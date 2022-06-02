Токаев предупредил о проверке Казахстана грядущим референдумом, - "МК"

14:15 03.06.2022

Он рассказал, в чем состоит цель поправок в конституцию республики



Общенародный референдум о поправках в конституцию Казахстана станет проверкой общества в период беспрецедентной геостратегической неопределенности на планете. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего видеообращения.



"Это ответственный момент, который определяет будущее государства и общества в целом. Понятно, что судьба страны никого не оставит равнодушным", - заявил глава государства.



Президент добавил, что Казахстан приступил к модернизации всей отрасли, попутно проявилась необходимость радикально изменить всю модель управления в стране.



В качестве главной цели конституционной реформы страны Токаев обозначил демократизацию Казахстана и расширение возможностей участия граждан в управлении страной.



Для этого в основной документ вносятся положения об укреплении системы сдержек и противовесов между ветвями власти и защиты интересов, прав и свобод жителей республики.



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Президент Казахстана добавил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.



"В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью", - сказал он.



Референдум по внесению поправок в конституцию Казахстана пройдет в ближайшее воскресенье, 5 июня.



Егор Гаврилов