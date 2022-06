New York Times: США придумали, как наказать ОПЕК. Все из-за России и цен на бензин

00:02 04.06.2022 The New York Times

США



Хотите увидеть снижение цен на бензин и ослабевшую Россию? США должны подать иск против ОПЕК



В США уже более 20 лет рассматривают законопроект, который позволит подавать в суд на членов ОПЕК за нарушение антимонопольного законодательства, пишет The New York Times. Авторы статьи считают, что законопроект нужно принять сейчас. Причина – Россия и цены на бензин.



Гарри Ферст (Harry First), Даррен Буш (Darren Bush)



Вот уже более двух десятилетий конгресс США рассматривает законопроект, который позволил бы Министерству юстиций подавать иски в отношении членов ОПЕК, которые нарушают антимонопольное законодательство, вступая в сговор друг с другом, чтобы контролировать объемы поставок и цены на нефть.



Попыткам провести этот законопроект через конгресс препятствовали главным образом страхи самих Соединенных Штатов. Страх, что в ответ на такой шаг ОПЕК введет эмбарго на нефтяной экспорт, как это было сделано в 1970-х годах. Страх перед "перебоями в поставках нефти, перед ростом цен на бензин, природный газ, топочный мазут и другие источники энергии", как выразилась администрация Джорджа Буша-младшего в 2007 году, когда он пригрозил наложить вето на подобный законопроект. И страх, что члены ОПЕК могут существенно ослабить позиции доллара, начав продавать нефть за другие валюты, как они уже угрожали сделать в 2019 году.



За минувшие два десятилетия мир сильно изменился. Сейчас благодаря мощностям по добыче сланцевой нефти Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем, поэтому этот законопроект снова вынесен на рассмотрение в конгрессе. Самая новая версия этого антикартельного документа – NOPEC (NoOil Producingand ExportingCartels Act) – уже прошла соответствующие комитеты в Сенате и Палате представителей. Она готова к голосованию, и пришло время наконец ее принять. Почему именно сейчас? На это есть две причины.



Первая из них – это Россия. Она является союзницей организации ОПЕК, в которую входят 13 стран, добывающих нефть. Способность ОПЕК повышать цены на сырье по договоренности с Россией, которая является одним из ведущих мировых производителей, помогает подпитывать российскую военную машину. Если расколоть этот картель, это поможет разрушить российскую экономику.



Вторая причина – высокие цены на топливо на заправках. Если расколоть картель, объемы добычи начнут расти, что в свою очередь приведет к снижению цен.



С момента создания ОПЕК в 1960 году отраслевые наблюдатели выражали беспокойство в связи с тем, что договоренности между основными нефтедобывающими странами влияют на рынки нефти и других нефтепродуктов точно так же, как действия других картелей влияют на ситуации на их рынках: ограничивая добычу и задирая цены выше конкурентного уровня, они обеспечивают прибыль производителям и наносят ущерб потребителям.



За последнее время эти опасения еще больше усилились. В какой-то момент результативность действий картеля снизилась, но по мере того, как все больше стран становились его союзниками, он начал гораздо эффективнее контролировать объемы добычи производителей нефти, которые в ином случае были бы вынуждены конкурировать друг с другом. И давайте не будем излишне радоваться прозвучавшим в четверг новостям о том, что страны ОПЕК и их союзники увеличат поставки в июле и августе сверх запланированных норм – в ответ на настойчивые уговоры Белого дома.



С момента вступления в силу в XIX веке антимонопольные законы США порицали любые ценовые картели, считая их незаконными и лишенными какой-либо правомерности. Это относилось как к внутринациональным, так и международным картелям. Министерство юстиции США преследовало международные картели с конца 1930-х годов, а в XXI веке оно стало делать это с особым рвением. Судья Антонин Скалиа (Antonin Scalia) лаконично выразил господствующую политическую точку зрения, когда в 2004 году написал для Верховного суда, что сговор в вопросе ценообразования является "высшим злом антимонопольного законодательства".



Что может повлечь за собой принятие законопроекта NOPEC? Технически этот законопроект позволит устранить юридические препятствия для того, чтобы подавать иски в отношении членов ОПЕК, их государственных нефтяных компаний, а также других стран и частных производителей, участвующих в нефтяном картеле. К примеру, в законе будет указано, что ОПЕК и его нефтяные компании не смогут воспользоваться Законом об иммунитете иностранных государств, чтобы блокировать исковое производство Министерства юстиции.



Обеспечивать соблюдение этого закона будет Министерство юстиции США, которое сможет в уголовном порядке преследовать ОПЕК и вводить гражданско-правовые запреты, чтобы блокировать деятельность картеля.



Угроза уголовного преследования –тюремного заключения для тех, кто руководит картелем, и больших штрафов для членов ОПЕК и их государственных нефтяных компаний, –вероятно, окажет значительное влияние на деятельность картеля. Несоблюдение любого судебного запрета также может приводить к разбирательствам по обвинению в неуважении к суду и, соответственно, к суровым наказаниям. Министры нефти, вероятно, дважды подумают, прежде чем встречаться с министрами конкурирующих стран и решать, сколько нефти добывать и экспортировать в Соединенные Штаты. В отсутствие картеля управлять ситуацией на рынке будут интересы отдельных стран, а также закон спроса и предложения. Производители смогут свободно качать больше нефти, увеличивая предложение и продавая больше, что в свою очередь приведет к снижению цен.



Вот уже четверть века Министерство юстиции США успешно преследует международные картели и получает юрисдикцию над иностранными гражданами. Федеральные судьи налагают на эти компании штрафы и приговаривают их сотрудников к отбыванию наказания в американских тюрьмах. Со временем страны начинали активнее конкурировать друг с другом, привлекать собственные правоохранительные органы для борьбы с действиями международных картелей и даже соглашаться с тюремным заключением своих граждан в Соединенных Штатах.



Эта история успеха наводит нас на мысль, что страхи перед возможным возмездием со стороны ОПЕК лишены оснований: многие члены ОПЕК действительно видят преимущества в диверсификации своей экономики и участии в международной торговле – помимо добычи нефти. Экономическое возмездие лишь приведет к откату назад. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома недавно выразила обеспокоенность по поводу "потенциальных непредвиденных последствий" принятия этого закона.



Применение антимонопольных законов к участникам международного нефтяного картеля станет логичным продолжением нашей устоявшейся антимонопольной стратегии. Довольно трудно понять, почему – если говорить о борьбе с монополизмом – к нефти нужно относиться как-то иначе, нежели к поташу, лизину, витаминам, воздушным перевозкам, компьютерным чипам, автозапчастям и продукции любых других международных индустрий, против которых Соединенные Штаты применяли свои антимонопольные законы, когда американским потребителям и бизнесу наносился ущерб.



Пришло время наконец принять закон NOPEC. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1654290120





