Что, кого и как спасает Назарбаев, - Ирина Джорбенадзе

21:48 03.06.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Экс-президент Казахстана перед референдумом, лишающим его привилегий, "отрекся" от родственников, заявив что-то вроде "Я не я, и лошадь не моя".



Назарбаев даже не против, чтобы из Конституции удалили упоминание о нем как первом президенте.



После январской попытки государственного переворота в Казахстане (погибли 230 человек, сотни ранены), первый президент республики Нурсултан Назарбаев, который еще на излете прошлого года был фактическим главой государства, а второй президент Касым-Жомарт Токаев - всего лишь тенью всемогущего "бывшего", на некоторое время совершенно выпал из поля зрения соотечественников. Тогда говорили, что он сбежал за границу. Но потом Нурсултан Абишевич стал ненавязчиво мелькать то тут, то там, на самых невинных мероприятиях. И, наконец, напомнил о себе в полный голос, причем перед референдумом по изменению конституции, лишающей его всех привилегий.



Казахи, и не они одни, весьма заинтригованы: почему Назарбаев для интервью известному местному политологу Данияру Ашимбаеву, которое тот опубликовал на своем канале в Telegram, выбрал столь "интересное" время? И как вообще можно оценить его "откровения", а также преследуемые ими цели?



Но прежде - о чем вещал первый президент. Остановимся на ключевых высказываниях, вызывающих серьезные сомнения в их искренности. Во-первых, Назарбаев заявил о намерении поддержать изменение "своей" конституции на токаевскую: "5 июня я обязательно … приму участие в голосовании… Все эти годы я всячески поддерживал действия Касым-Жомарта Токаева по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - сказал он.



Во-вторых, дал понять, что добровольно "уступил" президенту Токаеву руководство Совбезом Казахстана во время январских беспорядков, хотя, напомним, по конституции Елбасы пожизненно возглавлял Совбез. "На тот момент, - сказал он, - для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий".



Назарбаев даже согласен на то, что из Основного закона исключат упоминание о нем как об основателе независимого Казахстана, положение, в соответствии с которым статус и полномочия первого президента определяются конституцией и конституционным законом.



Он привел довольно много примеров своего "благородства" и "бескорыстия", не позабыв напомнить о том, что "ушел на пике народной поддержки", о чем свидетельствуют президентские выборы 2015 года, "когда я получил 97,7% голосов избирателей". Ну и т. д., включая достижения Казахстана в годы независимости.



В общем, "белым", "пушистым" предстал он в этом интервью; более того, готовым принести в жертву законности и справедливости своих же родственников и ближайшее окружение. Сам он как бы ни при чем - если что и было в Казахстане "не так", то виноваты именно они, что, впрочем, должен решить суд.



Закон, рассуждает экс-президент, един для всех, и "если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность, … вина должна быть доказана в судебном порядке".



"Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием", - напомнил Назарбаев. Добавим, что бывший зять Елбасы был вынужден покинуть родину и закончил свою жизнь в венской тюрьме - его нашли повешенным в камере.



Но своих "кровных" родственников (о них еще будет сказано ниже) экс-президент не упоминал, хотя в Казахстане их "миллиарды и коррупционные сделки" на устах у всех: фактически переложил ответственность за возможные преступные деяния на арестованного, во время январских событий, главу комитета нацбезопасности Карима Масимова. По словам Нурсултана Абишевича, Масимов непосредственно курировал управление финансами, связанными с Назарбаев Университетом, его инвестиционной деятельностью, в том числе, относящейся к разным финансовым институтам страны.



То есть деньги первого президента проходили через Масимова, в то время как его патрон, по данным из различных источников, включая зарубежные, владел банками, отелями и т. д. посредством сети частных благотворительных фондов, активы которых оцениваются в 8-9 млрд долларов США. В настоящее время бывшая "правая рука" Елбасы проходит по делам государственной измены и попытки захвата власти.



Назарбаев недоумевает, как соответствующие правоохранительные органы (читай - Масимов) не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках. Худший вариант развития событий, сказал он, предотвратил Касым-Жомарт Токаев. И теперь "важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств". Подчеркнем, что эти слова принадлежат не какому-то случайному клерку из силовых структур, а человеку, возглавлявшему до январских событий Совет национальной безопасности!



Выше были упомянуты кровные родственники Назарбаева, частично уже "раскулаченные" на родине. Прямо, то есть поименно, он их не называл. Считается, что сейчас они находятся за границей, где их тоже могут лишить собственности. И (почему-то!) после неудавшегося госпереворота к "грязным" деньгам Елбасы просматривается особый интерес в определенных высших кругах Великобритании.



