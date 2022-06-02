Казахстану обещают десять ярких перемен, - "Къ"

21:43 02.06.2022 Касым-Жомарт Токаев пытается открыть новую страницу в истории страны

Власти Казахстана пытаются подвести символическую черту под самым драматичным событием в новейшей истории страны - январскими протестами, в ходе которых погибли и были ранены десятки человек. В качестве демонстрации того, что прежние ошибки учтены, 5 июня будет проведен референдум о поправках к конституции, которые, как говорится на агитационных плакатах, дадут начало "новому Казахстану". Правда, как убедились корреспонденты "Ъ", серьезного анализа январских событий в Казахстане все-таки до сих пор не провели, а значит, перевернуть страницу будет непросто.



Путь к "новому Казахстану", как утверждают власти страны, откроется по итогам воскресного референдума



Незажившая травма

Референдум назначен на 5 июня, то есть пройдет он ровно через пять месяцев после кровавых событий января. Напомним, что протесты из-за повышения цены на сжиженный газ начались 2 января, причем преимущественно в западных регионах страны. Достаточно быстро они перекинулись и на центральные города, включая Алматы. Именно там 4 и 5 января развернулись, по сути, уличные бои между протестующими и силовиками, а уже 6 января в страну ввели миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



В начале июня об этих событиях в Алматы не напоминает практически ничего - по словам жителей города, последствия беспорядков устранили достаточно быстро. Строительной сеткой затянуты лишь два здания: акимат (мэрия) и резиденция первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Но если акимат ремонтируют, то резиденцию - просто разбирают башенными кранами.



Большинство плакатов с призывами принять участие в референдуме кажутся не слишком информативными: "Приходите и голосуйте за перемены!", "Вместе построим новый Казахстан!". Но встречается и другой плакат - о "десяти ярких переменах", которые должны наступить по итогам воскресного волеизъявления. В частности, планируется зафиксировать в основном законе тезис о том, что земля и ее недра не "находятся в государственной собственности" (как говорится в конституции сейчас), а "принадлежат народу", пусть даже "от имени народа право собственности осуществляет государство".



Протесты в Казахстане. Хроника

Пожалуй, самая обсуждаемая поправка звучит так: "Близкие родственники президента Республики Казахстан (в том числе и действующего лидера - Касым-Жомарта Токаева.- "Ъ") не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора". При этом любые упоминания об особом статусе первого президента страны Нурсултана Назарбаева из конституции исключаются. Кроме того, в основном законе предлагается закрепить запрет на смертную казнь и описать функции уполномоченного по правам человека - чиновника, который должен будет "содействовать восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина".



Пока же с целью "восстановления нарушенных прав" некоторые граждане периодически приходят к стенам городской прокуратуры Алматы. Задержаний на этих акциях нет, но и масштаб их такой, что явно никому не угрожает - буквально 10–20 человек. В основном - родственники арестованных и убитых в результате январских событий.



Так, мать троих детей Шапагат Кадирова рассказала "Ъ", что ее муж, сварщик Бектурган Алимжан, вообще "не имел дел с политикой". Но 5 января он ушел на частный заказ и просто пропал. В течение десяти дней женщина пыталась искать супруга, пока 15 января ей не позвонили из морга. Теперь семья получает пенсию по потере кормильца - 66,5 тыс. тенге (9,6 тыс. руб.), но этого явно не хватает. "Я обращалась в фонд "Казакстан Халкына" (название переводится как "Народу Казахстана".- "Ъ"), но ответа не было. Зато когда видео с моей историей попало в соцсети, деньги мне стали присылать простые люди",- говорит женщина. По словам собеседницы "Ъ", если ей предоставят собственное жилье, а каждому из детей выплатят достойную компенсацию, то она оставит политическую активность.



На вопрос "Ъ" о том, верят ли они в изменения к лучшему после референдума, все собеседники из числа участников акции отвечают отрицательно.



"Старая собака не поддается дрессировке",- говорит мужчина в майке с надписью на казахском: "Я не террорист". "Какой может быть новый Казахстан, если наших ребят по-прежнему задерживают? Мы просто требуем, чтобы убийц нашли, чтобы невиновных отпустили,- отмечает Гульнар Кожаева, чей сын, фитнес-тренер Азамат Кожаев, находится под стражей.- Это смешно, власти говорили о тысячах иностранных боевиков, но их тела потом якобы похитили из морга. На самом деле возле моргов стояли солдаты с автоматами, наши люди не могли даже пройти туда и опознать своих родных!"



Вдруг в углу, где уставшие стоять с плакатами люди отдыхают от жары, раздаются крики. "Полицейский? А ну уходи отсюда! Ты что, хочешь на нас донести? Провокатор! Я сейчас скажу матерям - они сами тебя выгонят!" - кричит женщина на молодого мужчину. Он тихо встает с бордюра и уходит. "Полицейский не я, а мой двоюродный брат,- объяснил мужчина "Ъ" в стороне от недружелюбных протестующих.- Его арестовали в конце января, говорят, за превышение должностных полномочий. Мне он рассказывал, что они просто стояли (на митинге.- "Ъ"), приказа (применять силу.- "Ъ") не было. А позже были допросы задержанных, и там, возможно, так получилось… Но он подчиненный, по собственному желанию так бы не стал делать. Лейтенант, только год назад учебу закончил. Знаешь, казахская пословица есть: "Ворона своего птенца тоже белым называет". Они (другие участники митинга.- "Ъ") меня прогнали, у них дети погибли. А мой братишка что, не человек? Была рассылка в WhatsApp, я и пришел сюда, за него".



