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Где наша не подкачала. Кому будет выгодно досрочное завершение сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, "Къ"
07:55 03.06.2022

Альянс ОПЕК+ решил в полтора раза ускорить ежемесячный рост добычи в июле-августе с тем, чтобы уже к сентябрю выйти на допандемийные показатели и формально завершить сделку. Учитывая проблемы России с экспортом нефти, такое решение немного увеличит долю рынка для других участников, прежде всего для Саудовской Аравии. Ключевой вопрос - как поведет себя Эр-Рияд после завершения сделки ОПЕК+, учитывая, что США убеждают его увеличить добычу ради замещения российской нефти. Власти РФ, впрочем, уверяют, что страна сможет увеличить добычу в течение лета.

Вопрос в том, согласится ли Саудовская Аравия быстро увеличить добычу и поставки нефти, чтобы заместить выбывающие объемы от России

Министры стран-участниц ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) в июле и на такую же величину в августе, говорится в официальном коммюнике по итогам министерской встречи 2 июня. Это в полтора раза больше обычного прироста в 432 тыс. б/с, и тем самым страны ОПЕК+ уже в августе достигнут доковидного уровня добычи. Исходно планировалось, что полностью добыча будет восстановлена в сентябре. Саудовская Аравия и Россия смогут добывать в июле (без учета газового конденсата) 10,83 млн б/с, ОАЭ - 3,13 млн б/с, Ирак - 4,58 млн б/с, Кувейт - 2,77 млн б/с, Казахстан - 1,68 млн б/с.

Сам по себе перенос сентябрьских объемов добычи на июль-август мало повлияет на рынки, так как они слишком незначительны. "Мы считаем перенос запланированного увеличения добычи нефти с сентября на июль несущественным для мировых цен на нефть",- говорит Александр Корнеев из Газпромбанка. Ближайший фьючерс на Brent, который снижался в преддверии заседания ОПЕК+ до $113 за баррель, по итогам заседания вырос до $117.

Решение ОПЕК+ означает, что уже в августе сделка, заключенная в мае 2020 года, формально будет выполнена. Ключевой вопрос - продолжат ли ее основные участники координировать свои действия на мировом рынке или перейдут к режиму свободной конкуренции. Фактически существенными свободными добычными мощностями в мире сейчас обладают только Саудовская Аравия и ОАЭ, поэтому именно от их решения зависит продление сделки: другие участники ОПЕК+, не имея возможности увеличить добычу, объективно заинтересованы сохранить сделку.

По данным техкомитета ОПЕК+, Россия в апреле снизила добычу нефти без учета газового конденсата на 0,86 млн б/с относительно марта, до 9,16 млн б/с, и сейчас добывает более чем на 1 млн б/с меньше своей квоты из-за эффекта санкций и позиции Запада в конфликте на Украине. Большинство других стран альянса также не выбирают квоту, поскольку не могут нарастить добычу. Из-за этого в апреле соглашение исполнено на 220%, и совокупная добыча ОПЕК+ оставалась ниже установленной квоты на 2,6 млн б/с.

Решение ОПЕК+ совпало с активным диалогом между Саудовской Аравией и США, в ходе которого Вашингтон пытался убедить крупнейшего в мире экспортера нефти нарастить добычу на фоне эмбарго ЕС на российскую нефть.

Перед заседанием ОПЕК+, по данным западных СМИ, Эр-Рияд посетили высокопоставленные сотрудники администрации США. С российской стороны страну 1 июня посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Вашингтоне 2 июня заявили, что приветствуют новое решение ОПЕК+, так как оно ускоряет прекращение текущих соглашений о производственных квотах. Аналогичным образом отреагировала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правильным решение ОПЕК+ назвал и вице-премьер РФ Александр Новак, объяснив его в эфире "Россия 24" необходимостью обеспечить растущий спрос на сырье летом.

Василий Танурков из АКРА отмечает, что Россия добывает на текущий момент существенно ниже своей квоты и большой вопрос, как скоро в принципе сможет выйти на необходимый уровень. При этом, хотя решение ОПЕК+ позволит другим участникам сделки дополнительно нарастить добычу и экспорт, это не компенсирует выпавшие объемы российской нефти, считает он. Долгосрочно риск здесь в том, что ОПЕК+ может и в будущем продолжать наращивать добычу, замещая выпавшие объемы российской нефти, говорит эксперт.

Европейское эмбарго развернет поставки российской нефти в Азию
Власти ЕС между тем 2 июня официально приняли шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Пока ограничения одобрены только против морских поставок и вступят в силу в декабре, а поставки по нефтепроводу "Дружба" выведены из-под санкций. Российские власти заявили, что найдут новых покупателей на эту нефть.

Как уверяет Александр Новак, темпы добычи нефти в начале июня позволяют России рассчитывать на максимальное восстановление ее производства по сравнению с предыдущими месяцами. В апреле производство нефти с конденсатом упало примерно на 1 млн б/с к марту, в мае - выросло на 200–300 тыс. б/с. "В мае мы частично восстановили добычу. В июне мы видим еще большее восстановление. Мы находим точку равновесия в той ситуации, которая складывается ввиду ограничений, смены логистических цепочек, удорожания фрахта",- сказал он. При этом чиновник признал, что дисбаланс в добыче сырья сказался на загрузке нефтеперерабатывающих заводов в РФ.

Ольга Мордюшенко
Газета "Коммерсантъ" №97 от 03.06.2022, стр. 1

Источник - kommersant.ru
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