Бежал и заявлен в розыск экс-глава АО "КазТрансГаз" Ибулла Серди (клиентелла Назарбаевых)

12:33 03.06.2022

Бывший исполняющий обязанности (ИО) председателя правления АО "КазТрансГаз" Ибулла Серди объявлен в розыск, передает корреспондент агентства.



"Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) объявлен в розыск бывший управляющий директор АО НК "КазМунайГаз" Серді Ибулла Жұмағұлұлы, 31 января 1976 года рождения. Гражданин И. Серді подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в АФМ в четверг.



При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении ведомство попросило сообщить по телефонам доверия агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу: Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10.



"За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется", - добавили в АФМ.



Напомним, Серди был назначен на пост ИО главы "КазТрансГаза" 14 января после того, как пост главы компании оставил Кайрат Шарипбаев, который считается мужем экс-депутата мажилиса Дариги Назарбаевой – дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева. Однако Серди занимал данный пост недолго – 22 февраля QazaqGaz возглавил Санжар Жаркешов.



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Примечательно, что Серди в числе прочего называли "водителем Шарипбаева".



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