого казахстанцы шли бы в магазин и что-то покупали. А тот же наурыз-коже мы и дома можем приготовить из продуктов, которые всегда под рукой.



Как рассказывает моя подруга, работающая в компании по оптовой реализации парфюмерии, львиная доля продаж приходится на период с конца декабря по начало марта, то есть на Новый год, День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта. А в остальное время склады можно попросту закрывать. То есть если праздник предполагает покупку каких-то особенных товаров, то соответственно компании, выпускающие и торгующие ими, заинтересованы рекламировать их, создавать привлекательный образ. Яркий пример - Coca-Cola со своим красным грузовиком и песней "Праздник к нам приходит".



И потом, популярность Нового года объясняется тем, что его празднуют во многих странах мира и он имеет многолетние традиции – елка, мандарины, маскарадные костюмы, петарды, плюс голливудские новогодние фильмы, мультфильмы и т.д. Дети этим, естественно, увлекаются и порой даже не отличают Новый год от Рождества. А для их родителей, бабушек и дедушек это привычный праздник, тем более совпадающий с каникулами – почему бы и не отметить его в кругу семьи и друзей.



Что касается, как вы говорите, привязанности к "советским" праздникам, то она прослеживается, как правило, у старшего поколения, которое ментально все еще находится в СССР, и у пророссийски настроенной части населения. А есть обычные мужчины, которые просто привыкли отмечать 23 февраля, гордятся тем, что служили в армии, и не хотят вдаваться в какие-то политические нюансы.



То есть нельзя утверждать, что любовь к одним праздникам и равнодушие к другим – показатель некоего раскола в казахстанском обществе. Дело тут, скорее, в личных предпочтениях. А чтобы новые государственные праздники становились популярнее в народе, то, как я уже сказала, нужно усиливать идеологическую работу.



Куат Кунболатов, член общественного объединения "Бірге":



"Нужно активно заниматься улучшением контента"



– У казахов есть пословица "Елу жылда – ел жаңа" (буквальный перевод – "народ обновляется каждые пятьдесят лет"). То есть требуется время, чтобы сменилось поколение и, соответственно, сознание общества. Не зря же Моисей водил свой народ по Синайской пустыне 40 лет, хотя за эти годы можно было пересечь ее вдоль и поперек много раз. Смысл был именно в создании абсолютно нового народа с иным мышлением. Конечно, это не говорит о том, что нужно сидеть сложа руки и ждать, когда все поменяется естественным путем. Любые процессы можно ускорить, примером чему служат катализаторы в химии.



Так вот, если мы хотим скорее забыть прошлое и внедрить в массы новое, то должны сделать акцент на следующих вещах. Дело в том, что наш мозг – очень ленивый и энергозатратный орган, который не любит тратить время и усилия на создание новых нейронных путей (то есть познавать новое), ему легче выполнять привычные ежедневные задачи. А это значит, что мы должны это "новое" – в данном случае государственные праздники – сделать максимально привычными. Каким образом? Конечно же, через такие эффективные инструменты воздействия на общественное сознание, как телевидение, которое в основном смотрит старшее поколение, и Интернет, без которого молодое поколение уже не представляет свое существование.



Причем желательно апеллировать не к сознанию, а к подсознанию (к образам). В свое время бывший цэрэушник Чейз Брэндон говорил, имея в виду народ США: "Это нация, направляемая образами. Многое, во что мы уверовали, мы увидели на маленьких экранах в наших гостиных и на больших экранах киноплексов". Отсюда промежуточный вывод: нужно в каждой телепередаче, в каждом фильме и т.д. ненавязчиво упоминать в лучшем свете те праздники, которые являются для нас близкими, тем самым оказывая воздействие на подсознание людей. И оно, поверьте мне, сделает свое дело. Это первое.



Второе. Мы до сих пор сильно зависимы от информационного влияния северного соседа. Наше телевидение не идет ни в какое сравнение с российским. Мягко говоря, оно неконкурентоспособно. Казахоязычный его контент абсолютно постный: кроме музыки, смеха, спорта и неумных ток-шоу, ничего нет. А про наше кино я вообще промолчу (хотя и бывают хорошие фильмы, но их катастрофически мало)... То есть нужно активно заниматься улучшением контента как на телевидении, так и в Интернете, делать его более качественным, полезным и интересным.



Третье. Бытие определяет сознание. Значит, нужно не кричать о том, какой хороший "Новый Казахстан" мы строим, а реально делать жизнь людей лучше, а общество справедливее. Как говорится, все познается в сравнении: когда граждане начнут чувствовать себя более защищенными, более уверенными в светлом будущем, тогда они перестанут ностальгировать по прошлому. Соответственно и наши праздники, и народ расцветут в полном смысле этого слова.



