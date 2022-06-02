Революция в Казахстане: после референдума по Конституции власть радикально поменяется, - "МК"

22:14 03.06.2022

Права родственников президента существенно урезали



В грядущее воскресенье, 5 июня, жители Казахстана проголосуют за обновление Конституции страны. Основной закон КР, принятый в нынешней редакции в 1995 году, не раз дополнялся различными правками. Но на этот раз процесс выглядит гораздо масштабнее. После январских событий президент Касым-Жомарт Токаев пообещал усовершенствовать политическую систему страны, сосредоточившись на защите прав граждан и большей демократизации страны.



Правки в Конституцию готовились несколько месяцев, изменения претерпят несколько десятков статей.



"Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи основного закона, а это треть всей Конституции ", - заявил Токаев.



Голосовать за изменение трети Конституции будут "пакетом" - то есть за все поправки сразу.



На референдум вынесен лишь один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Проект на днях был опубликован в СМИ и всякий желающий мог оценить, как теперь изменится политическая система страны.



На первый взгляд, предложенные правки лишь фрагментарно меняют привычную систему, не затрагивая базовых основ. Но признаки перераспределения полномочий между ветвями власти и более активного участия населения в жизни страны - налицо.



Об особой роли народа Казахстана упоминается уже в новой преамбуле Конституции. В статье 3 говорится, что "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство". Прежде ни о каком народе в это статье не упоминалось, земля и недра принадлежали государству, читай - его политикам. Не факт, что ситуация с принадлежностью недр после этого изменится, но звучит красиво.



Что еще получит народ Казахстана? Для начала - Уполномоченного по правам человека, который будет защищать их права: этот статус прежде не был закреплен в Конституции страны.



Во-вторых, граждане получат право отзывать избранных ими депутатов, если те не оправдают их доверие. В-третьих, граждане теперь могут напрямую обращаться с запросами в Конституционный суд. Ну и наконец, в стране отменяется смертная казнь, на которую раньше был введен мораторий, но по Конституции все же можно было приговорить к высшей мере виновных в тяжких преступлениях, в том числе - террористической направленности.



Все чиновники, включая высшее лицо государства, президента, отныне не имеют права состоять в какой-либо партии. "Председатели и судьи Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты республики, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов не должны состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии." – гласит поправка в Конституцию.



Президент страны теперь избирается строго на два срока. А "близкие родственники президента Республики Казахстан не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора".



Что касается полномочий главы государства, которыми он поделился с Мажилисом и Сенатом, то теперь в число чиновников, которые при назначении президентом должны пройти одобрение в парламенте, пополнилось Председателем Конституционного суда и Председателем Высшего судебного совета.



Произошло и некое переформатирование парламента. Нижняя палата теперь состоит не из 107, а из 98 депутатов. Из числа нардепов исключаются девять человек, входящие в Мажилис по квоте Ассамблеи народов Казахстана. Зато Ассамблеи дается возможность назначить пять человек в Верхнюю палату - Сенат. Президент же снизил количество своих назначенцев в Сенате с 15 до 10 человек.



Из новых структур, которые закрепляются в Конституции, помимо Уполномоченного по правам человека, появилась еще и Высшая аудиторская палата, которая пришла на смену Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Конституционный Суд теперь будет состоять из 11 судей (прежде было 7). Четырех судей назначает президент, по три - каждая палата парламента. Председателя с согласия Сената назначает президент. Больше полномочий дали и местным властям. Теперь при назначении акимов будет учитываться мнение маслихатов. Президент будет предлагать на должность несколько кандидатур, которые будут проходить через голосование депутатов маслихатов.



А вот чего в новой Конституции теперь не будет, так это раздела, в котором оговаривался статус и права первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Основном законе остается лишь одно упоминание Елбасы: В пункте 2 статьи 91 записано: "Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, первым президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус является неизменным".