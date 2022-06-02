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Годный ковчег в глубинах Евразии. Эксперты ищут национальную идею и российскую мечту
16:06 03.06.2022

Годный ковчег в глубинах Евразии
Эксперты ЭИСИ ищут национальную идею и российскую мечту

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в четверг некоторые итоги размышлений о новой национальной идеологии России. Эксперты рассуждали, стоит ли оттолкнуться от "мутировавшего" европейского цивилизационного проекта, уйти в глубинное архиевразийство или просто "подморозить Россию". Они вспомнили о конституционном запрете государственной идеологии - но тут же согласились, что она может быть и негосударственной, а без национальной идеологии не обойтись: без нее ничего не работает.

Конституция прямо запрещает введение в стране государственной идеологии, напомнил собравшимся модератор круглого стола ЭИСИ политолог Павел Данилин. Но идеология не обязательно должна быть государственной, уточнил он: никто не говорил, что у нас не может быть национальной идеологии. Без нее ни одна стратегия работать не будет. Дело за малым - понять, какой она должна быть.

Об идеологической монополии можно говорить только в однопартийном государстве, успокоил собравшихся руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

В современной России от этого понятия следует уходить и стремиться, например, к термину "ценности". Базой для объединения нации могли бы стать такие консервативные ценности, как патриотизм, справедливость, готовность к солидарности. При этом вопрос об идеологии - это вопрос об образе будущего и о том, каким путем россияне к этому будущему придут, рассуждает политолог. "Возможно, это будет социальное государство с высокотехнологичной экономикой и с сильной, но справедливой властью",- резюмировал довольно очевидные благие пожелания господин Кузнецов.

Декан философского факультета МГУ Алексей Козырев предостерег собравшихся от попыток использовать идеологию в качестве общественной скрепы: "Как бы это не вылилось в попытку подморозить Россию, что бы не гнила",- напомнил он призыв русского философа-охранителя XIX века Константина Леонтьева. Традиционно такие попытки плохо заканчивались, предостерег господин Козырев и даже сгустил краски: "Обычно подмораживают то, что в морг отвозят". Новой идеологией должна стать социальная политика и мечта, наставлял философ: в конце концов, почему американская мечта есть, а русской нет? Традиционно русская философия занималась проектированием утопии (это и есть мечта, не все в утопиях плохо, многое потом получается), и это полезное занятие следует продолжить, настаивал декан профильного факультета.

Строить российскую мечту из того, что осталось от европейской, готов президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, действуя при этом от противного:

"Ничего страшного, если мы будем придумывать свой цивилизационный проект, отталкиваясь от того, что нам не нравится в современном западном мутировавшем цивилизационном проекте... Они отбрасывают так много из собственного прошлого, что из этого материала можно построить вполне годный, способный держаться на плаву русский ковчег".

Опору на частную собственность Россия могла бы противопоставить шеринговой экономике, а подлинную свободу слова - удушливой политкорректности. Господин Ремизов смело оперировал не только духовными, но и материальными ценностями. По его мнению, надежность и долговечность техники (произведенной, видимо, в рамках импортозамещения) - это определенная философская и заодно экологическая ниша, которую вполне можно осваивать, пока жители бывшей Европы вынуждены все чаще менять свои бытовые электроприборы.

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Чтобы справиться с новыми вызовами - и в частности, не остаться совсем без техники, не говоря уж о надежной и долговечной,- Россия должна опереться на мобилизационную экономику, военную мощь и собственную культуру, убежден зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Главным ориентиром для страны должно стать "изначальное, глубинное архиевразийство", настаивает он, раз уж все равно Запад от нас отвернулся.

А главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов полагает, что россияне должны поменьше оглядываться по сторонам.

Внешнеполитическая составляющая при формировании идейных установок должна играть как можно меньшую роль, считает он: и так уже слишком долго внешняя политика подменяла собой то, что на самом деле важно для развития страны, общества и государства. Идеология должна быть связана с решением национальных задач, а не должна отталкиваться от того, как нас видят в мире, заметил господин Лукьянов. И пояснил: как раз сейчас Россия решает свои национальные задачи и ждать, что кто-то разделит с нами их видение, нет никаких оснований.

Анастасия Корня

Источник - Коммерсант
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