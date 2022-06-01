У России могут отнять гастарбайтеров из Средней Азии, - Е.Трифонова

07:49 03.06.2022 Противостояние с Западом потребует изменений миграционной политики

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Представления о том, что мигранты работают на самых грязных работах, уже не верны. Фото агентства "Москва"

Согласно статистике, из России происходит сейчас отток гастарбайтеров, связанный со спецоперацией и западными санкциями. Однако трудовая миграция из стран Средней Азии по-прежнему остается выгодной, считают, например, в Институте исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Там подготовлен большой доклад о ситуации и предложения, как приезжих можно привлечь обратно. Кроме финансовых и налоговых льгот предлагается открыть им и доступ к должностям в муниципалитетах. Другие эксперты указывают на риск того, что мигрантов будут переманивать на территорию Евросоюза в качестве одной из санкций против РФ.



В первом квартале этого года в Таджикистан вернулось более 60 тыс. человек, то есть в 2,6 раза больше, чем в прошлом.



В Узбекистан вернулись 133 тыс. трудовых мигрантов, сообщил, к примеру, замруководителя Агентства по внешней трудовой миграции этой страны Азизбек Юнусов.



"Трудовая миграция является объективной необходимостью для России. Нужно совершенствовать политику в этой области", – говорится в докладе института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Эксперты убеждены, что местные жители не готовы заполнять рабочие места, предполагающие тяжелый труд за небольшие деньги. Дефицит и впредь необходимо восполнять за счет притока иностранной рабсилы преимущественно из стран СНГ. Скажем, сейчас, указано в докладе, трудовые мигранты составляют около 12% рабочей силы.



Эксперты института, например, объяснили, что гастарбайтеры выполняют функцию буфера при ухудшении экономической ситуации: в кризис их увольняют в первую очередь. С экономической точки зрения дешевый труд приезжих существенно сокращает расходы предприятий, следовательно, "их продукция и сами предприятия становятся более конкурентоспособными". Авторы доклада не согласны с мнением, что мигранты негативно влияют на уровень зарплат в России. В исследовании говорится, что миграционные потоки могут оказывать положительное влияние на оклады специалистов с начальным и средним образованием: "Миграция стимулирует конкуренцию на рынке труда в низкоквалифицированных отраслях, вследствие чего местные работники переходят на более высокооплачиваемые рабочие места". При этом гастарбайтеры не претендуют на высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места, следовательно, на зарплаты высокообразованных местных специалистов они никак не влияют.



Эксперты нарисовали, как менялся профиль рабочего-мигранта за последние 15 лет: если раньше на заработки в РФ из того же Узбекистана приезжали люди старше 40 лет, то сейчас едет в основном молодежь от 15 до 30 лет. В 2008-м доля приезжих, имеющих высшее образование, достигала 30%, а в 2019-м таковых только 4%. Схожие тенденции действуют и в отношении других стран Средней Азии, при этом большинство мигрантов происходят из бедных сельских районов.



В докладе отмечается, что властям стоит подумать над созданием системы профессиональной подготовки и адаптации приезжих в российском обществе, для них нужны своя биржа труда, различные финансовые и экономические стимулы, а также, видимо, право занимать должности в органах местного самоуправления в местах наиболее плотного расселения гастарбайтеров. Как сказал "НГ" завкафедрой туризма Московского госуниверситета спорта и туризма Алексей Коршунов, доклад дает понимание "критического значения фактора миграции для развития многих отраслей". И эксперт обратил внимание на интересную тенденцию – разговоры об изменении миграционной политики переходят из эмоциональной плоскости в экономическую: "Мы трезво анализируем ситуацию и пытаемся сделать какие-то разумные выводы. Самые очевидные: если миграция сегодня так важна, то нужно создать нормальные условия для жизни и работы мигрантов, добиваться их интеграции в наш социум". При этом Коршунов подчеркнул, что в последний год наблюдаются осторожная заинтересованность и прощупывание потенциальных возможностей в привлечении рабочей силы, в частности из Киргизии, со стороны стран ЕС. "Надо понимать, что в современной экономике трудовой ресурс может быть таким же экспортным продуктом, как нефть и газ. И многие государства это прекрасно понимают", – пояснил он. Другой важный вывод, на который, по словам Коршунова, наталкивает изучение доклада, – как обеспечить то, что сегодня называется импортозамещением, в отношении такого важного ресурса, как рабочая сила? Если завтра заблокируют приток дешевой рабочей силы в Россию, то как отреагирует на это ее экономика?



