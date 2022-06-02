Журналист Невзоров с женой стали гражданами Украины

13:01 03.06.2022

Указ об этом подписал президент республики Владимир Зеленский, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.



Ранее стало известно, что 28 апреля Невзоров и его жена Лидия подали соответствующие заявления. Документы были направлены из украинского консульства в Италии, сообщает Telegram-канал Mash.



Невзоров признан в России СМИ-иноагентом. В нашей стране против него возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии. Сам журналист находится за границей.



После суд постановил арестовать его заочно. В конце мая Мосгорсуд признал это решение законным.