УзбПравительство создает "частный цифровой университет IT-Park University"

10:54 03.06.2022

IT-Парк совместно с компанией EPAM основали цифровой университет IT-Park University. Обучение будет проходить преимущественно в онлайн-формате. Вуз будет иметь филиалы по всей стране.



Постановлением правительства Узбекистана от 1 июня утверждены меры по созданию частного цифрового университета IT-Park University (ITPU).



Вуз основан столичным IT-Парком Министерства по развитию ИТ и коммуникаций и международной компанией EPAM с уставным капиталом 2 млн долларов (70% - EPAM Global Campus, США). Предложение об открытии IT-Парком университета в апреле озвучивал президент Шавкат Мирзиеев.



"Программа университета направлена на получение современных и востребованных профессий в сфере IT. Обучение будет вестись в гибридном, преимущественно, онлайн-формате, что позволит студентам со всей республики получить специальность без необходимости переезда в столицу", - сообщает пресс-служба IT-Парка.



ITPU будет обучать студентов по специальности "Программный инжиниринг (Software Engineering) с большим выбором современных IT специализаций. В нем будут действовать два факультета: EPAM School of Digital Engineering (специализации: Backend Development, Mobile Development, Frontend Development, QA in Software, Big Data) и IT Park School of Computer Science (специализации: Web Development, Software Testing, Networks and Virtual Environments).



Продолжительность программы бакалавриата составит три года, основной язык обучения - английский. Для поступления необходим сертификат IELTS (минимальный балл - 4,5) или TOEFL (34), либо сдать экзамен в одном из филиалов, которые планируется открыть во всех регионах страны.



Вступительные экзамены стартуют с 25 июня. У вуза уже есть сайт, на котором можно детально ознакомиться с программой обучения и со всеми требованиями к поступлению.



