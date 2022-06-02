Американская политика противовесов: ставка на Индию против Китая, - В.Катасонов

08:33 03.06.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 02.06.2022 |



Если американо-индийское сближение продолжится, оно еще больше подстегнет российско-китайское сближение



Американская внешняя политика противовесов – это политика "дружить против кого-то". Особенно против главного противника Вашингтона. В эпоху холодной войны главным противником Вашингтона была Москва. В начале 70-х годов возникли признаки сближения СССР и КНР. Вашингтон очень обеспокоился таким сближением и стал предпринимать попытки изменить вектор китайской политики. В 70-е годы Пекину были оказаны такие неоценимые услуги, как принятие КНР в ООН и предоставление кресла в Совбезе ООН (до этого там находился Тайвань). Далее были установление Вашингтоном дипломатических отношений с Пекином, первые шаги со стороны Вашингтона и его союзников по предоставлению КНР режима наибольшего благоприятствования на мировом рынке. Пекин клюнул на эти знаки внимания и в 1979 году провозгласил "Политику реформ и открытости". До того момента, когда в Белый дом пришел президент Дональд Трамп, Пекин больше дружил с Вашингтоном, чем с Москвой. Что и требовалось Вашингтону.



При Трампе произошло быстрое охлаждение американо-китайских отношений, которые переросли в противостояние Вашингтона и Пекина. Эстафету Трампа перехватил Джо Байден. Лакмусовой бумажкой напряженности американо-китайских отношений стал Тайвань. Одновременно началось сближение Пекина и Москвы, чего полвека назад так боялись Ричард Никсон и Генри Киссинджер. Вашингтон судорожно стал искать противовес Пекину и остановил свой выбор на Нью-Дели.



Во-первых, Индия по экономике и политическому влиянию наиболее близка к Китаю. Согласно оценкам МВФ, в 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный по паритету покупательной способности валют, у ведущих стран был следующим (трлн. долл.): Китай – 27,2; США – 23,0; Индия – 10,2; Япония – 5,6; Германия – 4,9. Давайте вспомним, каким был Китай полвека назад и каким он благодаря предоставлению со стороны коллективного Запада режима наибольшего благоприятствования стал уже в конце ХХ века. Теперь, по мнению Вашингтона, такой же импульс экономического ускорения следует придать Индии.



Во-вторых, Америке с Индией можно и нужно дружить потому, что последняя никогда не была другом Китая. Индия и Китай – соседи. Последнее крупное вооруженное столкновение между Индией и Китаем произошло в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин. Отношения между Дели и Пекином всегда были напряженными. А сегодня их, по мнению Вашингтона, можно и нужно дополнительно обострить.



Мы видим много признаков сближения США и Индии. Вот некоторые новости лишь последней декады мая.



24 мая в Токио прошел саммит объединения Quad (Quadrilatera Security Dialogue, Четырехсторонний диалог по безопасности). Это США, Япония, Австралия, Индия. "Четверка" появилась в 2007 году и находилась в замороженном состоянии до 2019 года. В марте 2021 года прошел первый виртуальный саммит "четверки", а первый очный саммит состоялся в Вашингтоне в сентябре прошлого года. И вот 24 мая прошел второй очный саммит объединения.



"Мы выступаем за построение открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Настроены на широкое сотрудничество в регионе, в частности со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, для обсуждения общих проблем", – сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида. В числе "общих проблем", которые он назвал, главной оказалась ситуация на Украине. Японский премьер утверждал, что действия РФ стали "прямым вызовом принципам Устава ООН". Кисида подчеркнул, что нельзя "допустить повторение подобных событий в Индо-Тихоокеанском регионе". Под этим понимается ожидаемая попытка КНР установить свой контроль над Тайванем. Два участника Quad – Япония и Австралия – давнишние и очень близкие союзники США. А вот Индия в этой компании выглядит как несколько инородное тело. Достаточно напомнить, что Индия вместе с РФ и Китаем входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), в блок БРИКС и треугольник РИК (Россия, Индия, Китай). А объединения, по сути, созданы для того, чтобы противостоять мировому диктату США.



