Польские аппетиты: от моря до моря, - Владимир Винокуров

07:51 03.06.2022 Спецоперация в любом случае приведет к пересмотру государственных границ

Владимир Винокуров



Об авторе: Владимир Иванович Винокуров – профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук.



Польские солдаты готовы отправиться на Украину, но только под прикрытием блока НАТО. Фото Reuters

Чем ближе окончание специальной военной операции России на Украине, тем больше спекуляций в экспертной среде относительно будущей судьбы Украины. И как бы ни относился украинский президент Владимир Зеленский к предложению гуру мировой политики Генри Киссинджера пойти на территориальные уступки России, он будет вынужден сделать это. В итоге Украину, по убеждению многих наблюдателей, ждет югославский сценарий, когда страну разделят на несколько частей. При этом к России отойдут южные и восточные территории, к Польше – западные. А Киеву, возможно, останутся лишь области центральной части страны.



Для нас же важно, что произойдет на Западной Украине и какие последствия эти события будут иметь для национальных интересов и национальной безопасности России. Один из сценариев связан с планом британского премьер-министра Бориса Джонсона под названием "Европейское содружество", который имеет целью отделение Украины и от России, и от Евросоюза. Планом предусматривается создание альянса в составе Великобритании, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и, возможно, Турции.



С этой инициативой Джонсон ознакомил Зеленского во время своего визита в Киев. Реакция Зеленского на это предложение неизвестна, но, судя по всему, оно вряд ли получит развитие ввиду наличия явного антиевросоюзовского подтекста.



Другой, более вероятный сценарий предполагает возникновение союзного государства в составе Украины и Польши. К такому выводу приходят отдельные эксперты после заявления Зеленского о целесообразности наделения поляков особым статусом на Украине. Киев и Варшава планируют создать нечто вроде унии с общей структурой безопасности, транспортной инфраструктурой, погранично-таможенным контролем и уравниванием прав граждан обеих стран. Об этом объявил Зеленский 22 мая в Верховной раде в присутствии польского президента Анджея Дуды. При этом Зеленский назвал Украину и Польшу "сестрами". Дуда, в свою очередь, добавил, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет и два государства смогут совместно "отстраивать счастливое будущее". По его словам, пришло время заключить новый польско-украинский договор о добрососедстве, а также соединить и улучшать железнодорожную и автомобильную инфраструктуры между двумя странами.



Что это – беспокойство Польши за судьбу "сестры" на ее пути в Европу или нечто другое? Обратимся к истории. Известно, что Варшава неоднократно на протяжении своей истории мечтала создать польское государство от Балтийского до Черного моря. В середине 2000-х это был проект "Инициатива трех морей" ("Триморье"), спровоцированный ростом антироссийских настроений в Европе при непосредственном содействии тому США. Проект позволял уже тогда создать условия, при которых европейцы будут вынуждены покупать дорогой американский СПГ вместо российского трубопроводного газа. При этом экономическая выгода для европейских потребителей подменялась разговорами о необходимости борьбы с Россией и защитой от нее европейской демократии. Но антироссийское лобби в Европе во главе с США не смогли довести этот проект до своего логического завершения, и сегодня он скорее мертв, чем жив.



На замену ему был разработан "Люблинский треугольник" (Lublin Triangle): соглашение между Украиной, Польшей и Литвой, подписанное 28 июля 2020 года, к 450-летию со дня Люблинской унии – договора между великим княжеством Литовским и королевством Польским, объединившим их в одно государство – Речь Посполитую. Официальная цель "треугольника" – развитие сотрудничества между сторонами в разных сферах: безопасности, экономики, инвестиций, туризма и торговли. Однако тот факт, что территории этих стран когда-то входили в состав единого государства, придает сегодня такому объединению и иные смыслы.



Центральное место в соглашении "Люблинский треугольник" занимает вопрос "российской угрозы". Польша, Литва и Украина "не признают незаконную оккупацию Крыма и ни при каких обстоятельствах не признают ее в будущем" и "поддерживают восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах". По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, этот союз является, с одной стороны, альтернативой Русскому миру, а с другой – "осью безопасности", которая поддерживает НАТО на восточном фланге.



