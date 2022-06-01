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В Казахстане реабилитируют пособников нацистов и формируют из России образ врагаВ Казахстане реабилитируют пособников нацистов и формируют из России образ врага
21:54 02.06.2022

Айнур Курманов

31 мая в Казахстане проходят официальные мероприятия, посвященные дню памяти "репрессий и жертв голода, устроенных советской властью". Этот день был определен еще указом Назарбаева в 1997-м, а теперь стал одним из главных идеологических жупелов в деле строительства моноэтнического государства и отрицания общего советского прошлого.

Естественно, что главные фигуры во власти продолжают играть по этому сценарию, написанному еще Елбасы, в том числе и разработчик концепции многовекторной политики нынешний президент Касым-Жомарт Токаев. На поверхность сейчас также усиленно вытаскивается тема "голодомора" как главный фактор и доказательства "геноцида казахов" со стороны руководства СССР.

31 мая в Казахстане проходят официальные мероприятия, посвященные дню памяти "репрессий и жертв голода,...

Не случайно, новый Елбасы побывал в этот день в мечети "Хазрет Султан" в Нур-Султане (Целинограде), где вместе со священнослужителем ДУМК (Духовное управление мусульман Казахстана) прочитал поминальную молитву в память о жертвах репрессий и голода.

Помимо прочего Касым-Жомарт Токаев принял участие и в церемонии возложения венков монументальному комплексу в честь "голодомора".

Президент возложил цветы и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.

В числе участников и гостей церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи. При этом снова в официальных документах и заявлениях указывается о трех-четырех миллионах жертв, хотя уже доказано историками, что в общей сложности умерших от голода во время коллективизации было не более 600 тысяч человек.

К убыли населения чиновники и придворные историки приписали откочевку многих хозяйств в соседнюю Киргизию и Россию, хотя одна из причин голода крылась не только в ошибках во время проведения коллективизации, а в массовом падеже скота из-за неблагоприятных погодных условий 1932 года, а также бегстве баев вместе с миллионами голов КРС на территорию Китая.

Известно, что Москва активно помогала голодающим районам Казахской АССР выделением хлеба и продуктов, но они попросту не попадали в них в результате деятельности местных кадров, на 70% состоящих из казахов.

Сейчас же в современных художественных фильмах и литературе организаторами коллективизации и репрессий властями сознательно представляются сплошь лишь одни русские, чтобы подчеркнуть этнический фактор и представить именно Россию тогдашнюю и сегодняшнюю в качестве главного виновника происходивших событий.

То есть это еще раз показывает, что власти Казахстана сознательно пытаются выдать жертв голода, преувеличив их многократно, за репрессированных, искусственно объединив два периода истории и создав в сознании казахской молодежи негативный образ Советского Союза. И этот тренд активно закрепляется, в том числе юридически, за счет оправдания всех репрессированных, в частности тех же басмачей, главарей банд, агентов иностранных разведок и участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

Для этого осенью 2020 года по указу Касым-Жомарта Токаева была создана комиссия по окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий, хотя всех, кого можно было уже реабилитировали во время "хрущевской оттепели", горбачевской перестройки и в период последней реабилитации в конце 90-х и в начале 2000-х уже по поручению Назарбаева.

И после январских событий возглавил данную государственную президентскую комиссию по окончательной реабилитации ярый русофоб, сторонник европейских новых правых и покровитель всех националистов и представителей турецких фашистов в Казахстане – госсекретарь Ерлан Карин. Напомним, что именно он заявлял о том, что национализм является стержнем казахской государственности и является сторонником запрета коммунистической идеологии.

Именно он 31 мая отчитался о проделанной работе подведомственной комиссии, сообщив о сотнях тысяч оправданных, а также о создании единой "базы памяти". При этом реабилитировали всех скопом и сверху решением прокуратуры и, как выясняется, без особого разбирательства. Об этом Ерлан Карин поведал в своем интервью изданию Inform.kz.

"В рамках деятельности Госкомиссии органами прокуратуры выявлены новые данные и в порядке прокурорского надзора реабилитировано более 250 тыс. граждан. В основном это лица из числа ссыльных и спецпоселенцев.

Это стало возможным благодаря потенциалу Указа Президента 2020 года, который создал необходимые условия, чтобы прокуроры могли сами реабилитировать пострадавших без факта специального обращения. Тогда как в действующем Законе "О реабилитации жертв массовых политических репрессий" был предусмотрен явочный характер. Это означает, что сам пострадавший либо его родственники должны были обращаться в уполномоченные органы", – торжественно отметил госсекретарь.

