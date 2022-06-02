Дырявое эмбарго дорого обойдется Евросоюзу, - В.Михеев

08:35 03.06.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 02.06.2022 |



Худшее для тех, кто вводит санкции, еще впереди



В ночь на 31 мая наднациональное правительство Евросоюза в специальной декларации рассыпалось в комплиментах Европейскому совету, сумевшему найти хитроумную формулу для блокирования импорта российской нефти.



После многодневных препирательств и уламывания отдельных малосговорчивых стран, не желавших соглашаться на полное эмбарго на закупки российского жидкого углеводорода и его производных, удалось найти вымученный компромисс (шестой пакет).



Нефтяное эмбарго образует сердцевину репрессалий, дополненных включением в санкционный список 80 российских бизнесменов и трех телеканалов. В Брюсселе рассчитывают, что эта дискриминационная мера станет сокрушительным ударом по российской экономике.



К концу года, подсчитали в Брюсселе, удастся отказаться от 90% объемов импортируемой из России нефти. Как следствие, сообщило агентство "Блумберг", совокупные финансовые потери российского бизнеса и бюджета от "закрытия" рынков Евросоюза составят свыше 22 млрд долларов дохода в год, из которых 12 млрд придутся на перекрытые трубопроводы, а еще в 10 млрд обернется запрет транспортировать нефтеналивными танкерами. Однако эти упрощенные калькуляции исходят из того, что Москва все пустит на самотек.



Дьявол кроется в деталях



Виктор Орбан убедительно припугнул наиболее ретивых милитаристов в руководстве Евросоюза, сказав, что прибегнет к праву вето, если его страну лишат российской нефти. Согласно его категоричному заявлению, "отказ от топлива из РФ для экономики Венгрии равноценен взрыву атомной бомбы".



Попытки уломать Орбана не возымели действия. Брюссель капитулировал перед Будапештом. Венгрия получила свободу рук при закупках нефти через трубопровод "Дружба".



Исключение сделали и для Чехии, зависимой на 99% от русской нефти и нефтепродуктов. Эмбарго поставили на паузу – на целых 18 месяцев, объявил премьер-министр республики Петр Фиала.



Болгария также получила поблажку, даже более значительную. Запрет закупать нефть у русских будет приведен в исполнение только в конце 2024 года, сообщил премьер-министр Кирил Петков. Доводы Софии безупречны: мол, в стране существует единственный НПЗ, расположенный в портовом Бургасе, и он питается единственно российской нефтью от компании "Лукойл".



Отдадим должное евробюрократам, отказавшимся от "шоковый терапии". Для всех остальных, за вычетом "отказников" – Болгарии, Венгрии и Чехии, они ввели санкции против русской нефти с временным лагом в шесть месяцев. Отказ от нефтепродуктов произойдет спустя восемь месяцев.



Однако возникают вопросы. Кто в Брюсселе просчитал рыночную конъюнктуру хотя бы через полгода с учетом тектонических сдвигов в либеральном миропорядке? Как скажется на планах ЕС медленно, но верно меняющаяся ситуация на фронтах СВО? Как проявит себя ухудшение самочувствия бизнеса в Евросоюзе, начавшего подозревать, что США решили под шумок закатать его в асфальт? Каким будет градус раздражения обычных граждан в зажиточных странах ЕС, уже испытывающих шок от постепенной утраты все большего числа прежних материальных благ?



Учимся заново сложению и вычитанию



Сопоставим предполагаемый ущерб России, вернее, недополученные доходы в размере 22 млрд долларов с балансовой ведомостью, ожидаемой в конце года. Во-первых, заглушку на трубопровод "Дружба", питающему Словакию, Чехию и Венгрию, не ставят. А значит, признал "Блумберг", свои 10 млрд долларов российские нефтяники получат в любом случае.



Далее. До геополитического Рубикона, то есть до 24 февраля, российские оптовики в неделю завозили в азиатские страны в среднем по 27 млн баррелей (3,7 млн т). За одну неделю в мае танкерами было поставлено от 74 до 79 млн баррелей (или 10–11 млн т) российской нефти – в два с лишним раза больше, чем до начала СВО. В апреле Россия впервые поставила в Азию нефти больше, чем в Европу.



По итогам прошлого года, информирует Федеральная таможенная служба (ФТС), Россия в совокупности отправила на экспорт примерно 230 млн т (1,675 млрд баррелей) нефти. Из этого объема около 47% приходилось на Европу и 40% – на Азию.



Ситуация меняется динамично. В марте экспорт российской нефти в Индию составлял 66 000 баррелей в сутки (б/с). В апреле случился скачок: поставки выросли до 277 000 б/с. В результате Россия стала четвертым по величине экспортером черного золота в Индию, поднявшись вверх в списке поставщиков сразу на пять позиций. По прогнозам, по итогам мая отгрузка этого продукта может достигнуть 487 500 б/с.



Учитывая, что российская нефть сорта Urals торгуется с дисконтом (в интервале от 30 до 40 долларов за баррель), самая быстро развивающаяся экономика мира, наравне с китайской, может начать закупать впрок – и реэкспортировать излишки в третьи страны.



На конец мая в стадии транспортировки и "на сохранении" в плавучих хранилищах находилось на 50 млн баррелей больше нефти, чем до 24 февраля. В накопители ежедневно закачивают примерно 200 тысяч баррелей. Поставки русской нефти в страны Европы уже упали примерно на 40% и составляют порядка 800 тысяч баррелей. При этом Китай и Индия законтрактовали 1.2-1.3 млн баррелей.