Так, британские парламентарии организовали слушания о легализации доходов Назарбаевых, и даже была озвучена инициатива их заморозки в стране. Про отца семейства сказали, что он через приближенный к нему олигархат контролирует четыре благотворительных фонда с активами на уже вышеуказанную сумму. А его родственники злоупотребляли своими должностями, сколотив более чем солидное, даже по британским меркам, состояние. Шуму было много, но пока реальных шагов к "раскулачиванию" семьи Лондон не предпринимал, хотя (наряду с другими открытыми источниками) указал пальцем на "коррупционеров".



Помимо Назарбаева-старшего, это его брат Болат: в 2008 году приобрел квартиру за 20 млн фунтов стерлингов в отеле Plaza на Манхэттене. Младшая дочь Алия - совладелица самых разнообразных компаний. Средняя - Динара и ее муж - совладельцы крупнейшего в Казахстане банка "Халык". Женщину Forbes назвал самой богатой бизнес-леди в РК, оценив ее состояние в $3 млрд. Старшая дочь Дарига, занимавшая пост спикера сената РК, тоже дама небедная. Ее второй муж Кайрат Шарипбаев был председателем правления госкомпании "КазТрансГаз". Подозревается в мошенничестве на сумму $334 млн. Чете приписывают владение дорогостоящей и многочисленной недвижимостью в Лондоне. Список этот можно продолжить племянниками Назарбаева - они тоже были упомянуты в британском парламенте; иными приближенными к экс-президенту, лицами.



Поскольку шум вокруг богатств семьи Назарбаевых поднят как на родине, так и за границей, их надо сохранить - хотя бы частично. Уж не потому ли Нурсултан Абишевич так усердно "поддерживает" Токаева в столь подходящее время - перед референдумом по конституции, новая редакция которой не сулит никаких гарантий финансовой неприкосновенности его семье; а, может, и ему самому. Исходя из этого, можно предположить, что Назарбаев либо дал понять новым властям Казахстана, либо договорился с ними, что будет "хорошо себя вести", и никто из его клана, который, скорее всего, и "подвел" его в январские события не без помощи извне, мутить воду в республике не будет.



А сам он, как сообщил об этом в интервью, намерен продолжить работу на международных площадках и заняться мемуарами. Елбасы напомнил, что является почетным председателем Евразийского экономического совета и Организации тюркских государств; подчеркнул, что продолжает уделять время вопросам ядерного разоружения.



Не все, однако, склонны считать, что интервью Назарбаева перед референдумом объясняется единственно защитой капитала семьи. Некоторые полагают, что первый президент не смирился с окончанием его эпохи в Казахстане - как, так сказать, личной, так и семейной, и интервью вышеуказанного содержания дал для отвода глаз. Если это так, то Токаев будет ходить по политическому и экономическому "минному полю", оставленному "отцом-основателем" республики. Если, конечно, ему не удастся его "разминировать", чего и опасается, вероятно, Назарбаев.



Впрочем, в Казахстане нашлись и те, кто не подвергли сомнению искренность экс-президента, и расценили его интервью как "мужественный шаг". Признавая, что он превратил страну в собственное "ханство", они, тем не менее, не умаляют его личного вклада в становление Казахстана как независимого государства в период тотального хаоса после распада Советского Союза.



Между тем нет никаких сомнений в том, что столь неоднозначная и крупная, даже в международном масштабе, фигура, помимо "мин", не оставила в своем шкафу и множество "скелетов". И если их оттуда извлекут, то мало не покажется всем участникам "пирамид", выстроенных Назарбаевым и его семейством - ведь вряд ли речь идет об одном таком сооружении, поскольку Елбасы и его клан работали не командно: монолита не получилось.



И теперь Назарбаев ищет пути спасения - для себя и своей семьи. Надо думать, что продолжение этой истории будет весьма интересным - как по определению, так и в силу непредсказуемости дальнейшего развития событий.



Ирина Джорбенадзе

3.06.22 Источник - rosbalt.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654282080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы приняли Закон об интеллектуальной собственности

- Маулен Ашимбаев: Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию

- Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство с МВФ - Алихан Смаилов

- О "кантарской" мифологии

- Ералы Тугжанов встретился с молодыми казахстанцами

- Кадровые перестановки

- Об усилении требований к детским садам

- Азат Перуашев посетил ряд передовых предприятий Костанайской области и обсудил приоритеты реформы Конституции

- Как металлурги переживают кризис

