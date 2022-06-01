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Обыкновенный хохлизм, - Галина Иванкина
08:53 03.06.2022

Обыкновенный хохлизм
а ведь когда-то была высокоразвитая республика в составе СССР, а украинцы славились трудолюбием, храбростью, склонностью к изящным искусствам

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
По адресу на три буквы на все четыре

Стороны…"

Иосиф Бродский о хохлах.

Хохлизм или, как его еще кличут – "украинство" имеет к Малороссии примерно то же отношение, что агрессивный сионизм – к евреям, гитлеризм – к немцам, а чума – к хомо-сапиенс, то есть это – тяжелая болезнь, поражающая вид при неких условиях. Не все украинцы больны хохлизмом – крайней формой национальной эгоцентричности, проявленной не только в истерии, ксенофобии, скатывании в дикарство, но и в паразитическом характере. Типовой эгоцентрик, будь то человек или нация, вступившие на путь самовозвеличивания, всегда ведут себя, аки свиньи.

Наивная и толерантная дура-Европа, слабо понимающая, что есть хохол, раскрыла свои щедрые объятия беженцам - тем, кто пострадал от "войны Путина против свободолюбивой Ukraine". Разве что для среднестатистического немца, чеха или болгарина эта Юкрейн – лишняя тягота в довесок к различным африканцам, висящим на шее у Ганса, Иржи и Митко. Но так уж заведено в ЕС: назвался европейцем - полезай в ярмо. Встрече беженцев предшествовала кампания в СМИ, где русских объявляли злыднями (ах, ведаете ли императора Николая I – Le gendarme de l"Europe?), а украинцев – потерпевшими. Этих-то несчастных и собирались разместить в спешно создаваемых лагерях, кормить, устраивать, жалеть.

Первое отрезвление произошло уже в марте, когда беШенцы (sic!) принялись хулиганить и затевать пикеты под окнами добропорядочных бюргеров, у коих и без того житуха стала не сахарная в виду подорожания все того же сахара, а еще – электроэнергии, бензина и водопровода. То бишь санкции наложили на Путина, а хуже стало Гансу, Иржику и Митко, а еще до кучи – Гастону, Джону и прочему там Франтишеку, издревле величавшему хохлов словом bydło, что, в общем-то ничего страшного – так, вилланы польских панов.

Но, как было сказано выше: назвался членом ЕС, пляши под дудку Урсулы фон дер Ляйен, принимай быдло, то есть Одарку с Панасом, потчуй их супом с клецками и не возмущайся. Европейцы кривились, но делали вид, что все нормально, хотя, наглость Панаса да особливо Одарки перешла все мыслимые границы. Стали раздаваться несмелые реплики, что, мол, "погорельцам" надо вести себя потише и не забывать о "гран мерси".

Не тут-то было! Не на тех нарвались! Польша на волне давнишней русофобии (чуют по сию пору Николая Павловича и много еще кого) рванула чуть не первая обустраивать родимое bydło, но очень быстро смекнула, что оно …таковое и есть. Быдло. Поляки нынче все больше отказывают своим братьям-славянам (или зловянам?) в пособиях, элегантно именуя свое "нет" - стимулированием украинцев к активности. Говоря напрямки: хохлам дали понять, чтобы не искали лазеек, а шли вкалывать.

Ничуть не лучше у балканских "братушек" - те тоже распробовали украинскую вишенку. Временно размещенные в курортных отелях Болгарии, хохлы в резкой форме отказались покидать насиженные (и уже засиженные) места, а ведь болгарское руководство всего лишь тактично предложило им …искать работу и съемные квартиры, ибо летом у болгар - пляжная страда, и хозяева гостиниц ждут "сезона", барышами с которого живут весь остальной год. Болгария – не самая богатая страна Евросоюза и пробавляется туристическим бизнесом. Пострадальцы игнорировали просьбы, а когда это переросло в настоятельные требования, возопили на весь мир, что содержание – ужасное и обращение – гнусное.

Также потомкам древних укров, выкопавших Понт Эвксинский, не приглянулись стандартные палатки спец-лагерей, которые, между прочим, возводились не для luxury-отдыха, а для экстренного размещения больших масс людей. Оскорбленные Одарки, прихватив своих Панасов, двинули, как пишут, в сторону Румынии, где (я их расстрою) им не сбацают за одну ночь Бельведер или Сан-Суси. И – заставят шевелиться, что для хохла – обидно, в принципе.

…А ведь когда-то была высокоразвитая республика в составе СССР, а украинцы славились трудолюбием, храбростью, склонностью к изящным искусствам. А какие там были НИИ! А институты! Где это все? Когда вспоминаешь, что действие фильмов "Королева бензоколонки", "Высота", "Прощайте, голуби" и "Весна на Заречной улице" происходит на Украине, а в кадре – собственно, украинцы, возникает когнитивный диссонанс. А все – украинство. Болезнь. Чума. От нее пока одно противоядие – Z.

Галина Иванкина

Источник - zavtra.ru
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