Речь Посполитая, занимавшая место на исторической сцене с 1569 по 1795 год, была одним из самых могущественных государств Европы, особенно в XVII веке. Помимо территорий Польши и Литвы она включала территории нынешних Украины, Белоруссии, Латвии и Молдавии. Как Речь Посполитая, так и Польша с Литвой по отдельности были злейшими врагами России. Но борьба за господство в Восточной Европе завершилась победой России. Территории Украины и Белоруссии вошли в состав царской России, а земли Польши несколько раз были разделены между Россией, Пруссией и Австрией.



Но есть в мировой истории другая страница, которая касается непосредственно истории польско-украинских отношений. И очень точно экстраполируется на нынешние события на Украине и вокруг нее. Спецоперация России вызвала необычайную активность со стороны Польши. Похоже, руководство этой страны потеряло всякие ориентиры, кроме одного – столетней давности, когда буржуазная Польша имела возможность диктовать свои условия квазигосударственному образованию под названием "Украинская народная республика" (УНР).



Начать следует, пожалуй, с 6 декабря 1919 года, когда министр иностранных дел Великобритании Джордж Керзон предложил вариант восточной границы Польши, совпадающий с небольшими отклонениями с нынешней границей Польши с Беларусью и Украиной. Через день верховный союзный совет Антанты установил временную восточную границу Польши по "линии Керзона", которую та, однако, отвергла, явно стремясь к захвату белорусских и украинских земель.



Это подтвердили ближайшие события: польские власти не отреагировали на ноту правительства РСФСР от 22 декабря с предложением "немедленно начать переговоры, имеющие целью заключение прочного и длительного мира". А уже через месяц Польша вошла в состав антисоветского военного блока вместе с Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой, сколоченного в ходе работы созванной по инициативе Антанты конференции (15–22 января 1920 года) в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки).



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Львов, исторический центр Западной Украины,

вполне может претендовать на роль столицы

гипотетической унии государств Восточной

и Центральной Европы. Фото Unsplash28 января 1920 года Совнарком РСФСР снова обратился к правительству Польши и польскому народу с заявлением о признании независимости Польши, отсутствии агрессивных намерений РСФСР и УССР по отношению к Польше, а также намерений наступать западнее линии соприкосновения: Дрисса (ныне Верхнедвинск) – Десна – Полоцк – Борисов – Паричи – Птич – Белокоровичи – Чуднов – Пилява – Деражня – Бар (таким образом, под польским контролем оставались Минск и Гродно, а также часть Витебской, Волынской и Подольской губерний). В обращении предлагалось решить территориальный вопрос и другие спорные вопросы путем переговоров.

Несмотря на это обращение, 5 марта 1920 года польские войска генерала Владислава Сикорского начали наступление в Белоруссии. Используя успехи в операции, польская сторона 27 марта предложила начать мирные переговоры в Борисове, но советское правительство отклонило эту инициативу, предложив вести переговоры в Москве, Петрограде, Варшаве или на территории Эстонии, но не в зоне военных действий. В ответ на эту ноту 7 апреля польское правительство заявило о прекращении мирных переговоров с Советской Россией.



Опьяненный военными успехами в Белоруссии, Юзеф Пилсудский 17 апреля отдал директиву о наступлении на Украине, ближайшей целью которого являлся захват Киева. Через день главный атаман войск УНР Симон Петлюра заявил, что "украинская армия будет сражаться не одна, а вместе с армией дружественной нам Польской республики против красных империалистов, угрожающих также и свободной жизни польского народа".



На деле совместные действия с Польшей означали превращение УНР, ранее потерявшей практически всю контролируемую ею территорию, в марионеточное государство. Окончательно это было закреплено 21 и 24 апреля 1920 года политическим договором и военной конвенцией между Петлюрой и Пилсудским. Польша признавала "независимость" Украины, а Петлюра отдавал Польше Волынь, Галицию и другие территории. Кроме того, УНР сохраняла права польских землевладельцев на Украине.



Предпринятое 25 апреля наступление польской армии на фронте от Припяти до Днестра положило начало третьему объединенному походу Антанты против Советского государства. Началась польско-советская война, целью которой с польской стороны было расширение восточных границ Польши и создание польско-украинской федерации.