При этом он специально указал, что это спецпереселенцы и ссыльные, чтобы за этим скрыть реальных преступников из числа басмачей и нацистских пособников во время ВОВ. Тем более, как выясняется, дела других лиц из числа коллаборационистов будут решать суды и органы прокуратуры. То есть, зная кому подчиняются эти структуры, то понимаешь, что все они будут обязательно реабилитированы.

А депутат от правящей партии и член этой государственной комиссии, инициировавший все антироссийские и русофобские законодательные инициативы в парламенте, Берик Абдыгалиулы в прошлом году тому же изданию Inform.kz заявил о необходимости отмены всех юридических актов в отношении басмачей в 20-х и 30-х годах, а также в отношении участников формирований, воевавших на стороне Гитлера.

При этом он отметил, что в окончательном указе будет пункт о привлечении к уголовной ответственности за клевету в отношении реабилитируемых деятелей Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

Естественно, что все эти реабилитируемые теперь представляются борцами "за национальное освобождение от сталинской диктатуры" и будут обязательно помещены после окончательного оправдания в Пантеон национальных героев, якобы стоявших у истоков независимости РК. Кстати, основателя Туркестанского легиона и друга Гитлера Мустафу Шокая уже возвели в ранг национального вождя, поставив ему памятник в 2017-м в Кызыл-Орде, переименовав в его честь улицы, библиотеки и торговые центры во многих городах страны.

При этом единая электронная база данных по репрессированным, анонсированная Ерланом Кариным, очень напоминает аналогичную "Книгу памяти" в соседней Киргизии, созданную при финансировании фонда Сороса, ЮСАИД и "открытого правительства", а законопроект об окончательной реабилитации в КР практически один в один похож на документ, разрабатываемый государственной комиссией по реабилитации в РК. То есть вида общая рука из-за океана, поучаствовавшая в разработке типовых законов для республик Центральной Азии по пересмотру общей советской истории.

Фактически сейчас в Казахстане, Киргизии и Узбекистане в рамках запущенных одновременно процессов реабилитации басмачей, нацистских пособников, реальных шпионов и диверсантов, и всевозможных бандитов осуществляется украинизация региона и проводится окончательная декоммунизация, являющаяся синонимом дерусификации. При этом СССР становится организатором геноцида и "тюрьмой народов".

Примечательно, что при 1,5 тысяч архивных дел и документов, рассекреченных в КНБ, и рассекреченных 5,3 тыс. документов в МВД, государственная комиссия по окончательной реабилитации, а также госсекретарь Ерлан Карин не спешит раскрывать сотни тысяч доносов друг на друга, по котором и открывались дела на многих во время периода репрессий.

Тот же депутат Берик Абдыгалиулы договорился даже до того, что среди доносчиков не было этнических казахов, а были представители других народов, намекая на русских и рассекречивать их не нужно.

Оно и понятно почему в Акорде (администрации президента) не хотят обнародовать фамилии стукачей и доносчиков, так как среди них могут оказаться родственники кариных, токаевых, абдыгалиуловых и прочих из нынешней элиты, вылезшей из партийно-комсомольской номенклатуры и хорошо жившей во время советской власти. Поэтому важно представить в качестве доносчиков, следователей и участников расстрельных команд одних русских и всех неказахов.

Такова логика и политика украинизации, проводимая сверху в целях построения моноэтнического государства, основанного на ненависти к своему прошлому. Соответственно прежние враги превращаются в героев.

При этом из госбюджета выделяются миллиарды якобы на помощь семьям репрессированных. Так, с 2003 года выплачено 16,1 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций, а в этом году выделено 1,3 млрд тенге.

Поэтому чему удивляться, когда увеличивается количество антироссийских шагов со стороны руководства Казахстана, солидаризовавшееся с киевским режимом, не прекращаются русофобские кампании внутри страны и "языковые патрули", а сторонников сближения с Россией преследуют и сажают.

Так, КНБ, руководство которого участвовало в попытке январского переворота, отчиталось 2 июня о том, что расследует еще одно уголовное дело по факту участия казахстанца в вооруженном конфликте на Украине на стороне Донбасса. А заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов 1 июня заявил прессе, что дефицит сахара в стране обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара. Хотя буквально недавно в правительстве утверждали, что все склады затоварены и проблемы не существует.

Соответственно образ врага из современной России, как правопреемника СССР, и самих русских, якобы несущих историческую ответственность за "голодомор" и массовые репрессии, усиленно формируется внутри Казахстана с участием властей и придворных нациков всех мастей. Как видим, Нур-Султан и в этом наступает на грабли Киева.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654196040


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