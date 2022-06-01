В Киргизии за коррупцию задержан также и замМинздрава - главный санврач Бектурганов

22:25 02.06.2022

На главу Минздрава возбудили 7 дел. Кого еще задержала Генпрокуратура - список



В настоящее время выявляются все причастные к совершению преступлений среди членов правительства и других должностных лиц.

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура КР возбудила семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.



Ранее сообщалось, что ГП возбудила дело по статье "Коррупция" и еще пять дел в отношении министра и должностных лиц Минздрава.

"Одно дело возбуждено по статье "Коррупция", два - по статье "Получение взятки", еще четыре - за превышение должностных полномочий и умышленное подписание заведомо невыгодного контракта. Ведется следствие", - говорится в релизе.



По подозрению в коррупции при закупке вакцин от коронавируса задержаны еще три должностных лица.

"Задержаны заместитель министра У. Бектурганов, директор Республиканского центра вакцинации Г. Ишенапысова и начальник отдела Департамента лекарственных средств и медицинских изделий С. Сатарбеков", - пояснили в Генпрокуратуре.

В настоящее время выявляются все причастные к совершению преступлений среди членов правительства и других должностных лиц.

По данным Генпрокуратуры, Бейшеналиев дал указание приобрести 2,46 миллиона доз вакцины на 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи сомов, хотя в стране имелось свыше 3 миллионов доз. Деньги были переведены на счета в офшорной зоне. К настоящему времени 243 223 дозы вакцины пришли в негодность, срок других препаратов также истекает.