Булак-Башы. Опять перестрелка на тадж-кыргызской границе - есть пострадавшие

14:20 03.06.2022

Перестрелка в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области в 14:15 прекращена.



"Несмотря на тот факт, что в 14:07 пограничные подразделения сторон получили команду о прекращении огня, тем не менее таджикская сторона продолжила обстрел позиций кыргызской стороны вплоть до 14:15", - говорится в сообщении Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.



В ходе перестрелки ранение получил один военнослужащий Кыргызстана, ему оказана необходимая медицинская помощь.



В настоящее время на месте перестрелки находятся пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана.



Стороны проводят переговоры по выяснению подробностей произошедшего инцидента.