Однако директор АНО "Академический альянс", доцент РАНХиГС Михаил Бурда убежден, что это исследование ВЭБ.РФ лишь демонстрирует то, "на какой высокий уровень вышли миграционные лоббисты": "Если раньше они действовали в рамках общественных организаций, то сейчас пытаются активно "зайти во власть", продвигая свои интересы на уровне отдельных исполнительных органов, в той или иной степени связанных с внешней миграцией". По его словам, о том, что миграционные потоки в РФ – это в массе своей неквалифицированная рабочая сила, упоминается лишь вскользь. Но тогда где же прогнозируемое развитие, повышение технологичности труда и прочие красивые слова, которые часто декларируют на различных экономических форумах? Еще больший вопрос, подчеркнул Бурда, – почему вывод денежных средств мигрантами на родину тоже рассматривается как положительная тенденция? В данном исследовании отмечается, что гастарбайтеры способствуют увеличению емкости внутреннего рынка России, поскольку от половины до двух третей зарплаты тратят на приобретение продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в стране пребывания. Хотя, по данным самого Бурды, речь идет о выводе миллиардов долларов, которые "могли бы работать в нашей экономике, если бы были заработаны местными жителями", конечно, если бы работодатели не экономили на зарплате, соцвыплатах, условиях труда и не нанимали мигрантов, которые готовы работать на любых условиях.



В документе ВЭБ.РФ перечисляются такие проблемы, как интеграция инокультурных мигрантов, конфликты с местными жителями, участие приезжих и их противников в протестной деятельности, радикализация мигрантских сообществ, неформальная занятость, формирование компактных мест проживания мигрантов. Но при всех этих минусах, продолжил эксперт, исследователи предлагают допустить мигрантов к местному самоуправлению. То есть практически пойти по пути европейцев, которые "уже сполна хлебнули толерантности от приезжих и их агрессивного навязывания своих порядков и ценностей местным жителям". По его словам, "чего стоят уже ставшие для Европы типичными кейсы по отмене празднования и символики в отдельных муниципалитетах, городах христианских праздников – Рождества, Пасхи и др., которые якобы оскорбляют приезжих".



Председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров не исключает, что доклад делался по заказу каких-то бизнес-структур, получающих выгоду от привлечения трудовых мигрантов. Он пояснил, что, если следовать рекомендациям авторов, то в скором времени "получим не просто анклавы со своей религией, менталитетом и культурой, а прямое ущемление прав коренного населения по всем параметрам". Экономическое стимулирование нужно в отношении коренного населения и высококвалифицированных иностранных специалистов, способных сделать реальный вклад в развитие страны. "При этом стоит понимать, что раз основная масса трудовых мигрантов – это люди без образования, часто без знания языка и понимания культуры окружающей их среды, то такие анклавы могут стать рассадником религиозного экстремизма и этнической преступности", – подчеркнул Федоров.

Как напомнил "НГ" гражданский активист Алексей Егоркин, в России уже делаются некоторые послабления для привлечения большего числа иностранных рабочих. Например, Минюст планирует снять лимит на ввоз рабочей силы из Узбекистана, сейчас он составляет 10 тыс. человек. Или, к примеру, если сейчас в организованном наборе могут участвовать только фирмы из строительной отрасли и агропрома, то теперь планируется подключить к этой системе и другие отрасли. При этом он указал: "За стремлением интегрировать мигрантов из Средней Азии забывают о том, что сами они не спешат интегрироваться. И если они даже не живут в анклавах, то, по крайней мере, круг их общения в основном ограничен исключительно земляками". Согласие же на тяжелые работы и проживание в плохих условиях за копейки – это вовсе не плюс для страны, как то косвенно представляется в докладе, а препятствие для качественного экономического развития. Для этого необходимо определить "стандарт качества жизни", принять его на законодательном уровне, что "позволило бы мигрантам рассчитывать на достойную жизнь на территории России и одновременно открыло бы для наших граждан массу вакансий, которые сейчас находятся под коррупционным прессом". Еще один аспект, который был политкорректно опущен докладчиками, заметил Егоркин, – это отъезд из РФ массы экономически состоявшихся и активных граждан, имеющих профподготовку в сфере высоких технологий. Например, страна уже почувствовала кадровый голод в сфере IT: "И многие наши сограждане с высоко востребованными профессиями переехали как раз в страны Средней Азии. В итоге мы поспособствовали утечке мозгов из своей страны, а взамен открываем двери для низкоквалифицированных, а зачастую и маргинализированных субъектов. Кроме того, еще и рассматриваем вопрос о вовлечении их во власть". То есть вместо того, чтобы действовать системно и фундаментально, опять есть попытка решать вопросы по ситуации.

Показательно, что сами мигранты в соцсетях негативно отзываются о стимулах для них, которые оглашают власти РФ. "Более 30 лет ущемляли как могли: всякие патенты, поборы, постоянная дискриминация со стороны силовиков. Только сейчас туда уже никто не поедет, ведь экономика России рушится на глазах", – вот такую запись нашел корреспондент "НГ" на одном из форумов гастарбайтеров. Другие высказывания примерно похожи: "Чиновники, мы вам не рабы, мигранты едут зарабатывать для своей семьи, а не кормить русских"; "Ни в одной стране мира мигранты не живут в подвалах или вагончиках, лучше на родине 100 долл. заработать, чем 30 тыс. руб. в вашей России". А некоторые высказывают опасения, что их соотечественников начнут "агитировать на помощь российской армии", а для чего это, мол, людям, которые едут в РФ лишь за деньгами? Источник - независимая газета

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