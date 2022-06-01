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В Киргизии решили не назначать врио министра здравоохранения вместо арестованного. Однохренственно...
10:09 03.06.2022

Зампред Кабмина провел совещание в Минздраве. И.о. министра пока назначать не будут
Новости 12:40, 03 июня 2022 Просмотров: 2566Кыргызча

"Здоровье" (АКИpress) - Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов 3 июня провел совещание в Министерстве здравоохранения.

Как он рассказал АКИpress, с коллективом обсуждена организация работы ведомства по обеспечению населения медицинской помощью.

"Пока решения суда по министру здравоохранения [Алымкадыру Бейшеналиеву] нет, поэтому нет оснований назначать и.о. министра. Пока министр был в командировке, его как-то заменяли", - сказал он и добавил, что кадровые вопросы скоро будут решены.

Сотрудники Генеральной прокуратуры вчера, 2 июня, задержали министра по подозрению в коррупции, связанной с вакцинами против коронавируса. Ущерб оценивается в 1,5 млрд сомов.

В его отношении расследуется 7 уголовных дел.

Алымкадыр Бейшеналиев занимает должность министра здравоохранения с октября 2020 года.

Источник - zdorovie.akipress.org
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