Вам не кажется, уважаемый читатель, что перечисленные события уж больно напоминают сегодняшние? На фоне обострения двусторонних отношений между Россией и Украиной нынешнее польское руководство уже предлагало проект "миротворческой миссии" НАТО на Украине. Польша высказала намерение ввести в Западную Украину свой "миротворческий" контингент численностью 10 тыс. человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту идею Польши опрометчивой и крайне опасной: такое соприкосновение, по его мнению, может привести к труднопреодолимым последствиям. Поляки явно не учли, что их "миротворческая операция" на Украине будет рассматриваться в России как вмешательство в спецоперацию одной из стран НАТО. Что приведет к устранению такого вмешательства без оглядки на какие-либо альянсы и союзы.



Тайные желания польских панов четко и ясно разъяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув: это не что иное, как стремление Польши при посредничестве НАТО взять под контроль Западную Украину. "Я не исключаю, что, если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основы таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину во главе с Львовом. И там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом и заключается", – предположил Лавров, выразив надежду, что члены Североатлантического альянса "поймут, что надо быть разумными и реалистичными". В итоге польская инициатива не получила одобрения и со стороны США и НАТО.



Таким образом, какой бы из перечисленных сценариев ни сработал, каждый из них вызывает аналогию с прошлым. Не мытьем, так катаньем, под видом унии, "треугольника" или "миротворческой миссии" Польша желает вернуть себе "исконно польские земли", то есть оккупировать четыре области Западной Украины. Утверждают, что под это дело польский Генштаб провел даже скрытую мобилизацию и доукомплектование 18-й механизированной дивизии до штатов военного времени.



В связи с этим обращает на себя также внимание поступившая 22 мая от российских военкоров информация о нанесении ракетного удара по военному объекту в Павлограде, где находились два вооруженных подразделения из Польши. По одним данным, это наемники, по другим – подразделения, в состав которых входят подготовленные в Польше украинские солдаты. Но это могли быть и те самые польские "миротворцы".



Нетрудно понять, что, во-первых, Владимир Зеленский одобряет все эти инициативы Польши, потому что хорошо понимает, что восток и юг страны потеряны. И пока не поздно, нужно отдать западные территории под польский протекторат – чтобы после окончания российской спецоперации сохранить хоть какую-то часть страны и остаться у власти. Ибо альтернативы у него нет.



А во-вторых, реализация любого из этих сценариев означает окончание существования государства под названием Украина. Это хорошо понимают в Венгрии, где парламент 24 мая принял поправку в Конституцию, расширяющую основания для введения в стране режима чрезвычайного положения. Новая поправка, по словам премьер-министра Виктора Орбана, принята в связи с боевыми действиями на Украине, создающими "постоянную угрозу Венгрии", которая "ставит под удар нашу физическую безопасность, а также угрожает энергетической и финансовой безопасности нашей экономики, а также простых семей".



Это решение венгерских властей ясно говорит о том, что ситуация на Украине явно идет не по плану США и НАТО. Катастрофическое экономическое положение, регулярные провалы на фронтах, массовая сдача в плен украинских военнослужащих – все это создает классическую ситуацию для территориальной дезинтеграции Украины. Вот тогда Венгрия и постарается взять под контроль Закарпатье – исторически венгерскую территорию, до сих пор населенную этническими венграми. Для этого и нужны специальные полномочия, позволяющие оперативно принимать решения. Ведь не исключено, что окно возможностей будет очень узкое.



То же самое упорно делают и поляки – Варшава готовит юридическую базу, а также миротворческие войска для оккупации Западной Украины. С одной стороны, не так уж плохо, если польские войска войдут в Галицию, поголовно зараженную русофобией. Так или иначе, поляки спросят с "западенцев" за зверства во время Второй мировой войны.



С другой стороны, это будет означать попытку втащить Украину в состав ЕС и НАТО, возникновение враждебного союзного государства, способного приблизить инфраструктуру блока к границам Российской Федерации. Таким образом, придется выбирать одно из двух: избавление от заботы перевоспитания украинских русофобов или появление Речи Посполитой-2 с ярко выраженной антироссийской направленностью.



Но, во всяком случае, победа в противостоянии на Украине жизненно необходима как России, так и Западу. Никто не собирается уступать в этой схватке. При этом мнение Владимира Зеленского по большому счету никого не интересует: его страна сегодня является расходным материалом и в любом случае должна будет исчезнуть с политической карты Европы. Источник - независимая газета

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