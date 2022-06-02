Из-за России Байден мирится с саудовским принцем, - "НГ"

21:25 02.06.2022 Эр-Рияд в ответ готов нарастить поставки нефти в Европу

Геннадий Петров

2.06.22



Фактический правитель Саудовской Аравии

бин Сальман пока главный выигравший

от российско-украинского конфликта.



Джозеф Байден собирается с визитом в Саудовскую Аравию – первым с момента своего избрания. На этом фоне появились сообщения о том, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, возместив таким образом поставки из России для европейского рынка. Если новость подтвердится, получается, что администрация Байдена все-таки смогла преодолеть разногласия с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом. Или, во всяком случае, сделала существенный шаг на этом пути.

Обе новости пока идут со ссылкой на источники, без официальных подтверждений. Однако их нельзя не назвать неожиданными. Визит Байдена на Ближний Восток обсуждается давно. Последний раз на официальном уровне о нем шла речь неделю назад. Предполагаемый приезд Байдена в Израиль обговаривался в ходе телефонной беседы госсекретаря Энтони Блинкена и главы израильского МИДа Яира Лапида. В прессе назывались разные даты визита американского президента, но чаще всего – конец июня, после мадридской встречи НАТО и саммита G7 в Германии.



И вот Reuters сообщает, что Байден посетит и Саудовскую Аравию. Там он примет участие в саммите Совета сотрудничества государств Персидского залива. В этот своеобразный клуб арабских монархий региона входят, помимо задающей там тон Саудовской Аравии, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ. В рамках визита американский президент проведет очные переговоры с наследным принцем и фактическим правителем королевства Мухаммедом бин Сальманом.



Показательна и другая новость, подающаяся со ссылкой на источники. Газета Financial Тimes сообщает, что Саудовская Аравия готова компенсировать потери, понесенные мировой экономикой из-за нефтяного антироссийского эмбарго, введенного ЕС. Напомним, что Евросоюз согласовал шестой пакет санкций, следствием которого станет то, что к концу года поставки российской нефти в Европу сократятся на 90%. Более того, готовится и седьмой санкционный пакет. Он, помимо всего прочего, очень сильно затруднит для РФ завоевание новых рынков для ее нефти. Страны ЕС планируют запретить страховку российских танкеров.



В этих условиях визит Байдена выглядит как предвестник серьезного потепления отношений между США и Саудовской Аравией, которые для администрации нынешнего президента складывались непросто. С одной стороны, экономики двух государств тесно взаимосвязаны, и уже по этой причине серьезного конфликта между Эр-Риядом и Вашингтоном ожидать не приходилось. Но вместе с тем Байден приходил к власти под негласным лозунгом борьбы с наследием Дональда Трампа. У того – неплохие личные отношения с бин Сальманом. Ради них и выгодных Америке экономических проектов он, как утверждали его критики, в том числе и Байден, закрывал глаза на нарушения прав человека в Саудовской Аравии.



Настоящей проблемой в двусторонних отношениях стало дело об убийстве Джамаля Хашогги в 2018 году. Этот саудовский журналист и общественный деятель последний год проживал в США и писал для Washington Post. Трампа неоднократно критиковали за то, что американские власти молчаливо согласились с официальной версией властей королевства, согласно которой бин Сальман не причастен к смерти своего критика, каковым был Хашогги. Обвинений в адрес принца Белый дом не выдвигает и сейчас. Тем не менее именно при Байдене в феврале 2021 года Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что убийство Хашогги было совершено как минимум с одобрения бин Сальмана. На основе этого документа Госдеп ввел санкции против 76 подданных королевства, подозреваемых в причастности к этому преступлению.



Конфликт двух стран в связи с делом Хашогги, ставший главным раздражителем в отношениях королевства и США, не урегулирован до сих пор. Возможно, он стал причиной срыва телефонного разговора Байдена с бин Сальманом в марте 2022 года. В любом случае сам факт, что американский президент до сих пор не побывал в Эр-Рияде, выглядел весьма странно. Трамп в 2017 году совершил визит в Саудовскую Аравию в рамках своего первого после избрания зарубежного турне. Особенно удивительным отсутствие визита Байдена выглядит в свете роста цен на бензин в самих США.



Говорить о каком-либо серьезном потеплении в отношениях двух стран не приходилось и с началом российской спецоперации. Как замечал в беседе с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, арабские страны стараются придерживаться курса на нейтралитет и неприсоединение к антироссийским санкциям. Лавирование между Россией и Западом их устраивает больше, чем безоговорочное присоединение к одной из сторон.



В целом исключением не была и Саудовская Аравия. Все изменило нефтяное эмбарго ЕС. Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК сообщила, что всерьез обсуждается вопрос о расторжении сделки ОПЕК+ применительно к России. То есть возможно перераспределение квот на нефтедобычу и ее резкое увеличение арабскими странами. Правда, ни о чем похожем сами члены ОПЕК не заявляли. Не говорилось об этом и по итогам встречи Россия – Совет сотрудничества государств Персидского залива, которая прошла на днях с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Financial Тimes дает более скромный прогноз: Саудовская Аравия перенесет всего лишь на лето запланированное на сентябрь увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+. Это якобы обосновывается тем, что королевство боится потерять контроль над ценами на нефть, которые могут взлететь в том числе из-за эмбарго ЕС. При этом собеседник издания оговаривается, что Саудовская Аравия, сближаясь с США, не планирует и "отворачиваться от России". То есть лавирование между Москвой и Вашингтоном арабская страна продолжит. Источник - независимая газета

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