Согласно информации Коалиции НКО Казахстана против пыток, по данным на 17 мая в стране зафиксировано 164 сообщения о пытках по следам январских событий. Причем больше всего их даже не в Алматы, а в Талдыкоргане - административном центре Алматинской области, который находится в 200 км от крупнейшего города.



Но есть сообщения и с запада, и с севера страны - Атырау, Костаная, Актобе. Между тем, как отмечают правозащитники, уголовные дела заведены лишь по 52 случаям.



"Недавно власти получили команду заводить против полицейских дела по пыткам,- рассказывает "Ъ" глава фонда "Либерти" Галым Агелеуов.- Но это делается очень формально, чтобы предъявить начальству статистику. Арестовывают людей в звании ниже капитана. Также нам известны случаи, когда на жертв пыток давят, заставляя забирать заявления. Делать это очень легко, ведь жертвы сами под следствием и рассчитывают за счет такой сделки смягчить свой приговор".



Что касается участия в тех событиях ОДКБ, то оно обросло мифами, причем негативными. Хотя миротворцы прибыли в Алматы только 6 января, когда самая острая фаза беспорядков миновала, и занимались в основном охраной важнейших объектов, собравшиеся у прокуратуры верят: погибшие есть на совести не только казахстанских силовиков. При этом ни власти Казахстана, ни даже СМИ о применении силы миротворцами никогда не упоминали. "Подозрения на этот счет были, но ни одного случая мы не зафиксировали",- заявил "Ъ" руководитель алматинского бюро "Радио Азаттык" (филиал "Радио Свобода", весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом) Касым Аманжол. "Случаев нет, но тут срабатывает историческая память,- рассуждает в беседе с "Ъ" правозащитник Евгений Жовтис.- У людей возникает ассоциация с протестами 1986 года (тогда жители были недовольны назначением на пост Казахской ССР Геннадия Колбина, никак ранее не связанного с республикой.- "Ъ"). Тогда, по разным сведениям, в Казахстан были переброшены военные из других регионов СССР, в том числе из Сибири. И вот там были пострадавшие, то есть раненые и травмированные".



Энергия Второй республики

Менее политизированные жители Алматы, которые в первые дни января просто оставались дома, находятся (судя по беседам с "Ъ") в некотором замешательстве. Они не следят ни за громкими уголовными делами, ни за новыми инициативами властей, а январские события им представляются лишь переделом власти и собственности между различными группами в элитах. "Раз они вышли, значит, кому-то это было надо",- рассуждает женщина, сидящая в очереди в Центре обслуживания населения - местном аналоге МФЦ. Текст вынесенных на референдум поправок практически никто из опрошенных "Ъ" рядовых жителей Алматы не читал, хотя энтузиазм избирателей очень важен - если явка будет менее 50%, референдум признают несостоявшимся.



По сути, единственное, что о референдуме в Казахстане понимают все,- это то, что он окончательно уводит с политической арены Нурсултана Назарбаева и его окружение.



Публичного разоблачения периода его правления нет: разбитые в январе адресные таблички на проспекте Назарбаева восстановили, панно с его изображением по-прежнему занимает почетное место на Монументе независимости. Не стали возвращать на место лишь надпись "Фонд Нурсултана Назарбаева" на здании по соседству с резиденцией - золотые буквы сорвали протестующие. Своеобразным прощанием с прежним периодом стало интервью господина Назарбаева политологу Данияру Ашимбаеву. Самая яркая цитата из него звучит так: "Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон - един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность". В свою очередь, о Касым-Жомарте Токаеве бывший президент высказался исключительно положительно. А по поводу референдума заявил: "Я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества".



"Цели и задачи референдума понятны: Касым-Жомарт Токаев хочет запустить вторую республику с того же, с чего начиналась первая,- объясняет "Ъ" депутат от правящей партии "Аманат" Айдос Сарым.- Президент прежде всего политик. Он хочет получить позитивную энергию, прозондировать отношение общества к новым реформам, объединить людей вокруг своих идей и ценностей. Сделать то же самое можно было и через парламент, но поскольку президент хочет перезагружать всю политическую систему, то правильно было бы начинать с подключения максимального числа граждан".



Термин "вторая республика", который употребил господин Сарым, используется в агитации весьма активно, явно отсылая ко Второй французской республике (1848–1852). Однако критики власти напоминают, что успешным этот исторический период назвать трудно - за это время к власти пришел авторитарный племянник Наполеона Бонапарта, который затем объявил себя императором.



В новой конституции Казахстана Назарбаева решили не упоминать

Впрочем, "позитивную энергию" среди активных граждан "Ъ" все же удалось ощутить. "Власти стали бояться,- говорит Константин Пименов, управляющий магазинами сети Milavitsa в Казахстане, которые серьезно пострадали в ходе январских протестов.- Средний класс стал намного больше интересоваться политикой, сильно выросла аудитория местных Telegram-каналов. Хотя и Назарбаеву надо отдать должное: при нем давления на малый и средний бизнес тоже не было. Ситуация была лучше, чем в России и Белоруссии".



"Что бы ни говорили власти, никакого перехода от суперпрезидентской республики к президентской по-прежнему нет. Полномочия президента не расширились, но и, по сути, не уменьшились,- говорит "Ъ" профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев.- Изменения, которые собираются внести в конституцию, очень незначительные. Но в целом изменения, произошедшие в стране, очень серьезные. Это создало большие надежды на будущее, которые теперь власти придется оправдать".



Кирилл Кривошеев, Алматы; Александр Константинов, Нур-Султан

2.06.22 Источник - коммерсант

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