Для узбекистанских паломников увеличили квоту и стоимость хаджа

00:08 04.06.2022

В 2022 году стоимость хаджа (паломничества в Мекку) для граждан Узбекистана составит 62,9 млн сумов (свыше $5,7 тысячи). Об этом на брифинге 3 июня сообщил начальник информационной службы Комитета по делам религий Узбекистана Ильхом Маруфов.



Напомним, в 2019 году хадж обошелся узбекистанцам в 33,3 млн сумов (почти в $4 тысячи). В следующие два года Саудовская Аравия иностранных паломников не принимала.



Рост цен, по словам Маруфова, объясняется введением властями Саудовской Аравии дополнительных налогов и обязательных платежей за услуги учреждений, которые занимаются организацией паломничества, а также повышением стоимости коммунальных, транспортных и других услуг.



В этом году квота для узбекистанцев увеличена до 10 865 человек. В 2019 году она составила 7200 человек.



Отметим, что если до пандемии Саудовская Аравия разрешала совершать хадж свыше 2 млн паломников, то в 2022 году это смогут сделать до 1 млн мусульман. Соответственно, квоты для большинства стран были значительно урезаны. К примеру, если квота российских мусульман до пандемии была 25 тысяч человек, то в этом году в хадж отправятся лишь 11 318 человек. Таджикистанцам квоту урезали с 6 тысяч до 3,5 тысячи, кыргызстанцам – с 5485 до 2766 человек.



В паломничество смогут отправиться граждане не старше 65 лет, привитые вакцинами Pfizer/BioNTech (США-Китай), Oxford-AstraZeneca (Великобритания-Швеция), Moderna (США) и Johnson & Johnson (США). Также они должны быть привиты четырехвалентной вакциной против менингита. При въезде в Саудовскую Аравию необходимо предъявить отрицательный сертификат ПЦР на коронавирус, полученный не позднее трех суток до момента истребования.



Основные обряды хаджа в этом году состоятся с 7 по 12 июля. Отправка узбекистанцев в Медину пройдет с 18 по 30 июня - специальными авиарейсами из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана, Карши, Ургенча и Нукуса.