Ташкентский кенгаш предупредил 4 депутатов за непосещение собраний

10:56 03.06.2022

Ташкентский городской кенгаш народных депутатов во главе с хокимом Джахонгиром Артыкходжаев вынес предупреждение четырем депутатам, которые пропускают собрания кенгаша или комиссии, где они состоят.



Четыре депутата Ташкентского городского кенгаша получили предупреждения. Об этом говорится в решении от 1 июня, подписанном председателем кенгаша - хокимом столицы Джахонгиром Артыкходжаевым.



Предупреждения получили директор Института истории Академии наук, член Сената Азамат Зие, заместитель председателя компании "Региональные электрические сети" Дилшод Носиров, ректор Ташкентского педиатрического медицинского института Ботир Даминов и председатель ассоциации деловых женщин "Тадбиркор аел" Гулнора Махмудова.



В решении отмечается, что по законодательству депутат обязан присутствовать на заседаниях кенгаша и комиссии кенгаша, в состав которой он избран, а также лично участвовать в процессе голосования. В случае невозможности участия необходимо заранее уведомить об этом кенгаш или председателя комиссии.