Три участника Quad (президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Японии Фумио Кисида) мягко затягивают Нью-Дели в свою компанию. И, судя по всему, небезуспешно. Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил в опубликованной 26 мая статье в Hindustan Times: "Правительство Нарендры Моди завершает восьмилетний срок пребывания у власти, одним из его главных дипломатических достижений стало прочное становление Quad". Наблюдатели заключили, что участие Индии в "четверке" привело к тому, что амбиции Нью-Дели приобрели глобальный характер.



Еще одна новость, имеющая отношение к майскому визиту Байдена в Токио – обнародование решения о запуске Индо-Тихоокеанской экономической структуры (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Главными у структуры являются обеспечение устойчивости торговли (укрепление глобальных цепочек поставок), инфраструктура, декарбонизация и борьба с коррупцией. Партнерами США по инициативе объявлены 12 стран: Австралия, Бруней, Индия, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. США, конечно, хотели втянуть в IPEF большее количество стран, в первую очередь членов АСЕАН, но среди подписавших новое соглашение с Соединенными Штатами только три члена АСЕАН: Вьетнам, Филиппины и Сингапур. Они понимают антикитайскую направленность IPEF, и их она устраивает. Остальные страны АСЕАН, особенно малые и средние, предпочли воздержаться от членства в IPEF.



Премьер-министр Нарендра Моди дал восторженную оценку инициативе Вашингтона: "Индо-Тихоокеанская экономическая структура – декларация нашей коллективной воли сделать регион двигателем глобального экономического роста. Я очень благодарю президента Байдена за эту важную инициативу".



И вот еще одна новость. 29 мая Times Of India со ссылкой на данные индийского министерства торговли сообщила, что по итогам завершившегося 2021/22 финансового года на первое место среди торговых партнеров Индии вышли США. До этого главным торговым партнером Индии был Китай. Товарооборот между Индией и США в 2020/21 финансовом году составлял 80,5 млрд. долл., а с Китаем - 86,4 млрд. долл. А в 2021/22 финансовом году товарооборот между Соединенными Штатами и Индией составил 119,4 млрд. долл., тогда как товарооборот между Индией и КНР - 115,4 млрд. долл. Как отмечает газета Times Of India, темпы роста торговли между Индией и США в ближайшие годы должны оставаться столь же высокими.



Нынешние тенденции в американо-индийской торговле похожи на то, как начинала раскочегариваться американо-китайская торговля в 80-е годы ХХ века. Некоторые эксперты полагают, что Вашингтон предоставит Нью-Дели режим особого благоприятствования в торговле для того, чтобы проводить постепенное замещение китайского импорта на импорт из Индии. Впрочем, для такого импортозамещения потребуется еще немало времени. Ведь в 2021 году американский импорт товаров из Китая составил 576,1 млрд. долл., т.е. был в 7,6 раза больше американского импорта из Индии. При самом оптимистичном раскладе полное замещение китайского импорта на индийский может произойти лишь в конце текущего – начале следующего десятилетия.



Я привел лишь несколько примеров, которые свидетельствуют о том, что США начали проводить политику активного сближения с Индией и эта политика уже дает первые плоды. Очень много признаков сближения, которые проявились ранее. Например, в октябре 2020 года министр обороны Индии Раджнатх Сингх и тогдашний министр обороны США Марк Эспер подписали так называемое Базовое соглашение о сотрудничестве и обмене информацией. Эксперты тогда констатировали: Индия дрейфует от статуса нейтральной страны к партнерству с Соединенными Штатами.



Нетрудно предположить, что если Москва и Пекин продолжат свое сближение, то расчеты Москвы на то, что Нью-Дели будет ее партнером и союзником, могут не оправдаться. Правда, вся история отношений нашей страны с Индией показывает, что никогда мы откровенными противниками не были. Даже при английском владычестве в Индии. Даже во время холодной войны.



Если американо-индийское сближение продолжится, оно еще больше подстегнет американо-китайское обострение и российско-китайское сближение. Однако надеюсь, что Индию с Россией стравить Вашингтону не удастся. Скорее всего, Нью-Дели по отношению к Москве займет позицию нейтралитета (пока еще больше признаков того, что по вопросу событий на Украине Нью-Дели все-таки ближе к Москве, чем к Вашингтону). Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654234380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности

- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию

- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов

- О "кантарской" мифологии

- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами

- Кадровые перестановки

- Об усилении требований к детским садам

- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции

- Как металлурги переживают кризис