Земфира Ержан, руководитель проекта "Кобланды" - наизусть":



"Праздники уже давно служат четким страновым маркером"



В последние годы в гуманитарных науках широкое признание и популярность получила концепция воображаемых сообществ или конструирования наций. В ее основе лежит представление о том, что элиты общества способны сознательно проектировать образ нации, используя для этого культурные институты, систему образования, формируя необходимые национальные мифы. Праздники в этом проекте занимают особо важное место, поскольку служат объединению общества, создают ценный "банк" позитивных эмоций. Французская революция, а затем и советское государство задолго до появления современных теорий нацстроительства активно и успешно использовали эти стратегии.



В независимом Казахстане появились свои национальные праздники. И они уже давно служат четким страновым маркером. К примеру, с нынешней Россией у нас совпадают лишь 9 мая и частично Новый год (у наших соседей новогодние каникулы длятся гораздо дольше). Лучше всего о праздниках в разных странах мира осведомлены люди, работа которых предполагает международное сотрудничество, поскольку они следят за графиком рабочих и выходных дней своих партнеров.



Думаю, представление о том, что у нас особо живучи традиции советских праздников, преувеличено. Последние сохраняют свою важность для поколений, живших в СССР, но не имеют значения для тех, кто родился позже. К примеру, 23 февраля отмечают лишь те, кто когда-то служил в рядах советской армии (об этом можно судить по социальным сетям).



Наурыз давно сравнялся по своей популярности с Новым годом. При этом он имеет свои особые характеристики – это праздник, укрепляющий семейные и родственные узы. О важности и ценности Наурыза свидетельствует то, что ныне его календарные границы в массовом сознании (не будучи утвержденными официально) расширяются. Так, в последние годы повсеместно отмечается день Амал, праздник встреч и прощения обид. Причем эта инициатива, зародившаяся в западных регионах страны, вскоре стала общенациональной.



Что касается распространения и закрепления традиции празднования той или иной даты, то это зависит от социального статуса человека. Школьники, студенты, рабочие, служащие гораздо активнее вовлечены в праздничные мероприятия, чем пенсионеры. Традиция обязательного проведения культурно-массовых мероприятий у нас сохранилась еще с советских времен. К слову, у пенсионеров есть шанс получить поздравления по случаю Дня пожилых людей – например, от акимата. В планах местных властей обязательно присутствуют такого рода мероприятия. К тому же современные гаджеты и социальные сети немало способствуют созданию праздничного настроения за счет пересылки открыток.



Хэллоуин и День святого Валентина относятся к подростковым и молодежным праздникам. Второй более прост и понятен, чем первый, а потому более популярен. Хэллоуин, по большей части, отмечается поклонниками англо-саксонской культуры, английского языка и носит, так сказать, страноведческий характер.



В целом, я считаю, что программа формирования системы казахстанских праздников была проведена более чем успешно. В ней были задействованы СМИ, социальная реклама. Возрождение национальных праздников внесло значительную лепту в укрепление национальной идентичности казахстанцев. Вместе с тем, серьезную поддержку в популяризации новых "красных" дат оказала оставшаяся со времен СССР система функционирования социальных институтов – школ, вузов, предприятий, сохранивших традиции массовой вовлеченности каждого в коллективную деятельность, включая проведение досуга и праздников.



Эксперт, пожелавший остаться неизвестным:



"Переключение на национальные праздники неуклонно происходит"



– Перед тем, как принимать на веру подобные утверждения (вроде "к новым праздникам, появившимся после обретения республикой суверенитета, граждане до сих пор относятся равнодушно"), хотелось бы увидеть их подтверждение конкретными данными соцопросов.



Что касается лично моих субъективных ощущений как гражданина Казахстана, то могу сказать следующее. День независимости с каждым годом становится все более востребованным – по крайней мере, в казахской среде. То же самое относится к Наурызу: не столько "Новый год затмевает его", сколько Наурыз стремительно догоняет Новый год по своей популярности и размаху празднования (кстати, последний отмечается все более скромно). А День Конституции может заиграть новыми красками после проведения референдума, анонсированного главой государства, - особенно если люди ощутят реальные перемены в своей жизни.



Искусственные праздники вроде Ұлттық ғашықтар күнi действительно не имеют популярности, что вполне ожидаемо, поскольку он представляет собой лишь ненужную попытку скопировать чуждый народам Казахстана День святого Валентина.



Что касается последних двух вопросов, заданных вами, то, думаю, не нужно заставлять кого-то что-то забыть или, наоборот, принудительно полюбить. Переключение на национальные праздники постепенно, но неуклонно происходит и будет далее естественным образом происходить по мере развития нашего независимого государства и нашего общества, в том числе в процессе смены поколений. Источник - ИноСМИ

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