Сирия. Армия России перебрасывает силы после угроз Эрдогана начать наступление

21:47 02.06.2022

Армия России перебрасывает силы после угроз Эрдогана начать наступление в Сирии



На аэродром Камишлия для прикрытия авиации переброшены несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые в кратчайшие сроки встанут на боевое дежурство.



Об этом в новом репортаже "Русской Весны" из Сирийской Арабской Республики.



Данный комплекс уже давно себя зарекомендовал как один из лучших среди других аналогов в мире и успешно применяется в Сирийской Арабской Республике, неоднократно уничтожая БпЛА противника и отражая ракетные удары.



Он автоматически способен производить опознавание целей, выбирать наиболее опасные из них и поражать объект в зависимости от ситуации как ракетным, так и пушечным огнем.