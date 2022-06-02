|Журналист Невзоров с женой стали гражданами Украины
13:01 03.06.2022
Указ об этом подписал президент республики Владимир Зеленский, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее стало известно, что 28 апреля Невзоров и его жена Лидия подали соответствующие заявления. Документы были направлены из украинского консульства в Италии, сообщает Telegram-канал Mash.
Невзоров признан в России СМИ-иноагентом. В нашей стране против него возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии. Сам журналист находится за границей.
После суд постановил арестовать его заочно. В конце мая Мосгорсуд признал это решение законным.