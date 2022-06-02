Дерзайте творить будущее по-русски, - Эдуард Биров

21:19 03.06.2022 важно раскрыть творческий потенциал каждого, реализовать самые смелые мечты.

Эдуард Биров



Запад отрезает Россию от глобалистской неолиберальной модели, которая угнетала, развращала наш народ, весь русский мир. Запад сам освобождает Россию от зависимости от себя - это огромный вызов, требующий качественно иного образа мышления, независимого и дерзкого.



Везде, где Запад подсадил нас на иглу зависимости – теперь сам лишает нас этого. Да, это вызывает ломку у тех, кто подсел на западную продукцию/стандарты. Это ломка для тех, кто ментально подсел на Запад.



Но на самом деле, для русского народа – это оздоровление, обретение свободы. Если говорить прямо – это де-неоколонизация. То есть избавление от чрезмерной зависимости в разных отраслях.



И мы должны ему помочь в этом. России следует отказаться от всех неоколониальных зависимостей. От всех западных и прозападных организаций.



В экономике выйти из ВТО, разорвать отношения с МВФ – и самостоятельно определять свою финансовую, промышленную политику.



В образовании – порвать с Болонской системой, отказаться от западных стандартов, тестового подхода. Школа – не услуга, а воспитание личности.



В науке – отказаться от западных "скопусов", увеличить поддержку самостоятельно мыслящих ученых.



В культуре – отказаться от постмодернизма. Обратиться к традиции и творить по лучшим образцам российской и советской классики.



В здравоохранении – выйти из ВОЗ, она дискредитировала себя связью с западными фарм-гигантами. ВОЗ до сих пор не одобрила отечественную вакцину "Спутник" и преступно умалчивает про биолаборатории США на Украине.



В спорте – выйти из МОК и всех организаций, где нас незаконно дисквалифицировали. Организовать свое спортивное международное движение по честным правилам.



В космосе – закрыть МКС с американцами, возобновить станцию "Мир" или создать совместно с Китаем.



Кому-то это покажется нереальным, чрезмерным, пугающим. На самом деле, это как раз абсолютно реалистичные и адекватные действия.



Мы живем в новой реальности. В ней нам предстоит самим строить свою жизнь.



Не оглядываться на международное сообщество, а творить и создавать свое. Своим умом, согласно своим ценностям, традициям. Это и есть самостоятельность, независимость, суверенность.



Надо не унывать и ждать, когда Запад вернется. Надо самим обустраивать свою страну.



Здоровые силы должны браться за самые трудные задачи. Предлагать амбициозные проекты. Заполнять появившиеся ниши, решать нерешаемые проблемы.



Пришло время талантливых и по-хорошему дерзких патриотов. Перед нами – эпохальные задачи и цели. Предстоит восстанавливать промышленность, образование, культуру, науку.



Да, у нас не хватает ряда вторичных товаров, продукции, какой-то техники отечественного производства. - Зато в изобилии все основные ресурсы: зерно, вода, энергия, земля, драгоценные металлы.



Наша территория – настоящий кладезь залежей. Стоит взглянуть на карту полезных ископаемых.



Мы с лихвой владеем всем тем, из чего можно сделать любой продукт. Нам необходимо широкое, масштабное импортозамещение.



Великое замещение западного на российское – везде и во всем



Это огромный вызов, но и огромные возможности для России. Не сидеть сложа руки и жить на готовой зарубежной продукции - от самолетов до памперсов, а создавать свой, самобытный русский мир с опорой на новые технологии и традиционные ценности.



Давайте строить новые города будущего. Русские грады – просторные, красивые, с русским зодчеством.



Помните проект Шойгу в Сибири? Сергею Кужугетовичу сейчас не до этого. Но не надо ждать Шойгу! Есть отраслевое министерство, специальный вице-премьер. Перед ним президент поставил задачу – построить много удобного жилья. Пусть он возьмет на себя проект Шойгу.



