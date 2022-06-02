Загадка природы: почему гибнут тюлени на Каспии

12:40 03.06.2022 С начала 2022 года на побережьях Каспийского моря обнаружено 219 туш мертвых тюленей. Корреспондент Zakon.kz, опросив экспертов, попытался выяснить настоящую причину гибели исчезающих животных.



В ходе визита в Центрально-Азиатский институт экологических исследований в Алматы, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость изучения причины уменьшения популяции каспийского тюленя и проведения фундаментальных исследований в этом направлении. Глава государства сказал, что возьмет этот вопрос на свой контроль.



Каспийские тюлени сегодня признаны исчезающим видом и внесены в Красную книгу Казахстана. Из-за того, что воды Каспийского моря находятся в окружении 5 прибрежных государств – Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана, сложно назвать абсолютно точное число особей каспийского тюленя.



Каспийское море



Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Нариман Жунусов, говоря о численности каспийского тюленя, назвал цифру 300 тыс. особей – такие данные удалось получить, по его словам, в результате совместных с Россией исследований на северном Каспии во время зимовки там краснокнижных животных.



Однако есть ученые, которые заявляют, что общая численность каспийского тюленя снизилась до 100 тысяч особей.



В августе 2019 года в Актау за счет внебюджетных средств открылся первый в Казахстане Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя. Центр занимается лечением, реабилитацией больных и травмированных тюленей и последующим их выпуском в среду обитания – Каспийское море.



На сегодняшний день Центру удалось вылечить и вернуть в естественную среду обитания более 40 особей тюленя.



Эколог, основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований (под эгидой которого работает Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя) Асель Тасмагамбетова рассказала, что чаще всего раненых и ослабленных тюленей Каспия находят на побережье, на значительном расстоянии от Актау.



Животные



Большая часть пациентов нашего Центра были щенки тюленя в возрасте от 3 недель до 3 месяцев, слишком рано отлученные от мамы. Все они поступали с различными травмами и переломами, гнойными ранами, с высокой температурой, сильным стрессом, вирусной нагрузкой, нарушением кровообращения и со вшами. Были тюлени с характерными ранами вокруг шеи, что говорило о том, что они попали в рыболовные сети, были абсолютно изможденные, с низким весом.

Асель Тасмагамбетова



С 2017 по 2019 год Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя организовал 5 международных экспедиций с участием ученых из Франции, Ирана, России и Казахстана.



Результаты наших последних экспедиций вызывают большую обеспокоенность: если в 2020 году в ходе экспедиции на островах Дурнева мы насчитали более 1000 особей краснокнижного животного, в 2020 году по пути следования судна было отмечено всего лишь 200 тюленей, в 2021 году в открытом море было замечено всего 30 эндемиков Каспия, а на островах и вовсе каспийских тюленей не обнаружили.

Асель Тасмагамбетова



Данные этих экспедиций показали катастрофическую ситуацию на Каспии и стали поводом для включения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана в 2020 году: постановлением Правительства РК от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных.



Тревожности добавляют находки туш мертвых каспийских тюленей, которые выбрасывают волны на побережье. И ученые, и обыватели пока не могут сказать, является ли гибель тюленей естественной, или свою роль играет активная добыча нефти на Каспии.



Причины гибели каспийских тюленей пока конкретно не установлены, сейчас завершаются исследования, НИИ обещают предоставить их результаты в июне. Другое дело, что в обществе складывается неправильное мнение о том, что на Каспии происходит массовая гибель тюленей. Люди должны понимать, что тюлени – это живые существа, которые могут погибать не только от отравления, но и по естественным и антропогенным причинам. В число антропогенных входит судоходство и промысловое рыболовство, тюлени попадают в рыболовные сети, запутываются, и если их вовремя не спасут, погибают. Зимой тюлени проводят около трех месяцев на льдах на северном Каспии, там же некоторые их них погибают естественным образом, тушки накапливаются во льдах, и по мере таяния льда в северном Каспии, когда начинаются штормы, их выбрасывает в открытое море и приносит к берегу.

Председатель Комитета рыбного хозяйства МЭГиПР РК Нариман Жунусов



Животный мир



Такие предварительные выводы госорган и ученые делают на основании того, что все обнаруженные весной у берега туши имеют сильное разложение тканей. По этой причине специалисты даже не могут полноценно отобрать ткани для исследований.



Это может говорить о том, что гибель тюленей произошла не весной, а давно, зимой, или поздней осенью. Говорить о массовой одномоментной гибели нельзя. Туши были разложены, значит, давно погибли. Причем ученые нам сообщают, что степень разложения разная у всех туш. Дело в том, что у тюленей толстая жировая прослойка, поэтому тушки не тонут обычно. То есть за три месяца тушки накапливаются и одномоментно их потом выбрасывает на берег. Если бы была массовая гибель, то найденные тушки не были бы в таком разложившемся виде.

Нариман Жунусов



Действительно, для того, чтобы выяснить точные причины гибели тюленей, нужно провести комплекс лабораторных исследований, в том числе ПЦР-тестирование, вирусологические и бактериальные исследования. Но есть любопытные данные за 2019 год об исследованиях тюленьего жира, который в Актау продавали как чудодейственное лекарственное средство от всех болезней, в том числе от коронавируса, его даже назначали беременным женщинам.



Было выявлено, что в составе жира содержится повышенная концентрация тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, мышьяк и другие. По мнению ученых, это связано с деятельностью нефтегазовых компаний на Каспийском шельфе и выбросами отравляющих веществ в море. Ученые нашего института регулярно проводят исследования состояния воды, донных отложений, водорослей на Каспии, и мы фиксируем усиление их загрязнения нефтяными продуктами.

Асель Тасмагамбетова



На данный момент Центр по спасению каспийского тюленя вместе с другими учеными ведет исследования биоматериала, полученного от погибших животных.



А Комитет рыбного хозяйства планирует подготовить предложения по возможности созданию особо охраняемой территории для каспийских тюленей с учетом численности и антропогенных влияний, состояния и количества популяций.



Ведомство также ждет результатов экспертизы и просит не делать преждевременных выводов. По результатам исследований будет рассмотрен вопрос принятия соответствующих решений.



Если из 300 тыс. особей обнаружено всего 219 туш, это малая доля смертности, и нужно дождаться результатов, чтобы понять и делать выводы, от чего они погибли. Так как сложно проводить гистологические исследования, ученые отобрали их клыки, зубы, по ним они получат данные и сделают выводы, также был проведен осмотр скелета умерших животных на наличие механических повреждений. Ученые все эти данные обобщат и сделают выводы. Но говорить о массовой гибели одномоментно неправильно.

Нариман Жунусов



В сохранении популяции тюленей играет большую роль и разъяснительная работа с местными жителями и сообществом рыбаков.



Каспийский тюлень – это не просто исчезающий вид животного, это маркер здоровья всего Каспия, а сокращение его популяции должно заботить не только экологов, а каждого из нас, потому что этот факт говорит о катастрофической экологической ситуации.



Альберт Ахметов

Актау Источник - zakon.kz

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