"Разворот на Восток", казавшийся долгое время абстрактным лозунгом, становится свершившимся фактом.



США приговорили Европу к деиндустриализации



Роберт Хабек, министр экономики Германии, признал малую эффективность отказа от российской нефти, использовав лукавый эвфемизм: "У нас есть там небольшая проблема". Проблема, как ее видит херр Хабек, заключается в том, что "эмбарго на нефть, которое ввели США… увеличило цены на мировом рынке, поэтому Путин получает больше денег за меньшие продажи нефти. И это, конечно, проблема, и нам нужно найти решение, в противном случае мы уничтожаем правой рукой то, что создаем левой и наоборот".



Лондонская "Гардиан" также печалится по поводу эффекта бумеранга от западных санкций. Цитата: "Санкции против России вовсе не ведут к разрешению украинского кризиса и при этом причиняют большие страдания во всем мире, поскольку цены на продукты питания и энергоносители стремительно растут". Финальный вывод автора: "Санкции имеют ужасную особенность – они с трудом поддаются отмене". При этом, резюмирует он, худшее для тех, кто вводит санкции, еще впереди.



Между тем Джо Байден заявил, что ЕС рассматривает возможность закупки российской нефти по "ограниченным" (читай: по низким), невыгодным, нерыночным ценам. Отвечая на вопросы журналистов, Сонный Джо пояснил, что Россия при такой модели сохранит возможность экспортировать нефть, но по "цене, значительно ниже той, которая сейчас установилась на рынке". В ответ 2 июня пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток, и добавил: если спрос в каких-то странах сокращается, в другом месте он увеличивается.



В марте Россия поднялась с девятого на шестое место в числе крупнейших поставщиков нефти в США. Почти вдвое выросли поставки за месяц (до 4,218 млн баррелей) вопреки тому, что администрация Обамы-Клинтон-Байдена ввела полный запрет на импорт нефти из России еще 8 марта.



Ларчик открывается просто. Как разведал рупор мировой финансовой олигархии "Уолл-стрит джорнэл", перегрузка нефти с танкера на танкер происходит по "иранской схеме", а происхождение нефтепродуктов маскируется тем, что на товаре стоят штампы индийских НПЗ. Как итог, американский бизнес втайне продолжает закупки подсанкционных жидких углеводородов из России.



Попутно Белый дом, используя хитроумные словесные обороты, поддавливает Брюссель отказаться от импорта дешевых энергоносителей, что неизбежно приведет к потере европейской экспортно ориентированной экономикой конкурентных преимуществ.



Ответный ход



На фоне полноформатных дискриминационных акций Запада против российского ТЭК прозвучало то, что раньше называли рационализаторским предложением от совладельца "ЛУКОЙЛа" Леонида Федуна. Он ратует за добровольное снижение добычи нефти в России на 20-30%. Логика довольно притягательна: "Зачем России обеспечивать добычу 10 млн баррелей нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7-8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта", – спрашивает Федун. И аргументирует: "Что лучше – продавать 10 баррелей сырца по $50 или семь, но по $80?.. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-процентные, а порой и на 40-процентные дисконты?"



Российским компаниям, поддерживает идею Федуна российский политолог Алексей Кочетков, "возможно, придется законсервировать часть скважин в случае введения нефтяного эмбарго ЕС, а также резко расширить мощности по хранению черного золота".



При этом Федун учитывает, что сейчас происходит поиск выхода на новых покупателей, в том числе в странах Юго-Восточной Азии.



Согласно данным систем отслеживания судов и отчетам судовых агентов, с 21 по 27 мая из российских экспортных терминалов отбыло 34 танкера с 25 млн баррелей нефти. Средний объем поставок составил 3,58 млн баррелей в сутки, что, по сведениям "Блумберг", на 4% больше, чем неделей ранее (тогда это было 3,44 млн баррелей).



Эксперты ТЭК также подчеркивают, что и прежде большая часть русской нефти на танкерах просто перегружалась для перепродажи, а значит, вариантов с конечным покупателем-потребителем множество.



К тому же не секрет, что при смешивании с другими сортами, когда доля российской нефти становится менее половины, изначальное ее происхождение не указывается. Это позволяет оптовикам свободно торговать на мировым торжищах, не опасаясь санкционной удавки.



В сухом остатке



Прогнозисты Bank of America, допускают, что нефть марки Brent может вырасти до 150 долларов за баррель, превысив рекордный за всю историю порог в 147 долларов (лето 2008 года). Следовательно, разразится энергетический кризис по аналогии с 70-80-ми годами ХХ века.



Кто выиграет? Никто. Проиграют все без исключения. Хотя и в разной степени. Есть обстоятельство, которое добавляет коллективному Западу, по английскому выражению, унижение к увечью (adding insult to injury). Согласно прогнозам консалтинговой компании Rystad Energy, по итогам 2022 года доходы России от налогов на продажу одной только нефти составят 180 млрд долларов, а в общей сложности нефтегазовый экспорт обернется денежным потоком в размере 260 млрд долларов.



Упорство, с каким проамериканские политики старой Европы разрушают создававшуюся десятилетиями многопрофильную и высокопроизводительную экономику, заставляет заподозрить у благодушных вельмож старческую деменцию. Либо суицидальные наклонности от пресыщения. Либо комплекс маркизы де Помпадур, объявившей: "После меня хоть потоп" (Après moi le déluge).



Стоит подправить русскую поговорку, поместив ее в контекст энергетической войны: нефть, как и вода, дырочку найдет… Источник - фонд стратегической культуры

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