Чтобы строить не бетонные многоэтажные клетки на окраинах городов – а просторные цветущие наукограды с новым социальный стандартом жизни.



Высоким стандартом для всех и каждого. На основе общедоступности.



- Сделать бесплатное и качественное образование – для всех.



- Бесплатное и качественное здравоохранение – для каждого.



- Культурные центры высокого уровня – со свободным доступом.



Социально-культурные блага для народа – это высокодоходное вложение в будущее, в качество населения.



Конечно, повышать социальный стандарт надо не только в новых городах, но повсюду. Качественно улучшить инфраструктуру и социальные блага всего народа. Чтобы возможности граждан не зависели от близости к столице.



Можно использовать уже построенные объекты – торговые и офисные центры. Их настроили сотнями на волне раздутого потребления – теперь не знают, чем их заполнить.



Перепрофилировать такие центры в Дома творчества и эстетического воспитания.



Некоторые из них построены с размахом, как дворцы. Давайте это будут Дворцы науки и культуры. И там будут бесплатно учить там всех желающих искусствам и наукам.



Откроем на этих площадях большие научные и культурные центры. Сделаем большие публичные площадки как амфитеатры. Чтобы там могли выступать ученые, инженеры, философы, богословы, поэты. Чтобы привлекать к созиданию молодежь и не только.



Еще важный аспект – архитектура, зодчество. Надо перестать пользоваться архитектурным секонд-хендом Запада.



Все эти безликие стеклобетонные башни, унылые коробки. Давайте откажемся от этого и переосмыслим то, что мы строим. В каких здания живем, работаем, встречаемся.



Следует возродить русскую школу зодчества. Не вернуть деревянные терема, конечно, а по-русски взглянуть на сочетание зданий и русской природы.



Чтобы здания – жилые, общественные – выражали наш идеалы, мечты, традиции. Чтобы они были не только комфортны для быта, но и грели душу.



Кстати, элементы терема, избы, собора – вполне можно использовать в архитектуре.



Не надо бояться быть непохожими на Запад. Пусть работает народная мысль.



Пусть молодые архитекторы черпают из традиции и предлагают новые формы.



Также повсюду – в литературе, науке, самолетостроении, образовании, в космосе.



Либерализм даже космос коммерциализировал. Вместо освоения космоса человеком – космический туризм для богатых.



Это не наш путь. Русские, наоборот, призваны все переводить с денежных отношений на дарственные. Вместо оплаты – дарение.



Что если запускать в космос не богатых, а самых заслуженных людей? Выдающихся учителей, священников, шахтеров, военных. И делать это за счет всех граждан, за добровольные сборы.



Космическое путешествие как дар для самых достойных.



Если уж не по силам освоить космос для всех и посадить яблони на Марсе, то пусть там будут самые достойные! Нам не нужны бесплодные фантазии. Нужен полет мысли, соотносимый с реальностью.



Главное сейчас – это сменить мировоззрение с потребительского на созидательное.



Для этого государство должно пересмотреть идеологию – с либеральной на традиционалистскую.



Чтобы каждый человек искал вокруг себя не то, что хочет потребить, а что хочет сотворить.



Чтобы из человека смотрел не желудок, а душа по образу и подобию.



Чтобы глядя вокруг, думали не "ох, какое сложное время!", а "какие великие года!"



Важно раскрыть творческий потенциал каждого, реализовать самые смелые мечты.



Важно ощутить себя теми, кем мы и являемся. - Не копией Запада, а особенной цивилизацией, русским миром.



Русская цивилизация всегда несла огромный заряд творчества, самостоятельного развития.



Важно осознать наследниками выдающихся созидателей. Наследниками поколений, преобразивших восьмую часть суши. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654280340





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности

- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию

- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов

- О "кантарской" мифологии

- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами

- Кадровые перестановки

- Об усилении требований к детским садам

- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции

- Как металлурги переживают кризис

