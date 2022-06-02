 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.06.2022
16:06  Годный ковчег в глубинах Евразии. Эксперты ищут национальную идею и российскую мечту
14:20  Булак-Башы. Опять перестрелка на тадж-кыргызской границе - есть пострадавшие
14:15  Токаев предупредил о проверке Казахстана грядущим референдумом, - "МК"
13:12  Программа импортозамещенияKZ: маразм крепчал
13:01  Журналист Невзоров с женой стали гражданами Украины
13:00  Снизит ли референдумKZ протестный потенциал?
12:56  П.В. Густерин: Арабские корни "Робинзона Крузо"

12:40  Загадка природы: почему гибнут тюлени на Каспии
12:37  Нефть и газ не главное. Россия получила экономическое супероружие
12:33  Бежал и заявлен в розыск экс-глава АО "КазТрансГаз" Ибулла Серди (клиентелла Назарбаевых)
12:31  Экономика будущего: государственный контроль и частная инициатива, - А.Школьников
12:30  Верховный комиссар по правам человека: в Синьцзяне нет никаких репрессий
11:35  Прокурор Абдикаримов возглавил Агентство культурного наследия Узбекистана
10:56  Ташкентский кенгаш предупредил 4 депутатов за непосещение собраний
10:54  УзбПравительство создает "частный цифровой университет IT-Park University"
10:50  Большая тройка. Кто окажется "мудрой обезьяной"? - Николай Коньков
10:09  В Киргизии решили не назначать врио министра здравоохранения вместо арестованного. Однохренственно...
08:53  Обыкновенный хохлизм, - Галина Иванкина
08:40  Сын депутата БритПарламента Грант хвастается как подбил БТР чеченского отряда Росгвардии
08:35  Дырявое эмбарго дорого обойдется Евросоюзу, - В.Михеев
08:33  Американская политика противовесов: ставка на Индию против Китая, - В.Катасонов
08:29  Какие соглашения подписали Таджикистан и Узбекистан в ходе поездки Рахмона в Ташкент?
07:55  Где наша не подкачала. Кому будет выгодно досрочное завершение сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, "Къ"
07:51  Польские аппетиты: от моря до моря, - Владимир Винокуров
07:49  У России могут отнять гастарбайтеров из Средней Азии, - Е.Трифонова
00:45  Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон запустили строительство Яванской ГЭС
Четверг, 02.06.2022
22:25  В Киргизии за коррупцию задержан также и замМинздрава - главный санврач Бектурганов
21:54  В Казахстане реабилитируют пособников нацистов и формируют из России образ врага
21:47  Сирия. Армия России перебрасывает силы после угроз Эрдогана начать наступление
21:43  Казахстану обещают десять ярких перемен, - "Къ"
21:38  Как решение ОПЕК+ нарастить добычу повлияет на рынок
21:25  Из-за России Байден мирится с саудовским принцем, - "НГ"
17:21  Почему казахстанцы любят старые праздники и равнодушны к новым?
16:55  Негр расстрелял больных в больнице американской Талсы - 5 трупов
16:50  Задержан министр здравоохранения Киргизии "аконит" Бейшеналиев
15:38  Купаться запрещено. Как Ташкент остался без городских пляжей
13:27  Дикари-с. Глава КырГКНБ Ташиев пригрозил депутату Мадумарову сломать руку и заявил, что тот готовит госпереворот
13:13  "О ненависти", - Дм.Медведев
13:05  Эмомали Рахмон прибыл с визитом в Узбекистан
12:43  Аркадаг продолжает активную общественную жизнь - встречи с земледельцами и студентами
12:33  Wall Street Journal: Антироссийский фронт на Западе трещит по швам
12:16  Президент Сердар Бердымухамедов и его сын совершили малый хадж
12:11  Кто контролирует хаос в кыргызских банках и обменниках? - "ВБ"
12:06  Новый переход. Семь законов общественной трансформации, - Михаил Делягин
12:05  Мировое негодяйство, - А.Мезяев
11:06  Задержаны экс-глава Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов и его заместитель
10:46  Главарю ОПГ "Фонд "Сорос - Кыргызстан" Шамилю И. шьют дело за аферу с "малиной"
10:44  Кыргызка Айсулуу Аширалиева стала депутатом горсовета... Сеула
10:32  Алматинский БалБес Сагинтаев теперь у нас министр экономики и финансов ЕЭК
10:29  Экс-командир херсонской теробороны Кузьменко захотел получить российское гражданство
09:37  ОПЕК рискует развалиться в случае выхода России из соглашения
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Булак-Башы. Опять перестрелка на тадж-кыргызской границе - есть пострадавшие
14:20 03.06.2022

Перестрелка в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области в 14:15 прекращена.

"Несмотря на тот факт, что в 14:07 пограничные подразделения сторон получили команду о прекращении огня, тем не менее таджикская сторона продолжила обстрел позиций кыргызской стороны вплоть до 14:15", - говорится в сообщении Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

В ходе перестрелки ранение получил один военнослужащий Кыргызстана, ему оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте перестрелки находятся пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана.

Стороны проводят переговоры по выяснению подробностей произошедшего инцидента.

Источник - svodka.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654255200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности
- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию
- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов
- О "кантарской" мифологии
- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами
- Кадровые перестановки
- Об усилении требований к детским садам
- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции
- Как металлурги переживают кризис
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  